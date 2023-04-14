https://ria.ru/20230414/klimov-1865222970.html

Алексей Климов: Россия выдала около тысячи виз американцам с начала года

Алексей Климов: Россия выдала около тысячи виз американцам с начала года - РИА Новости, 14.04.2023

Алексей Климов: Россия выдала около тысячи виз американцам с начала года

Граждане США и стран Евросоюза продолжают совершать поездки в Россию, несмотря на конфликт на Украине, заявил новый директор консульского департамента МИД... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T09:00

2023-04-14T09:00

2023-04-14T11:18

интервью - авторы

россия

китай

снг

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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Граждане США и стран Евросоюза продолжают совершать поездки в Россию, несмотря на конфликт на Украине, заявил новый директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. В интервью РИА Новости дипломат рассказал о количестве выданных американцам и европейцам виз с начала года, а также сообщил о возросшем интересе граждан Китая к России и подготовке сторон нового соглашения о групповых безвизовых поездках.– Известны ли точные даты, когда Россия запустит электронные визы для иностранцев? Предусматриваются ли какие-либо ограничения в отношении недружественных стран?– По итогам состоявшегося 6 сентября 2022 года заседания президиума Госсовета России по вопросам развития туризма президентом был утвержден перечень поручений, предусматривающий, в том числе, проработку предложений по возобновлению действия единой электронной визы для граждан иностранных государств, не включенных в перечень иностранных государств, совершающих в отношении России, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия. Соответствующий доклад поручено представить президенту России в срок до 1 июня 2023 года.В настоящее время перечень иностранных государств, гражданам которых оформляется единая электронная виза, утвержденный распоряжением правительства России от 6 октября 2020 года № 2571-р, включает в себя 52 страны, 37 из которых входят в число иностранных государств, совершающих в отношении России недружественные действия.– С какими странами обсуждается возможность упрощения визового режима? Какие соответствующие соглашения можно ожидать в ближайшее время?– Проработка договоренностей с дружественными странами о взаимном упрощении визового режима либо увеличения сроков безвизового пребывания ведется на постоянной основе. При этом с учетом оказываемого в настоящее время на наших партнеров плотного внешнего давления полагали бы преждевременным называть участников и детали соответствующих переговоров. Необходимая информация будет незамедлительно обнародована по мере достижения конкретных результатов.– Фиксирует ли МИД возросший интерес к посещению России со стороны иностранцев, в том числе граждан Китая и других азиатских стран? Если да, то о каких видах поездок в нашу страну идет речь – туристических, деловых, учебных?– Напоминаем, что МИД России ведет лишь статистику выдачи виз иностранным гражданам, в то время как более 80% иностранцев въезжают в Россию в безвизовом режиме. В число государств Азии, с которыми заключены соответствующие соглашения, входят, например, Республика Корея и Монголия. В этой связи представляется затруднительным оценивать общую динамику посещения России иностранцами с нашего "угла".При этом отмечаем, что в первом квартале 2023 года иностранным гражданам было выдано 144, 6 тысячи виз всех категорий, что на 16% больше показателей за аналогичный период годом ранее. Граждане КНР составляют весьма существенную часть визового контингента. Им было выдано более 52 тысяч виз, что отражает как значительный рост заинтересованности в посещении нашей страны, так и свидетельствует о нормализации "постковидной" ситуации. В целом за последний год количество выданных китайским гражданам туристических виз выросло более чем в 13 раз, деловых почти в четыре раза, учебных более чем в два раза.– Прорабатывается ли вопрос об открытии дополнительных российских консульских учреждений? Где именно?– В настоящее время ведется работа по открытию генеральных консульств России в городах Актау (Казахстан) и Самарканде (Узбекистан). Также прорабатывается возможность создания новых консульских учреждений в ряде других стран СНГ. Двадцать восьмого декабря 2022 года состоялась торжественная церемония открытия генерального консульства России в Гродно.С учетом роста туристического потока российских граждан в азиатский регион в настоящее время с иностранными партнерами ведется активный диалог об учреждении российских генконсульств в столице Мальдивской Республики городе Мале и центральном городе острова Бали Денпасаре.– Пятнадцатого марта Китай возобновил выдачу всех типов виз для иностранцев. Когда официально заработает безвизовый порядок поездок для туристических групп двух стран? Может ли Китай в связи с этим стать одним из основных направлений для российских туристов? По вашим прогнозам, удастся ли в этом году выйти на допандемийные показатели взаимного турпотока?– Приветствуем решение китайских властей о поэтапном снятии противоэпидемических ограничений, в том числе возобновлении выдачи виз для граждан иностранных государств, включая Россию. В данной связи рассчитываем на постепенное восстановление туристического потока между двумя странами.По линии Минэкономразвития России предпринимаются шаги по перезапуску действия приостановленного на время пандемии российско-китайского межправсоглашения о безвизовых групповых туристических поездках 2000 года, а также совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота.Что касается прогнозов роста турпотока, то, как представляется, их мог бы дать Минэкономразвития России, которому после упразднения Ростуризма были переданы его функции.– Планируют ли Москва и Пекин дальнейшее упрощение визового режима, и в перспективе возможен ли полноценный безвизовый режим?– В условиях поступательного развития российско-китайских отношений тематика либерализации визового режима с КНР регулярно обсуждается на различных уровнях. Настроены на продолжение совместной работы с Пекином, нацеленной на достижение содержательных договоренностей в визовой сфере. Убеждены, что совместными усилиями мы сможем обеспечить планомерное восстановление масштабных двусторонних гуманитарных обменов, которое имеет важное значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между Россией и Китаем.Отмечаем, что Китай включен в утвержденные соответствующими распоряжениями правительства России перечни иностранных государств, гражданам которых в скором времени начнет оформляться единая электронная виза и гражданам которых уже выдается обыкновенная туристическая виза на срок до 6 месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения.– Продолжают ли граждане США совершать поездки в Россию? Если да, то какие есть статистические данные на этот счет?– Гражданам США в 1 квартале текущего года было выдано около одной тысячи виз, подавляющее большинство которых составляют туристические и частные визы. Констатируем крайне низкий спрос на деловые визы, их было выдано лишь несколько десятков.– Какова сегодня вероятность того, что россиянам перестанут выдавать шенгенские визы? Возможен ли в ближайшем будущем возврат к упрощенным поездкам в Европу?– Как известно, инициатива приостановки действия соглашения 2006 года между Россией и Европейским Сообществом об упрощении выдачи виз исходила исключительно от есовцев. В настоящее время многие страны Евросоюза (Польша, Чехия, Финляндия, страны Балтии и другие) в индивидуальном порядке ввели запреты либо ограничения на выдачу шенгенских виз россиянам. Полагаем, что соответствующие вопросы следовало бы адресовать непосредственно дипмиссиям этих государств, а также представительству Евросоюза в Москве. Со своей стороны тенденций к смягчению деструктивной политики ЕС на данном направлении, к сожалению, не наблюдаем.– Продолжают ли туристы из Европы ездить в Россию после начала спецоперации на Украине? Насколько снизился как турпоток, так и поездки представителей европейского бизнеса в Россию? Прогнозирует ли Москва увеличение числа поездок граждан стран Европы в обозримой перспективе?– В первом квартале текущего года загранучреждениями МИД России в странах Европы было выдано 48,5 тысячи виз, из них 27,6 тысячи туристических виз и 8,2 тысячи – деловых. При том, что эти показатели в относительном плане являются крайне низкими (если сравнивать с допандемийными временами – падение примерно десятикратное), то абсолютные цифры свидетельствуют о том, что заинтересованность как в деловых, так и туристических поездках в Россию со стороны граждан европейских стран, несмотря на развернутую в них антироссийскую пропаганду, в целом сохраняется.По нашей оценке, перспективы дальнейшего роста числа поездок европейцев в Россию в первую очередь зависят от темпов восстановления транспортной логистики.– Опасается ли Москва ужесточения визовых ограничений для россиян в Индонезии на фоне сообщений о нарушениях гражданами России действующего в этой стране порядка въезда-выезда и пребывания иностранцев? Осуществляется ли диалог по этой теме между Россией и Индонезией? Выражала ли официальная Джакарта обеспокоенность в связи с данной ситуацией?– В МИД России не поступало официальных обращений от властей Индонезии в связи с якобы имеющими место массовыми нарушениями индонезийского законодательства туристами из России, в том числе во время посещения ими наиболее популярного острова Бали. Сведениями об ужесточении требований, предъявляемых к российским гражданам, также не располагаем.При этом следует отметить, что российские загранучреждения используют различные средства коммуникации для доведения до россиян, выезжающих за рубеж, информации о традициях и правилах, действующих в том или ином государстве. Это касается и Индонезии. В целом исходим из того, что наши туристы с уважением относятся к культурным особенностям стран, которые они посещают.

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интервью - авторы, россия, китай, снг, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)