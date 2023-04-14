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Власти ДР Конго изучают возможность использования платежной системы "Мир" - РИА Новости, 14.04.2023
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Туризм
 
04:03 14.04.2023 (обновлено: 10:29 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/mir-1865205939.html
Власти ДР Конго изучают возможность использования платежной системы "Мир"
Власти ДР Конго изучают возможность использования платежной системы "Мир" - РИА Новости, 14.04.2023
Власти ДР Конго изучают возможность использования платежной системы "Мир"
Власти Демократической Республики Конго изучают возможность внедрения российской платежной системы "Мир" в стране, заявил РИА Новости посол ДРК в Москве Иван... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T04:03
2023-04-14T10:29
туризм
новости - туризм
в мире
россия
иван вангу нгимби
демократическая республика конго
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго изучают возможность внедрения российской платежной системы "Мир" в стране, заявил РИА Новости посол ДРК в Москве Иван Вангу Нгимби. По словам руководителя дипмиссии, идею об использовании "Мира" предложил один из российских частных банков после возникших проблем с денежными переводами из-за ограничительных мер Запада. Собеседник агентства также отметил, что посольство ДР Конго в России сталкивается с трудностями в банковских операциях из-за антироссийских санкций и не может получить средства на выплату зарплаты сотрудникам дипмиссии. Кроме того, по его словам, родители обучающихся в России конголезских студентов не могут отправить им деньги.
https://ria.ru/20230329/kuba-1861409892.html
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новости - туризм, в мире, россия, иван вангу нгимби, демократическая республика конго
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Россия, Иван Вангу Нгимби, Демократическая Республика Конго
Власти ДР Конго изучают возможность использования платежной системы "Мир"

Посол Нгимби: власти ДР Конго изучают возможность использования платежной системы "Мир"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкКарта "Мир"
Карта Мир - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго изучают возможность внедрения российской платежной системы "Мир" в стране, заявил РИА Новости посол ДРК в Москве Иван Вангу Нгимби.
По словам руководителя дипмиссии, идею об использовании "Мира" предложил один из российских частных банков после возникших проблем с денежными переводами из-за ограничительных мер Запада.
«

"Мы направили это предложение конголезским властям, которые обсуждают этот вопрос с Центральным банком и заинтересованными органами", — сообщил посол.

Собеседник агентства также отметил, что посольство ДР Конго в России сталкивается с трудностями в банковских операциях из-за антироссийских санкций и не может получить средства на выплату зарплаты сотрудникам дипмиссии. Кроме того, по его словам, родители обучающихся в России конголезских студентов не могут отправить им деньги.
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