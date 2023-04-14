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Власти ДР Конго изучают возможность использования платежной системы "Мир"
Власти ДР Конго изучают возможность использования платежной системы "Мир" - РИА Новости, 14.04.2023
Власти ДР Конго изучают возможность использования платежной системы "Мир"
Власти Демократической Республики Конго изучают возможность внедрения российской платежной системы "Мир" в стране, заявил РИА Новости посол ДРК в Москве Иван... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T04:03
2023-04-14T04:03
2023-04-14T10:29
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МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго изучают возможность внедрения российской платежной системы "Мир" в стране, заявил РИА Новости посол ДРК в Москве Иван Вангу Нгимби. По словам руководителя дипмиссии, идею об использовании "Мира" предложил один из российских частных банков после возникших проблем с денежными переводами из-за ограничительных мер Запада. Собеседник агентства также отметил, что посольство ДР Конго в России сталкивается с трудностями в банковских операциях из-за антироссийских санкций и не может получить средства на выплату зарплаты сотрудникам дипмиссии. Кроме того, по его словам, родители обучающихся в России конголезских студентов не могут отправить им деньги.
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новости - туризм, в мире, россия, иван вангу нгимби, демократическая республика конго
Туризм, Новости - Туризм, В мире, Россия, Иван Вангу Нгимби, Демократическая Республика Конго
Власти ДР Конго изучают возможность использования платежной системы "Мир"
Посол Нгимби: власти ДР Конго изучают возможность использования платежной системы "Мир"
МОСКВА, 14 апр — РИА Новости. Власти Демократической Республики Конго изучают возможность внедрения российской платежной системы "Мир" в стране, заявил РИА Новости посол ДРК в Москве Иван Вангу Нгимби.
По словам руководителя дипмиссии, идею об использовании "Мира" предложил один из российских частных банков после возникших проблем с денежными переводами из-за ограничительных мер Запада.
«
"Мы направили это предложение конголезским властям, которые обсуждают этот вопрос с Центральным банком и заинтересованными органами", — сообщил посол.
Собеседник агентства также отметил, что посольство ДР Конго в России сталкивается с трудностями в банковских операциях из-за антироссийских санкций и не может получить средства на выплату зарплаты сотрудникам дипмиссии. Кроме того, по его словам, родители обучающихся в России конголезских студентов не могут отправить им деньги.
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