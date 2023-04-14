https://ria.ru/20230414/turpoezdki-1865218369.html

Россия и Китай готовят соглашение, упрощающее поездки тургрупп, заявил МИД

Россия и Китай готовят соглашение, упрощающее поездки тургрупп, заявил МИД - РИА Новости, 14.04.2023

Россия и Китай готовят соглашение, упрощающее поездки тургрупп, заявил МИД

Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, оно предполагает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек,... РИА Новости, 14.04.2023

2023-04-14T08:24

2023-04-14T08:24

2023-04-14T09:34

туризм

россия

китай

москва

министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

новости - туризм

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МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, оно предполагает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания и внедрение электронного документооборота, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. "Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота", - сказал Климов. Он напомнил, что по линии Минэкономразвития РФ предпринимаются шаги по перезапуску приостановленного на время пандемии российско-китайского межправсоглашения о безвизовых групповых туристических поездках 2000 года. В интервью Климов рассказал, что тема либерализации визового режима с КНР обсуждается в РФ регулярно, Москва настроена на продолжение работы с Пекином и достижение содержательных договоренностей. "В условиях поступательного развития российско-китайских отношений тематика либерализации визового режима с КНР регулярно обсуждается на различных уровнях. Настроены на продолжение совместной работы с Пекином, нацеленной на достижение содержательных договоренностей в визовой сфере", - отметил Климов. Москва убеждена, добавил он, что совместными усилиями РФ и КНР смогут обеспечить планомерное восстановление масштабных двусторонних гуманитарных обменов, имеющих важное значение для укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия стран. "Китай включен в утвержденные соответствующими распоряжениями правительства России перечни иностранных государств, гражданам которых в скором времени начнет оформляться единая электронная виза и гражданам которых уже выдается обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения", - заявил директор консульского департамента. Читайте полный текст интервью Алексея Климова>>

https://ria.ru/20230413/venesuela-1865098782.html

https://ria.ru/20230407/turizm-1863633166.html

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россия, китай, москва, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм