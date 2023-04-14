Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай готовят соглашение, упрощающее поездки тургрупп, заявил МИД - РИА Новости, 14.04.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
08:24 14.04.2023 (обновлено: 09:34 14.04.2023)
https://ria.ru/20230414/turpoezdki-1865218369.html
Россия и Китай готовят соглашение, упрощающее поездки тургрупп, заявил МИД
Россия и Китай готовят соглашение, упрощающее поездки тургрупп, заявил МИД - РИА Новости, 14.04.2023
Россия и Китай готовят соглашение, упрощающее поездки тургрупп, заявил МИД
Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, оно предполагает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T08:24
2023-04-14T09:34
туризм
россия
китай
москва
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578469791_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_4a3f1d05637ac8196358fe04f30b42ff.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, оно предполагает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания и внедрение электронного документооборота, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. "Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота", - сказал Климов. Он напомнил, что по линии Минэкономразвития РФ предпринимаются шаги по перезапуску приостановленного на время пандемии российско-китайского межправсоглашения о безвизовых групповых туристических поездках 2000 года. В интервью Климов рассказал, что тема либерализации визового режима с КНР обсуждается в РФ регулярно, Москва настроена на продолжение работы с Пекином и достижение содержательных договоренностей. "В условиях поступательного развития российско-китайских отношений тематика либерализации визового режима с КНР регулярно обсуждается на различных уровнях. Настроены на продолжение совместной работы с Пекином, нацеленной на достижение содержательных договоренностей в визовой сфере", - отметил Климов. Москва убеждена, добавил он, что совместными усилиями РФ и КНР смогут обеспечить планомерное восстановление масштабных двусторонних гуманитарных обменов, имеющих важное значение для укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия стран. "Китай включен в утвержденные соответствующими распоряжениями правительства России перечни иностранных государств, гражданам которых в скором времени начнет оформляться единая электронная виза и гражданам которых уже выдается обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения", - заявил директор консульского департамента. Читайте полный текст интервью Алексея Климова&gt;&gt;
https://ria.ru/20230413/venesuela-1865098782.html
https://ria.ru/20230407/turizm-1863633166.html
россия
китай
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578469791_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_064fcbbe25a7c039981de70cd2dd9332.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, москва, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм
Туризм, Россия, Китай, Москва, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Новости - Туризм
Россия и Китай готовят соглашение, упрощающее поездки тургрупп, заявил МИД

МИД: Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп

© AP Photo / Ng Han GuanТуристы на участке Великой китайской стены Бадалин
Туристы на участке Великой китайской стены Бадалин - РИА Новости, 1920, 14.04.2023
© AP Photo / Ng Han Guan
Туристы на участке Великой китайской стены Бадалин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, оно предполагает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания и внедрение электронного документооборота, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
"Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота", - сказал Климов.
Вид с форта Ла Галера на город Хуан-Гриего - РИА Новости, 1920, 13.04.2023
Российским туристам стал круглогодично доступен еще один зарубежный курорт
Вчера, 17:15
Он напомнил, что по линии Минэкономразвития РФ предпринимаются шаги по перезапуску приостановленного на время пандемии российско-китайского межправсоглашения о безвизовых групповых туристических поездках 2000 года.
В интервью Климов рассказал, что тема либерализации визового режима с КНР обсуждается в РФ регулярно, Москва настроена на продолжение работы с Пекином и достижение содержательных договоренностей. "В условиях поступательного развития российско-китайских отношений тематика либерализации визового режима с КНР регулярно обсуждается на различных уровнях. Настроены на продолжение совместной работы с Пекином, нацеленной на достижение содержательных договоренностей в визовой сфере", - отметил Климов.
Москва убеждена, добавил он, что совместными усилиями РФ и КНР смогут обеспечить планомерное восстановление масштабных двусторонних гуманитарных обменов, имеющих важное значение для укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия стран.
"Китай включен в утвержденные соответствующими распоряжениями правительства России перечни иностранных государств, гражданам которых в скором времени начнет оформляться единая электронная виза и гражданам которых уже выдается обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения", - заявил директор консульского департамента.
Читайте полный текст интервью Алексея Климова>>
Туристический поезд Великий Чайный путь Маньчжурия - Сибирь - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
Туризм из Китая в Россию наращивает обороты
7 апреля, 02:21
 
ТуризмРоссияКитайМоскваМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала