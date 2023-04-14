https://ria.ru/20230414/turpoezdki-1865218369.html
Россия и Китай готовят соглашение, упрощающее поездки тургрупп, заявил МИД
Россия и Китай готовят соглашение, упрощающее поездки тургрупп, заявил МИД - РИА Новости, 14.04.2023
Россия и Китай готовят соглашение, упрощающее поездки тургрупп, заявил МИД
Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, оно предполагает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек,... РИА Новости, 14.04.2023
2023-04-14T08:24
2023-04-14T08:24
2023-04-14T09:34
туризм
россия
китай
москва
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578469791_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_4a3f1d05637ac8196358fe04f30b42ff.jpg
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, оно предполагает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания и внедрение электронного документооборота, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов. "Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота", - сказал Климов. Он напомнил, что по линии Минэкономразвития РФ предпринимаются шаги по перезапуску приостановленного на время пандемии российско-китайского межправсоглашения о безвизовых групповых туристических поездках 2000 года. В интервью Климов рассказал, что тема либерализации визового режима с КНР обсуждается в РФ регулярно, Москва настроена на продолжение работы с Пекином и достижение содержательных договоренностей. "В условиях поступательного развития российско-китайских отношений тематика либерализации визового режима с КНР регулярно обсуждается на различных уровнях. Настроены на продолжение совместной работы с Пекином, нацеленной на достижение содержательных договоренностей в визовой сфере", - отметил Климов. Москва убеждена, добавил он, что совместными усилиями РФ и КНР смогут обеспечить планомерное восстановление масштабных двусторонних гуманитарных обменов, имеющих важное значение для укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия стран. "Китай включен в утвержденные соответствующими распоряжениями правительства России перечни иностранных государств, гражданам которых в скором времени начнет оформляться единая электронная виза и гражданам которых уже выдается обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения", - заявил директор консульского департамента. Читайте полный текст интервью Алексея Климова>>
https://ria.ru/20230413/venesuela-1865098782.html
https://ria.ru/20230407/turizm-1863633166.html
россия
китай
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/06/1578469791_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_064fcbbe25a7c039981de70cd2dd9332.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, москва, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), новости - туризм
Туризм, Россия, Китай, Москва, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Новости - Туризм
Россия и Китай готовят соглашение, упрощающее поездки тургрупп, заявил МИД
МИД: Россия и Китай готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп
МОСКВА, 14 апр - РИА Новости. Россия и КНР готовят новое соглашение о безвизовых поездках туристических групп, оно предполагает сокращение минимального состава групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания и внедрение электронного документооборота, заявил в интервью РИА Новости директор консульского департамента МИД России Алексей Климов.
"Совместно с китайской стороной готовится к подписанию новое соглашение, предусматривающее сокращение минимального состава туристических групп с пяти до трех человек, увеличение срока их безвизового пребывания с 15 до 21 дня и внедрение электронного документооборота", - сказал Климов.
Российским туристам стал круглогодично доступен еще один зарубежный курорт
Он напомнил, что по линии Минэкономразвития РФ предпринимаются шаги по перезапуску приостановленного на время пандемии российско-китайского межправсоглашения о безвизовых групповых туристических поездках 2000 года.
В интервью Климов рассказал, что тема либерализации визового режима с КНР обсуждается в РФ регулярно, Москва
настроена на продолжение работы с Пекином
и достижение содержательных договоренностей. "В условиях поступательного развития российско-китайских отношений тематика либерализации визового режима с КНР регулярно обсуждается на различных уровнях. Настроены на продолжение совместной работы с Пекином, нацеленной на достижение содержательных договоренностей в визовой сфере", - отметил Климов.
Москва убеждена, добавил он, что совместными усилиями РФ и КНР смогут обеспечить планомерное восстановление масштабных двусторонних гуманитарных обменов, имеющих важное значение для укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия стран.
"Китай включен в утвержденные соответствующими распоряжениями правительства России перечни иностранных государств, гражданам которых в скором времени начнет оформляться единая электронная виза и гражданам которых уже выдается обыкновенная туристическая виза на срок до шести месяцев на основании подтверждения о бронировании места в гостинице или ином средстве размещения", - заявил директор консульского департамента.
Туризм из Китая в Россию наращивает обороты