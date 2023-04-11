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Россиянам по электронной визе стала доступна еще одна страна Африки - РИА Новости, 11.04.2023
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Туризм
 
10:46 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/kamerun-1864412379.html
Россиянам по электронной визе стала доступна еще одна страна Африки
Россиянам по электронной визе стала доступна еще одна страна Африки - РИА Новости, 11.04.2023
Россиянам по электронной визе стала доступна еще одна страна Африки
Камерун внедряет систему электронных виз для иностранных туристов с 30 апреля, сообщается на сайте посольства этой африканской страны. РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T10:46
2023-04-11T10:46
туризм
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Камерун внедряет систему электронных виз для иностранных туристов с 30 апреля, сообщается на сайте посольства этой африканской страны. Заявители смогут оформить e-Visa на сайте evisacam.cm и оплатить заявку онлайн. Стоимость документа пока не озвучена, рассмотрение запроса займет от 24 до 72 часов. Стикер получившим визу туристам будут вклеивать в загранпаспорт на границе или в консульстве. Россиянам для посещения Камеруна нужна виза, которую сейчас можно оформить через консульский отдел посольства республики в Москве.Прямых рейсов между РФ и страной нет, авиабилет до столицы государства Яунде обойдется от 60 тысяч рублей в одну сторону в апреле. Путешественникам направление будет интересно благодаря природным заповедникам: здесь большие возможности для сафари.
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новости - туризм, камерун, африка, туризм, куда можно лететь, что посмотреть
Туризм, Новости - Туризм, Камерун, Африка, Туризм, куда можно лететь, что посмотреть
Россиянам по электронной визе стала доступна еще одна страна Африки

Камерун внедряет систему электронных виз для иностранных туристов

© AP Photo / Andrew HarnikВид на столицу Камеруна Яунде
Вид на столицу Камеруна Яунде - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© AP Photo / Andrew Harnik
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МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Камерун внедряет систему электронных виз для иностранных туристов с 30 апреля, сообщается на сайте посольства этой африканской страны.
Заявители смогут оформить e-Visa на сайте evisacam.cm и оплатить заявку онлайн. Стоимость документа пока не озвучена, рассмотрение запроса займет от 24 до 72 часов. Стикер получившим визу туристам будут вклеивать в загранпаспорт на границе или в консульстве.
Россиянам для посещения Камеруна нужна виза, которую сейчас можно оформить через консульский отдел посольства республики в Москве.
Прямых рейсов между РФ и страной нет, авиабилет до столицы государства Яунде обойдется от 60 тысяч рублей в одну сторону в апреле. Путешественникам направление будет интересно благодаря природным заповедникам: здесь большие возможности для сафари.
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ТуризмНовости - ТуризмКамерунАфрикаТуризмкуда можно лететьчто посмотреть
 
 
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