https://ria.ru/20230411/kamerun-1864412379.html

Россиянам по электронной визе стала доступна еще одна страна Африки

Россиянам по электронной визе стала доступна еще одна страна Африки - РИА Новости, 11.04.2023

Россиянам по электронной визе стала доступна еще одна страна Африки

Камерун внедряет систему электронных виз для иностранных туристов с 30 апреля, сообщается на сайте посольства этой африканской страны. РИА Новости, 11.04.2023

2023-04-11T10:46

2023-04-11T10:46

2023-04-11T10:46

туризм

новости - туризм

камерун

африка

туризм

куда можно лететь

что посмотреть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/09/1568330061_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_e3305773557629bf554f27c3d7e90e6f.jpg

МОСКВА, 11 апр — РИА Новости. Камерун внедряет систему электронных виз для иностранных туристов с 30 апреля, сообщается на сайте посольства этой африканской страны. Заявители смогут оформить e-Visa на сайте evisacam.cm и оплатить заявку онлайн. Стоимость документа пока не озвучена, рассмотрение запроса займет от 24 до 72 часов. Стикер получившим визу туристам будут вклеивать в загранпаспорт на границе или в консульстве. Россиянам для посещения Камеруна нужна виза, которую сейчас можно оформить через консульский отдел посольства республики в Москве.Прямых рейсов между РФ и страной нет, авиабилет до столицы государства Яунде обойдется от 60 тысяч рублей в одну сторону в апреле. Путешественникам направление будет интересно благодаря природным заповедникам: здесь большие возможности для сафари.

https://ria.ru/20230411/otdykh-1864165757.html

камерун

африка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, камерун, африка, туризм, куда можно лететь, что посмотреть