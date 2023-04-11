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Из Санкт-Петербурга в Крым запустят новый автобусный маршрут - РИА Новости, 11.04.2023
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Туризм
 
12:00 11.04.2023
https://ria.ru/20230411/simferopol-1864438414.html
Из Санкт-Петербурга в Крым запустят новый автобусный маршрут
Из Санкт-Петербурга в Крым запустят новый автобусный маршрут - РИА Новости, 11.04.2023
Из Санкт-Петербурга в Крым запустят новый автобусный маршрут
Новый автобусный маршрут Санкт-Петербург – Симферополь, который будет еженедельным, планируется открыть 29 апреля, сообщила пресс-служба администрации... РИА Новости, 11.04.2023
2023-04-11T12:00
2023-04-11T12:00
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симферополь
республика крым
туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Новый автобусный маршрут Санкт-Петербург – Симферополь, который будет еженедельным, планируется открыть 29 апреля, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга. "Новый автобусный маршрут №5894 "Санкт-Петербург - Симферополь" открывается 29 апреля по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова… Также 28 апреля начнется движение по маршруту №5448 "Санкт-Петербург – Геленджик", который был запущен в прошлом году", – говорится в сообщении. Как отмечают городские власти, оба маршрута обеспечат прямую транспортную связь с южными городами в период приостановки авиасообщения и "позволят петербуржцам насладиться пляжным отдыхом и субтропической природой". Рейсы в крымскую столицу будут производиться еженедельно по субботам в 7.00 мск с петербургского автобусного вокзала. Прибытие в Симферополь – на следующий день в 21.00 мск. "Ранее на моей странице "ВКонтакте" просил горожан выбрать, в какие еще города необходимо открыть автобусное сообщение. Лидером голосования стал Симферополь. Благодарю всех, кто принимал участие в опросе. Недавно мы отметили девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Новый маршрут – дополнительный вклад в укрепление дружеской связи морских столиц нашей родины", – сказал Поляков, слова которого приводятся в сообщении.
https://ria.ru/20230328/krym-1857731124.html
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новости - туризм, отдых на море, отдых в россии, симферополь, республика крым, туризм
Туризм, Новости - Туризм, Отдых на море, отдых в России, Симферополь, Республика Крым, Туризм
Из Санкт-Петербурга в Крым запустят новый автобусный маршрут

Из Петербурга в Симферополь с 29 апреля можно будет добраться на автобусе

© Фото : пресс-служба компании "Интурист"Автобус в Крыму
Автобус в Крыму - РИА Новости, 1920, 11.04.2023
© Фото : пресс-служба компании "Интурист"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 апр – РИА Новости. Новый автобусный маршрут Санкт-Петербург – Симферополь, который будет еженедельным, планируется открыть 29 апреля, сообщила пресс-служба администрации губернатора Петербурга.
"Новый автобусный маршрут №5894 "Санкт-Петербург - Симферополь" открывается 29 апреля по поручению вице-губернатора Санкт-Петербурга Кирилла Полякова… Также 28 апреля начнется движение по маршруту №5448 "Санкт-Петербург – Геленджик", который был запущен в прошлом году", – говорится в сообщении.
Как отмечают городские власти, оба маршрута обеспечат прямую транспортную связь с южными городами в период приостановки авиасообщения и "позволят петербуржцам насладиться пляжным отдыхом и субтропической природой".
Рейсы в крымскую столицу будут производиться еженедельно по субботам в 7.00 мск с петербургского автобусного вокзала. Прибытие в Симферополь – на следующий день в 21.00 мск.
"Ранее на моей странице "ВКонтакте" просил горожан выбрать, в какие еще города необходимо открыть автобусное сообщение. Лидером голосования стал Симферополь. Благодарю всех, кто принимал участие в опросе. Недавно мы отметили девятую годовщину воссоединения Крыма с Россией. Новый маршрут – дополнительный вклад в укрепление дружеской связи морских столиц нашей родины", – сказал Поляков, слова которого приводятся в сообщении.
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