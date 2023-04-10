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Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2023 году - РИА Новости, 10.04.2023
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19:02 10.04.2023
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Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2023 году
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2023 году - РИА Новости, 10.04.2023
Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2023 году
10 апреля в центре Луисвилла, штат Кентукки, пять человек погибли и шестеро, в том числе полицейский, пострадали при стрельбе. Подозреваемого в стрельбе удалось РИА Новости, 10.04.2023
2023-04-10T19:02
2023-04-10T19:02
справки
сша
оружие
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10 апреля в центре Луисвилла, штат Кентукки, пять человек погибли и шестеро, в том числе полицейский, пострадали при стрельбе. Подозреваемого в стрельбе удалось нейтрализовать.8 апреля при стрельбе на пляже в городе Айл-оф-Палмс в штате Южная Каролина пострадали шесть человек, в том числе подростки. Согласно полиции, на пляже собралось много старшеклассников, отмечавших "день прогульщика". В ходе мероприятия произошло несколько стычек, в ходе одной из них было совершено несколько выстрелов. Пострадавшие были госпитализированы. 1 апреля вечером в Оклахома-Сити на юге центральной части США по меньшей мере три человека погибли, еще три получили ранения в результате стрельбы в баре. 22 марта в Милуоки, штат Висконсин, 15-летний подросток погиб, еще пять человек получили ранения в результате стрельбы. 19 февраля вечером во время парада в Новом Орлеане произошла стрельба, в результате которой ранения получили пять человек, включая несовершеннолетнего. Один из пострадавших позднее скончался в больнице. Полиция задержала одного подозреваемого и нашла две единицы оружия на месте происшествия. 6 февраля в штате Арканзас в результате стрельбы на рэп-концерте один человек погиб, четверо были ранены. 28 января утром в престижном районе Лос-Анджелеса Бенедикт-Каньон в стрельбе погибли не менее трех человек и четверо получили ранения. Трое погибших были убиты, находясь внутри автомобиля, а четверо пострадавших получили ранения на улице. Инцидент произошел в ночное время. 24 января в городе Якима, штат Вашингтон, в результате ночной стрельбы три человека погибли. По данным полиции, злоумышленник выстрелил в одного человека на улице, а после застрелил двоих покупателей продуктового магазина. 23 января в городе Батон-Руж, штат Луизина, в результате стрельбы в ночном клубе 12 человек получили ранения. По словам представителя местного департамента полиции, произошедшее стало "целенаправленной атакой", а не "случайным актом" насилия. В инциденте участвовали две группы посетителей ночного клуба, часть из них в ходе конфликта начала перестрелку. 22 января в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, произошла стрельба в танцевальной студии, где проходило празднование китайского Нового года. Погибли 11 человек и еще не менее 10 получили ранения. Подозреваемый в преступлении покончил с собой. 17 января в Форт-Пирс, штат Флорида, на мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга при стрельбе пострадали восемь человек. 5 января вечером в городе Майами-Гарденс, штат Флорида, при стрельбе у ресторана порядка десяти человек пострадали. Пользователи соцсетей утверждают, что стрельба произошла во время съемок музыкального видео. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, сша, оружие
Справки, США, Оружие

Случаи стрельбы по людям в общественных местах в США в 2023 году

© AP Photo / Timothy D. EasleyПолицейские и пожарные на месте стрельбы в Луисвилле, штат Кентукки. 10 апреля 2023 года
Полицейские и пожарные на месте стрельбы в Луисвилле, штат Кентукки. 10 апреля 2023 года - РИА Новости, 1920, 10.04.2023
© AP Photo / Timothy D. Easley
Полицейские и пожарные на месте стрельбы в Луисвилле, штат Кентукки. 10 апреля 2023 года
Читать ria.ru в
10 апреля в центре Луисвилла, штат Кентукки, пять человек погибли и шестеро, в том числе полицейский, пострадали при стрельбе. Подозреваемого в стрельбе удалось нейтрализовать.
8 апреля при стрельбе на пляже в городе Айл-оф-Палмс в штате Южная Каролина пострадали шесть человек, в том числе подростки. Согласно полиции, на пляже собралось много старшеклассников, отмечавших "день прогульщика". В ходе мероприятия произошло несколько стычек, в ходе одной из них было совершено несколько выстрелов. Пострадавшие были госпитализированы.
1 апреля вечером в Оклахома-Сити на юге центральной части США по меньшей мере три человека погибли, еще три получили ранения в результате стрельбы в баре.
22 марта в Милуоки, штат Висконсин, 15-летний подросток погиб, еще пять человек получили ранения в результате стрельбы.
19 февраля вечером во время парада в Новом Орлеане произошла стрельба, в результате которой ранения получили пять человек, включая несовершеннолетнего. Один из пострадавших позднее скончался в больнице. Полиция задержала одного подозреваемого и нашла две единицы оружия на месте происшествия.
6 февраля в штате Арканзас в результате стрельбы на рэп-концерте один человек погиб, четверо были ранены.
28 января утром в престижном районе Лос-Анджелеса Бенедикт-Каньон в стрельбе погибли не менее трех человек и четверо получили ранения. Трое погибших были убиты, находясь внутри автомобиля, а четверо пострадавших получили ранения на улице. Инцидент произошел в ночное время.
24 января в городе Якима, штат Вашингтон, в результате ночной стрельбы три человека погибли. По данным полиции, злоумышленник выстрелил в одного человека на улице, а после застрелил двоих покупателей продуктового магазина.
23 января в городе Батон-Руж, штат Луизина, в результате стрельбы в ночном клубе 12 человек получили ранения. По словам представителя местного департамента полиции, произошедшее стало "целенаправленной атакой", а не "случайным актом" насилия. В инциденте участвовали две группы посетителей ночного клуба, часть из них в ходе конфликта начала перестрелку.
22 января в городе Монтерей-Парк, штат Калифорния, произошла стрельба в танцевальной студии, где проходило празднование китайского Нового года. Погибли 11 человек и еще не менее 10 получили ранения. Подозреваемый в преступлении покончил с собой.
17 января в Форт-Пирс, штат Флорида, на мероприятии в честь Дня Мартина Лютера Кинга при стрельбе пострадали восемь человек.
5 января вечером в городе Майами-Гарденс, штат Флорида, при стрельбе у ресторана порядка десяти человек пострадали. Пользователи соцсетей утверждают, что стрельба произошла во время съемок музыкального видео.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиСШАОружие
 
 
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