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В Лос-Анджелесе неизвестный расстрелял людей в автомобиле - РИА Новости, 28.01.2023
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В Лос-Анджелесе неизвестный расстрелял людей в автомобиле
В Лос-Анджелесе неизвестный расстрелял людей в автомобиле - РИА Новости, 28.01.2023
В Лос-Анджелесе неизвестный расстрелял людей в автомобиле
Не менее трех человек погибли и четырех получили ранения в результате очередного случая стрельбы в американском штате Калифорния, сообщили газете Los Angeles... РИА Новости, 28.01.2023
2023-01-28T19:31
2023-01-28T19:32
в мире
лос-анджелес
калифорния
сша
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Не менее трех человек погибли и четырех получили ранения в результате очередного случая стрельбы в американском штате Калифорния, сообщили газете Los Angeles Times в полиции Лос-Анджелеса. Отмечается, что трое погибших были убиты, находясь внутри автомобиля, а четверо пострадавших получили ранения на улице. Инцидент произошел в ночное время к северу от Беверли-Хиллс. Возможный подозреваемый или подозреваемые находятся на свободе. Во вторник президент США Джо Байден признал, что США столкнулись с бедствием вооруженного насилия, которое требует от властей более решительных действий. Байден также призвал обе палаты конгресса к быстрым действиям, чтобы ввести запрет на штурмовое оружие и защитить американцев в их домах, школах и на рабочих местах. Ранее в Калифорнии произошло три случая массовой стрельбы с жертвами и пострадавшими. По данным полиции, один человек погиб и восемь пострадали в результате стрельбы в понедельник вечером по местному времени в городе Окленд, штат Калифорния. В тот же день в городе Халф-Мун Бэй погибли как минимум семь человек. В воскресенье в танцевальной студии в Монтерей-Парке во время празднования китайского Нового года погибли 11 человек, подозреваемый в преступлении покончил с собой.
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в мире, лос-анджелес, калифорния, сша, джо байден
В мире, Лос-Анджелес, Калифорния, США, Джо Байден
19:31 28.01.2023 (обновлено: 19:32 28.01.2023)
 
В Лос-Анджелесе неизвестный расстрелял людей в автомобиле

Los Angeles Times: в результате стрельбы в Калифорнии три человека погибли, четверо ранены

© AP Photo / Noah BergerСотрудники полиции на месте стрельбы в Калифорнии
Сотрудники полиции на месте стрельбы в Калифорнии - РИА Новости, 1920, 28.01.2023
© AP Photo / Noah Berger
Сотрудники полиции на месте стрельбы в Калифорнии. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Не менее трех человек погибли и четырех получили ранения в результате очередного случая стрельбы в американском штате Калифорния, сообщили газете Los Angeles Times в полиции Лос-Анджелеса.
"Не менее трех человек погибли и четырех получили ранения в субботу утром в стрельбе в престижном районе Лос-Анджелеса Бенедикт-Каньон", - говорится в публикации.
Отмечается, что трое погибших были убиты, находясь внутри автомобиля, а четверо пострадавших получили ранения на улице. Инцидент произошел в ночное время к северу от Беверли-Хиллс. Возможный подозреваемый или подозреваемые находятся на свободе.
Во вторник президент США Джо Байден признал, что США столкнулись с бедствием вооруженного насилия, которое требует от властей более решительных действий. Байден также призвал обе палаты конгресса к быстрым действиям, чтобы ввести запрет на штурмовое оружие и защитить американцев в их домах, школах и на рабочих местах.
Ранее в Калифорнии произошло три случая массовой стрельбы с жертвами и пострадавшими. По данным полиции, один человек погиб и восемь пострадали в результате стрельбы в понедельник вечером по местному времени в городе Окленд, штат Калифорния. В тот же день в городе Халф-Мун Бэй погибли как минимум семь человек. В воскресенье в танцевальной студии в Монтерей-Парке во время празднования китайского Нового года погибли 11 человек, подозреваемый в преступлении покончил с собой.
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