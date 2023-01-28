https://ria.ru/20230128/strelba-1848130003.html

В Лос-Анджелесе неизвестный расстрелял людей в автомобиле

В Лос-Анджелесе неизвестный расстрелял людей в автомобиле - РИА Новости, 28.01.2023

В Лос-Анджелесе неизвестный расстрелял людей в автомобиле

Не менее трех человек погибли и четырех получили ранения в результате очередного случая стрельбы в американском штате Калифорния, сообщили газете Los Angeles... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T19:31

2023-01-28T19:31

2023-01-28T19:32

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лос-анджелес

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ВАШИНГТОН, 28 янв - РИА Новости. Не менее трех человек погибли и четырех получили ранения в результате очередного случая стрельбы в американском штате Калифорния, сообщили газете Los Angeles Times в полиции Лос-Анджелеса. Отмечается, что трое погибших были убиты, находясь внутри автомобиля, а четверо пострадавших получили ранения на улице. Инцидент произошел в ночное время к северу от Беверли-Хиллс. Возможный подозреваемый или подозреваемые находятся на свободе. Во вторник президент США Джо Байден признал, что США столкнулись с бедствием вооруженного насилия, которое требует от властей более решительных действий. Байден также призвал обе палаты конгресса к быстрым действиям, чтобы ввести запрет на штурмовое оружие и защитить американцев в их домах, школах и на рабочих местах. Ранее в Калифорнии произошло три случая массовой стрельбы с жертвами и пострадавшими. По данным полиции, один человек погиб и восемь пострадали в результате стрельбы в понедельник вечером по местному времени в городе Окленд, штат Калифорния. В тот же день в городе Халф-Мун Бэй погибли как минимум семь человек. В воскресенье в танцевальной студии в Монтерей-Парке во время празднования китайского Нового года погибли 11 человек, подозреваемый в преступлении покончил с собой.

https://ria.ru/20230124/kaliforniya-1846962976.html

лос-анджелес

калифорния

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, лос-анджелес, калифорния, сша, джо байден