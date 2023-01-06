https://ria.ru/20230106/strelba-1843237235.html
В США около десяти человек пострадали при стрельбе возле ресторана
В США около десяти человек пострадали при стрельбе возле ресторана - РИА Новости, 06.01.2023
В США около десяти человек пострадали при стрельбе возле ресторана
Несколько человек пострадали при стрельбе возле популярного ресторана в городе Майами-Гарденс (штат Флорида), сообщила местная газета Miami Herald со ссылкой на РИА Новости, 06.01.2023
2023-01-06T09:52
2023-01-06T09:52
2023-01-06T12:54
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ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости. Несколько человек пострадали при стрельбе возле популярного ресторана в городе Майами-Гарденс (штат Флорида), сообщила местная газета Miami Herald со ссылкой на полицию. Инцидент произошел накануне вечером, примерно в 20:00 по местному времени. В полиции отмечают, что причины стрельбы пока неясны. Неизвестно и точное число раненых, однако, как рассказал источник издания в правоохранительных органах, их может быть около десяти.По словам начальника полиции Майами-Гарденс Дельмы Ноэль-Пратт, сейчас изучаются сообщения о том, что у ресторана снималось некое видео. "Мы считаем, что это единичный инцидент", — сказала она. Пользователи соцсетей утверждают, что стрельба произошла во время съемок музыкального видео, а среди раненых якобы есть рэпер Rob49 и его телохранитель French Montana. Полиция эти сообщения пока не подтвердила.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, флорида, сша
09:52 06.01.2023 (обновлено: 12:54 06.01.2023)
В США около десяти человек пострадали при стрельбе возле ресторана
Порядка десяти человек пострадали при стрельбе у ресторана в городе Майами-Гарденс в США
ВАШИНГТОН, 6 янв — РИА Новости.
Несколько человек пострадали при стрельбе возле популярного ресторана в городе Майами-Гарденс (штат Флорида), сообщила местная газета Miami Herald
со ссылкой на полицию.
Инцидент произошел накануне вечером, примерно в 20:00 по местному времени. В полиции отмечают, что причины стрельбы пока неясны. Неизвестно и точное число раненых, однако, как рассказал источник издания в правоохранительных органах, их может быть около десяти.
По словам начальника полиции Майами-Гарденс Дельмы Ноэль-Пратт, сейчас изучаются сообщения о том, что у ресторана снималось некое видео. "Мы считаем, что это единичный инцидент", — сказала она.
Пользователи соцсетей утверждают, что стрельба произошла во время съемок музыкального видео, а среди раненых якобы есть рэпер Rob49 и его телохранитель French Montana. Полиция эти сообщения пока не подтвердила.