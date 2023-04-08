https://ria.ru/20230408/strelba-1863948779.html

При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек

При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек - РИА Новости, 08.04.2023

При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек

Шесть человек, в том числе подростки, пострадали в результате стрельбы на пляже в городе Айл-оф-Палмс в американском штате Южная Каролина, сообщает полиция... РИА Новости, 08.04.2023

2023-04-08T12:08

2023-04-08T12:08

2023-04-08T12:08

в мире

южная каролина

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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Шесть человек, в том числе подростки, пострадали в результате стрельбы на пляже в городе Айл-оф-Палмс в американском штате Южная Каролина, сообщает полиция города. Согласно полиции, на пляже собралось много старшеклассников, отмечавших "день прогульщика". В ходе мероприятия произошло несколько стычек. "В ходе одной из этих стычек было совершено несколько выстрелов. На данный момент нам известно о шестерых раненых", - заявил представитель полиции в ходе брифинга, видеозапись которого выложена телеканалом ABC. Пострадавшие госпитализированы.

https://ria.ru/20230407/transgender-1863642931.html

южная каролина

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, южная каролина