https://ria.ru/20230408/strelba-1863948779.html
При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек
При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек - РИА Новости, 08.04.2023
При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе подростки, пострадали в результате стрельбы на пляже в городе Айл-оф-Палмс в американском штате Южная Каролина, сообщает полиция... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T12:08
2023-04-08T12:08
2023-04-08T12:08
в мире
южная каролина
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Шесть человек, в том числе подростки, пострадали в результате стрельбы на пляже в городе Айл-оф-Палмс в американском штате Южная Каролина, сообщает полиция города. Согласно полиции, на пляже собралось много старшеклассников, отмечавших "день прогульщика". В ходе мероприятия произошло несколько стычек. "В ходе одной из этих стычек было совершено несколько выстрелов. На данный момент нам известно о шестерых раненых", - заявил представитель полиции в ходе брифинга, видеозапись которого выложена телеканалом ABC. Пострадавшие госпитализированы.
https://ria.ru/20230407/transgender-1863642931.html
южная каролина
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, южная каролина
При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек
При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек, в том числе подростки
ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости.
Шесть человек, в том числе подростки, пострадали в результате стрельбы на пляже в городе Айл-оф-Палмс в американском штате Южная Каролина, сообщает
полиция города.
Согласно полиции, на пляже собралось много старшеклассников, отмечавших "день прогульщика". В ходе мероприятия произошло несколько стычек.
"В ходе одной из этих стычек было совершено несколько выстрелов. На данный момент нам известно о шестерых раненых", - заявил представитель полиции в ходе брифинга, видеозапись которого выложена телеканалом ABC.
Пострадавшие госпитализированы.
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