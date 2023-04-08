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При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек - РИА Новости, 08.04.2023
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12:08 08.04.2023
https://ria.ru/20230408/strelba-1863948779.html
При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек
При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек - РИА Новости, 08.04.2023
При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек
Шесть человек, в том числе подростки, пострадали в результате стрельбы на пляже в городе Айл-оф-Палмс в американском штате Южная Каролина, сообщает полиция... РИА Новости, 08.04.2023
2023-04-08T12:08
2023-04-08T12:08
в мире
южная каролина
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Шесть человек, в том числе подростки, пострадали в результате стрельбы на пляже в городе Айл-оф-Палмс в американском штате Южная Каролина, сообщает полиция города. Согласно полиции, на пляже собралось много старшеклассников, отмечавших "день прогульщика". В ходе мероприятия произошло несколько стычек. "В ходе одной из этих стычек было совершено несколько выстрелов. На данный момент нам известно о шестерых раненых", - заявил представитель полиции в ходе брифинга, видеозапись которого выложена телеканалом ABC. Пострадавшие госпитализированы.
https://ria.ru/20230407/transgender-1863642931.html
южная каролина
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в мире, южная каролина
В мире, Южная Каролина
При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек

При стрельбе на пляже в Южной Каролине пострадали шесть человек, в том числе подростки

© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAANПолиция в США
Полиция в США - РИА Новости, 1920, 08.04.2023
© AP Photo / ALEX BIERENS DE HAAN
Полиция в США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 8 апр - РИА Новости. Шесть человек, в том числе подростки, пострадали в результате стрельбы на пляже в городе Айл-оф-Палмс в американском штате Южная Каролина, сообщает полиция города.
Согласно полиции, на пляже собралось много старшеклассников, отмечавших "день прогульщика". В ходе мероприятия произошло несколько стычек.
"В ходе одной из этих стычек было совершено несколько выстрелов. На данный момент нам известно о шестерых раненых", - заявил представитель полиции в ходе брифинга, видеозапись которого выложена телеканалом ABC.
Пострадавшие госпитализированы.
Сотрудники полиции США - РИА Новости, 1920, 07.04.2023
В США арестовали женщину-трансгендера, планировавшую стрельбу
7 апреля, 06:54
 
В миреЮжная Каролина
 
 
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