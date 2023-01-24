https://ria.ru/20230124/strelba-1847206058.html

В штате Вашингтон в результате стрельбы погибли три человека

В штате Вашингтон в результате стрельбы погибли три человека - РИА Новости, 24.01.2023

В штате Вашингтон в результате стрельбы погибли три человека

Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Вашингтон, сообщает CNN. РИА Новости, 24.01.2023

2023-01-24T21:48

2023-01-24T21:48

2023-01-24T21:48

в мире

вашингтон (штат)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155715/13/1557151379_0:298:2582:1750_1920x0_80_0_0_589685698cdb9a29cebedfc98772a345.jpg

ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Вашингтон, сообщает CNN. Правоохранители подозревают в стрельбе 21-летнего местного жителя, говорится в сообщении. По данным полиции, злоумышленник выстрелил в одного человека на улице, а после застрелил двоих покупателей продуктового магазина, говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230124/bedstvie-1847171286.html

вашингтон (штат)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вашингтон (штат)