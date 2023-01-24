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В штате Вашингтон в результате стрельбы погибли три человека - РИА Новости, 24.01.2023
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В штате Вашингтон в результате стрельбы погибли три человека
В штате Вашингтон в результате стрельбы погибли три человека - РИА Новости, 24.01.2023
В штате Вашингтон в результате стрельбы погибли три человека
Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Вашингтон, сообщает CNN. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T21:48
2023-01-24T21:48
в мире
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Вашингтон, сообщает CNN. Правоохранители подозревают в стрельбе 21-летнего местного жителя, говорится в сообщении. По данным полиции, злоумышленник выстрелил в одного человека на улице, а после застрелил двоих покупателей продуктового магазина, говорится в сообщении.
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в мире, вашингтон (штат)
В мире, Вашингтон (штат)
21:48 24.01.2023
 
В штате Вашингтон в результате стрельбы погибли три человека

CNN: в штате Вашингтон в результате стрельбы погибли три человека

© AP Photo / David DermerАмериканская полиция на месте преступления
Американская полиция на месте преступления - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
© AP Photo / David Dermer
Американская полиция на месте преступления . Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Вашингтон, сообщает CNN.
"По меньшей мере три человека погибли в результате ночной стрельбы в городе Якима, штат Вашингтон", - сообщил во вторник телеканал со ссылкой на местную полицию.
Правоохранители подозревают в стрельбе 21-летнего местного жителя, говорится в сообщении.
По данным полиции, злоумышленник выстрелил в одного человека на улице, а после застрелил двоих покупателей продуктового магазина, говорится в сообщении.
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
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Байден призвал к решительным действиям в ответ на случаи массовой стрельбы
 
В миреВашингтон (штат)
 
 
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