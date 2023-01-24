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В штате Вашингтон в результате стрельбы погибли три человека
В штате Вашингтон в результате стрельбы погибли три человека - РИА Новости, 24.01.2023
В штате Вашингтон в результате стрельбы погибли три человека
Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Вашингтон, сообщает CNN. РИА Новости, 24.01.2023
2023-01-24T21:48
2023-01-24T21:48
2023-01-24T21:48
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вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Вашингтон, сообщает CNN. Правоохранители подозревают в стрельбе 21-летнего местного жителя, говорится в сообщении. По данным полиции, злоумышленник выстрелил в одного человека на улице, а после застрелил двоих покупателей продуктового магазина, говорится в сообщении.
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в мире, вашингтон (штат)
В штате Вашингтон в результате стрельбы погибли три человека
CNN: в штате Вашингтон в результате стрельбы погибли три человека
ВАШИНГТОН, 24 янв - РИА Новости. Три человека погибли в результате стрельбы в американском штате Вашингтон, сообщает CNN.
"По меньшей мере три человека погибли в результате ночной стрельбы в городе Якима, штат Вашингтон", - сообщил во вторник телеканал со ссылкой на местную полицию.
Правоохранители подозревают в стрельбе 21-летнего местного жителя, говорится в сообщении.
По данным полиции, злоумышленник выстрелил в одного человека на улице, а после застрелил двоих покупателей продуктового магазина, говорится в сообщении.