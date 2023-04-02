https://ria.ru/20230402/strelba-1862435757.html
При стрельбе в баре в Оклахоме погибли три человека
При стрельбе в баре в Оклахоме погибли три человека - РИА Новости, 02.04.2023
При стрельбе в баре в Оклахоме погибли три человека
По меньшей мере три человека погибли, еще три получили ранения в результате стрельбы в баре в городе Оклахома-Сити на юге центральной части США, сообщает... РИА Новости, 02.04.2023
2023-04-02T09:08
2023-04-02T09:08
2023-04-02T09:08
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ВАШИНГТОН, 2 апр - РИА Новости. По меньшей мере три человека погибли, еще три получили ранения в результате стрельбы в баре в городе Оклахома-Сити на юге центральной части США, сообщает телеканал NBC. "В результате стрельбы в баре в Оклахома-Сити в субботу вечером погибли не менее трех человек… Еще трое были ранены", - передает телеканал со ссылкой на полицию. По словам местного лейтенанта полиции, один человек находится в критическом состоянии.
https://ria.ru/20230327/strelba-1861065185.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, оклахома-сити, оклахома, сша
В мире, Оклахома-Сити, Оклахома, США
При стрельбе в баре в Оклахоме погибли три человека
При стрельбе в баре в Оклахоме погибли три человека, еще трое пострадали