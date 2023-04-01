https://ria.ru/20230401/meladze-1862151709.html

Развод и продажа недвижимости. Как живут бежавшие из России братья Меладзе?

Развод и продажа недвижимости. Как живут бежавшие из России братья Меладзе? - РИА Новости, 01.04.2023

Развод и продажа недвижимости. Как живут бежавшие из России братья Меладзе?

Братья Константин и Валерий Меладзе стали известны в России в начале 90-х. Вскоре они не только достигли большой популярности в стране, но и стали одними из... РИА Новости, 01.04.2023

2023-04-01T08:22

2023-04-01T08:22

2023-04-01T08:22

шоубиз

валерий меладзе

константин меладзе

россия

украина

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Братья Константин и Валерий Меладзе стали известны в России в начале 90-х. Вскоре они не только достигли большой популярности в стране, но и стали одними из топовых артистов. Певец и его композитор неоднократно получали награды и собирали стадионы. Но в прошлом году они не поддержали действия российских властей, связанных с Украиной, и, по информации СМИ, уехали из страны. Как сейчас живут артисты — в материале РИА Новости."Салют, Вера": Константин Меладзе расстался с Верой Брежневой?После начала спецоперации в СМИ появилась информация о том, что Константин Меладзе перебрался на свою виллу на побережье Италии. Он изредка появлялся в соцсетях и никак не комментировал свой переезд за границу. В декабре продюсер отметился на концерте брата Валерия в Германии. Несмотря на закрытый образ жизни Константина Меладзе в последний год, в Сети начали обсуждать расставание знаменитого продюсера с женой Верой Брежневой. Некоторые подписчики певицы отметили, что она и ее супруг выкладывают фотографии без обручальных колец. Также артистка перестала делиться общими снимками с композитором. Помимо этого, Меладзе стали все чаще замечать в компании бывшей жены Яны Сумм и их общих детей. После этого пользователи заподозрили пару в воссоединении. Сам продюсер не ответил на слухи о своей личной жизни. В начале весны в СМИ появилась информация о продаже шикарного особняка Веры Брежневой и Константина Меладзе в России почти за 300 миллионов рублей. Недвижимость площадью 700 квадратных метров расположена в элитном поселке Подмосковья. Сами супруги до сих пор не подтвердили, но и не опровергли свое намерение продать недвижимость. Отмена концертов и громкий скандал в Дубае: Валерий Меладзе В прошлом году Валерий Меладзе открыто высказался против спецоперации. После этого в Сети появилась информация о его побеге за границу. Сам артист назвал ее ложью и заявил, что собирается сменить сферу деятельности. Несмотря на обещание в соцсетях приостановить музыкальную карьеру, певец неоднократно выступал в России. Но все резко изменилось после новогоднего корпоратива артиста в Дубае. На нем певец позволил себе продолжить высказывание украинских националистов, чем вызвал возмущение российских политиков и слушателей. После этого в Госдуме предложили лишить Меладзе гражданства, званий и наград. В ответ он оправдался тем, что не испытывает негатива к кому-либо и мечтает о примирении братских народов. Из-за многочисленных скандалов концерты Валерия Меладзе начали отменять по всей России. А в конце января счета компании музыканта заблокировали за неуплату налогов. Впоследствии артисту пришлось планировать концерты исключительно за границей. На сайте Валерия Меладзе указано, что он выступит 16 мая в Бишкеке, а третьего ноября в Берлине. В последний год исполнитель не разглашает информацию о личной жизни. Музыкант, который женат на певице Альбине Джанабаевой, давно не выкладывал фото с ней. Экс-участница группы "ВИА Гра" также не делится кадрами с мужем в своей соцсети. По информации СМИ, она продолжает жить в роскошном подмосковном коттедже площадью 500 квадратных метров, который построил ее супруг. А вот где сейчас находится сам Меладзе, неизвестно.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

валерий меладзе, константин меладзе, россия, украина