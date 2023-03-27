https://ria.ru/20230327/meladze-1860881180.html

В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе

В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе - РИА Новости, 27.03.2023

В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе

Запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся, сообщили РИА Новости концертные организации. РИА Новости, 27.03.2023

2023-03-27T11:47

2023-03-27T11:47

2023-03-27T12:41

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кемерово

новосибирск

валерий меладзе

госдума рф

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НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся, сообщили РИА Новости концертные организации. Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что Меладзе якобы вновь планирует гастроли по России, в частности в сибирских городах. "Концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен", - сказали РИА Новости в ООО "Городские зрелищные кассы Новосибирск", которое ранее занималось продажей билетов на выступление артиста. На сайте организации также сказано, что мероприятие отменено, до зрителей доведены правила возврата билетов. Ранее в Новосибирске было запланировано два концерта Меладзе – на 26 и 30 апреля. Информацию о возможном концерте певца 27 апреля в Кемерово РИА Новости также опровергли. "У нас мероприятий никаких, связанных с концертом Валерия Меладзе, не запланировано. Концерт Валерия Меладзе у нас не запланирован (на 27 апреля – ред.) и ни на какие ближайшие даты", – сказала агентству замдиректора спортивно-развлекательного комплекса "Арена" Елена Гермашева. "Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши", - заявили РИА Новости в "Титов-Арене", где, согласно размещенной ранее информации, 29 апреля должен был состояться концерт. Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ. Артист прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы "между близкими народами установилось согласие".

https://ria.ru/20230131/meladze-1848628438.html

https://ria.ru/20230109/meladze-1843786068.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, кемерово, новосибирск, валерий меладзе, госдума рф