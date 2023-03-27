https://ria.ru/20230327/meladze-1860881180.html
В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе
В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе - РИА Новости, 27.03.2023
В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе
Запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся, сообщили РИА Новости концертные организации. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:47
2023-03-27T11:47
2023-03-27T12:41
шоубиз
россия
кемерово
новосибирск
валерий меладзе
госдума рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842976937_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_332815e40ce2bdde84fecf1a4fc25a3c.jpg
НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся, сообщили РИА Новости концертные организации. Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что Меладзе якобы вновь планирует гастроли по России, в частности в сибирских городах. "Концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен", - сказали РИА Новости в ООО "Городские зрелищные кассы Новосибирск", которое ранее занималось продажей билетов на выступление артиста. На сайте организации также сказано, что мероприятие отменено, до зрителей доведены правила возврата билетов. Ранее в Новосибирске было запланировано два концерта Меладзе – на 26 и 30 апреля. Информацию о возможном концерте певца 27 апреля в Кемерово РИА Новости также опровергли. "У нас мероприятий никаких, связанных с концертом Валерия Меладзе, не запланировано. Концерт Валерия Меладзе у нас не запланирован (на 27 апреля – ред.) и ни на какие ближайшие даты", – сказала агентству замдиректора спортивно-развлекательного комплекса "Арена" Елена Гермашева. "Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши", - заявили РИА Новости в "Титов-Арене", где, согласно размещенной ранее информации, 29 апреля должен был состояться концерт. Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ. Артист прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы "между близкими народами установилось согласие".
https://ria.ru/20230131/meladze-1848628438.html
https://ria.ru/20230109/meladze-1843786068.html
россия
кемерово
новосибирск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/03/1842976937_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_4eb33ac195444802c9343b1c18392020.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, кемерово, новосибирск, валерий меладзе, госдума рф
Шоубиз, Россия, Кемерово, Новосибирск, Валерий Меладзе, Госдума РФ
В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе
В трех сибирских городах отменили намеченные на апрель концерты Валерия Меладзе
НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся, сообщили РИА Новости концертные организации.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что Меладзе якобы вновь планирует гастроли по России
, в частности в сибирских городах.
Счета компании Меладзе заблокировали
"Концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен", - сказали РИА Новости в ООО "Городские зрелищные кассы Новосибирск", которое ранее занималось продажей билетов на выступление артиста. На сайте организации также сказано, что мероприятие отменено, до зрителей доведены правила возврата билетов. Ранее в Новосибирске было запланировано два концерта Меладзе – на 26 и 30 апреля.
Информацию о возможном концерте певца 27 апреля в Кемерово РИА Новости также опровергли.
"У нас мероприятий никаких, связанных с концертом Валерия Меладзе, не запланировано. Концерт Валерия Меладзе у нас не запланирован (на 27 апреля – ред.) и ни на какие ближайшие даты", – сказала агентству замдиректора спортивно-развлекательного комплекса "Арена" Елена Гермашева.
"Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши", - заявили РИА Новости в "Титов-Арене", где, согласно размещенной ранее информации, 29 апреля должен был состояться концерт.
Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае
произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме
прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ. Артист прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы "между близкими народами установилось согласие".
В Госдуме попросили генпрокурора дать правовую оценку словам Меладзе