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В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе - РИА Новости, 27.03.2023
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Шоубиз
 
11:47 27.03.2023 (обновлено: 12:41 27.03.2023)
https://ria.ru/20230327/meladze-1860881180.html
В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе
В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе - РИА Новости, 27.03.2023
В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе
Запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся, сообщили РИА Новости концертные организации. РИА Новости, 27.03.2023
2023-03-27T11:47
2023-03-27T12:41
шоубиз
россия
кемерово
новосибирск
валерий меладзе
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НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся, сообщили РИА Новости концертные организации. Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что Меладзе якобы вновь планирует гастроли по России, в частности в сибирских городах. "Концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен", - сказали РИА Новости в ООО "Городские зрелищные кассы Новосибирск", которое ранее занималось продажей билетов на выступление артиста. На сайте организации также сказано, что мероприятие отменено, до зрителей доведены правила возврата билетов. Ранее в Новосибирске было запланировано два концерта Меладзе – на 26 и 30 апреля. Информацию о возможном концерте певца 27 апреля в Кемерово РИА Новости также опровергли. "У нас мероприятий никаких, связанных с концертом Валерия Меладзе, не запланировано. Концерт Валерия Меладзе у нас не запланирован (на 27 апреля – ред.) и ни на какие ближайшие даты", – сказала агентству замдиректора спортивно-развлекательного комплекса "Арена" Елена Гермашева. "Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши", - заявили РИА Новости в "Титов-Арене", где, согласно размещенной ранее информации, 29 апреля должен был состояться концерт. Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ. Артист прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы "между близкими народами установилось согласие".
https://ria.ru/20230131/meladze-1848628438.html
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россия, кемерово, новосибирск, валерий меладзе, госдума рф
Шоубиз, Россия, Кемерово, Новосибирск, Валерий Меладзе, Госдума РФ
В сибирских городах отменили концерты Валерия Меладзе

В трех сибирских городах отменили намеченные на апрель концерты Валерия Меладзе

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПевец Валерий Меладзе
Певец Валерий Меладзе - РИА Новости, 1920, 27.03.2023
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певец Валерий Меладзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 27 мар – РИА Новости. Запланированные на апрель концерты певца Валерия Меладзе в Новосибирске, Барнауле и Кемерово не состоятся, сообщили РИА Новости концертные организации.
Ранее в телеграм-каналах появились сообщения о том, что Меладзе якобы вновь планирует гастроли по России, в частности в сибирских городах.
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"Концерты отменены на оба дня, возврат билетов возможен", - сказали РИА Новости в ООО "Городские зрелищные кассы Новосибирск", которое ранее занималось продажей билетов на выступление артиста. На сайте организации также сказано, что мероприятие отменено, до зрителей доведены правила возврата билетов. Ранее в Новосибирске было запланировано два концерта Меладзе – на 26 и 30 апреля.
Информацию о возможном концерте певца 27 апреля в Кемерово РИА Новости также опровергли.
"У нас мероприятий никаких, связанных с концертом Валерия Меладзе, не запланировано. Концерт Валерия Меладзе у нас не запланирован (на 27 апреля – ред.) и ни на какие ближайшие даты", – сказала агентству замдиректора спортивно-развлекательного комплекса "Арена" Елена Гермашева.
"Какой концерт Меладзе? Он запрещенный артист, никакого концерта не планируется. Вероятно, вы увидели какие-то старые афиши", - заявили РИА Новости в "Титов-Арене", где, согласно размещенной ранее информации, 29 апреля должен был состояться концерт.
Валерий Меладзе на корпоративном новогоднем выступлении в Дубае произнес лозунг украинских националистов. После этого в Госдуме прозвучало предложение лишить его званий и гражданства РФ. Артист прокомментировал свой поступок, заявив, что ни к кому не испытывает ненависти и мечтает о том, чтобы "между близкими народами установилось согласие".
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