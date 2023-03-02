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Теракты в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 02.03.2023
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17:53 02.03.2023
https://ria.ru/20230302/terakty-1855447095.html
Теракты в России в 2022-2023 годах
Теракты в России в 2022-2023 годах - РИА Новости, 02.03.2023
Теракты в России в 2022-2023 годах
с Украины на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В селе Любечане ее участники обстреляли автомобиль. Кроме... РИА Новости, 02.03.2023
2023-03-02T17:53
2023-03-02T17:53
справки
россия
украина
белгород
владимир путин
игорь конашенков
следственный комитет россии (ск рф)
теракт на крымском мосту
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20232 марта с Украины на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В селе Любечане ее участники обстреляли автомобиль. Кроме того, в селе Сушаны от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника, загорелся жилой дом. Президент России Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку украинских диверсантов. Глава государства отметил, что украинские боевики обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что на месте ЧП проводится спецоперация против нарушивших границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны. По информации ФСБ, в результате нападения погиб один местный житель, 11-летний ребенок получил огнестрельное ранение. На месте ЧП обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование. 202215 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу одного из подразделений. Инцидент произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, желающими участвовать в специальной военной операции на Украине. При нападении погибли 11 человек, еще 15 с ранениями различной степени тяжести доставили в медучреждение. Нападавших удалось ликвидировать ответным огнем. Министерство обороны РФ назвало происшедшее терактом. 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 23 тонны. Позже эту версию подтвердил Следственный комитет России. В рамках расследования были задержаны пять россиян, а также трое граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК РФ, в деле фигурируют 12 человек. В ночь на 29 сентября в Зимовниковском районе Ростовской области, по данным СМИ, мужчина при помощи трехлитровой канистры сжег один из кабинетов районной администрации. Никто не пострадал. В отношении жителя поселка Зимовники на основании материалов УФСБ России по Ростовской области главным следственным управлением регионального ГУМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ "Террористический акт". Спецслужба считает, что селянин поджег администрацию Зимовниковского района "в целях дестабилизации деятельности органов власти" и "выражение протеста против проведения специальной военной операции и частичной мобилизации". Дома у подозреваемого силовики нашли "инструменты и компоненты, которые могли использоваться в ходе приготовления к преступлению". По решению суда подозреваемый заключен в СИЗО. 4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны. По данным ФСБ, подрыв опор ЛЭП нарушил "технологический процесс функционирования АЭС". Охрана объекта была усилена. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". В ночь на 4 мая в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) двое молодых людей подожгли военкомат, где находился сторож. В результате пожара никто не пострадал, была повреждена внутренняя отделка. Следователи выяснили, что злоумышленники – местные жители Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен. На них завели уголовные дела по статьям об умышленном повреждении имущества и хулиганстве. Впоследствии обвинение ужесточили до статьи о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. По информации военной прокуратуры, Гаврилишен вел переписку в Telegram с якобы связанным с украинскими спецслужбами заказчиком, неким Ростиславом Мухиным, который обещал ему от 1 до 3 миллионов рублей в зависимости от причиненного ущерба. Всего на счет Гаврилишена поступила 1 тысяча долларов, семь "коктейлей Молотова" бросил тоже он, а Борисенко закупал необходимые компоненты и снимал поджог на видео. 31 января 2023 года Борисенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Процесс над Гаврилишеным продолжается.1 мая около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67 километре железной дороги "Суджа-Сосновый Бор", было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло частичное обрушение конструкций моста.Пострадавших не было. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт". 1 апреля рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили, что горели восемь резервуаров с топливом. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет. Вечером официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к ВС РФ нефтебаза не имеет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, россия, украина, белгород, владимир путин, игорь конашенков, следственный комитет россии (ск рф), теракт на крымском мосту, терроризм
Справки, Россия, Украина, Белгород, Владимир Путин, Игорь Конашенков, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт на Крымском мосту, Терроризм

Теракты в России в 2022-2023 годах

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкТушение пожара на Крымском мосту
Тушение пожара на Крымском мосту - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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2023

2 марта с Украины на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионная группа. В селе Любечане ее участники обстреляли автомобиль. Кроме того, в селе Сушаны от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника, загорелся жилой дом. Президент России Владимир Путин назвал терактом произошедшую атаку украинских диверсантов. Глава государства отметил, что украинские боевики обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети. В Центре общественных связей ФСБ сообщили, что на месте ЧП проводится спецоперация против нарушивших границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны. По информации ФСБ, в результате нападения погиб один местный житель, 11-летний ребенок получил огнестрельное ранение. На месте ЧП обнаружено большое количество взрывных устройств разного типа, идет разминирование.

2022

15 октября на полигоне Западного военного округа в Белгородской области двое граждан одной из стран СНГ открыли огонь из стрелкового оружия по личному составу одного из подразделений. Инцидент произошел во время занятий по огневой подготовке с добровольцами, желающими участвовать в специальной военной операции на Украине. При нападении погибли 11 человек, еще 15 с ранениями различной степени тяжести доставили в медучреждение. Нападавших удалось ликвидировать ответным огнем. Министерство обороны РФ назвало происшедшее терактом.
8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета моста. Погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 23 тонны. Позже эту версию подтвердил Следственный комитет России. В рамках расследования были задержаны пять россиян, а также трое граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК РФ, в деле фигурируют 12 человек.
В ночь на 29 сентября в Зимовниковском районе Ростовской области, по данным СМИ, мужчина при помощи трехлитровой канистры сжег один из кабинетов районной администрации. Никто не пострадал. В отношении жителя поселка Зимовники на основании материалов УФСБ России по Ростовской области главным следственным управлением регионального ГУМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ "Террористический акт". Спецслужба считает, что селянин поджег администрацию Зимовниковского района "в целях дестабилизации деятельности органов власти" и "выражение протеста против проведения специальной военной операции и частичной мобилизации". Дома у подозреваемого силовики нашли "инструменты и компоненты, которые могли использоваться в ходе приготовления к преступлению". По решению суда подозреваемый заключен в СИЗО.
4, 9 и 12 августа в Курчатовском районе Курской области украинскими диверсионными группами совершены подрывы шести опор высоковольтных линий электропередач (110, 330 и 750 кВ), через которые Курской АЭС осуществляется энергоснабжение объектов промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения, как региона, так и соседних субъектов страны. По данным ФСБ, подрыв опор ЛЭП нарушил "технологический процесс функционирования АЭС". Охрана объекта была усилена. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".
В ночь на 4 мая в Нижневартовске (Ханты-Мансийский автономный округ) двое молодых людей подожгли военкомат, где находился сторож. В результате пожара никто не пострадал, была повреждена внутренняя отделка. Следователи выяснили, что злоумышленники – местные жители Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен. На них завели уголовные дела по статьям об умышленном повреждении имущества и хулиганстве. Впоследствии обвинение ужесточили до статьи о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. По информации военной прокуратуры, Гаврилишен вел переписку в Telegram с якобы связанным с украинскими спецслужбами заказчиком, неким Ростиславом Мухиным, который обещал ему от 1 до 3 миллионов рублей в зависимости от причиненного ущерба. Всего на счет Гаврилишена поступила 1 тысяча долларов, семь "коктейлей Молотова" бросил тоже он, а Борисенко закупал необходимые компоненты и снимал поджог на видео. 31 января 2023 года Борисенко был приговорен к 12 годам колонии строгого режима. Процесс над Гаврилишеным продолжается.
1 мая около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области на конструкциях железнодорожного моста, расположенного на 67 километре железной дороги "Суджа-Сосновый Бор", было заложено и приведено в действие взрывное устройство. Это повлекло частичное обрушение конструкций моста.Пострадавших не было. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "теракт".
1 апреля рано утром произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах сообщили, что горели восемь резервуаров с топливом. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет. Вечером официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к ВС РФ нефтебаза не имеет. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 статьи 205 УК РФ (террористический акт).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияУкраинаБелгородВладимир ПутинИгорь КонашенковСледственный комитет России (СК РФ)Теракт на Крымском мостуТерроризм
 
 
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