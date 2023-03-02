Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом
Президент Путин назвал нападение украинских диверсантов в Брянской области терактом
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Нападение украинских боевиков в Брянской области — это теракт, они обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети, заявил Владимир Путин, комментируя ситуацию в граничащем с Украиной регионе.
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"(Неонацисты и террористы. — Прим. ред.) <...> сегодня совершили очередной террористический акт, очередное преступление. Проникли на приграничную территорию и открыли огонь по гражданским лицам. Видели, что это гражданская машина, видели, что там сидят гражданские лица и дети. Открыли огонь по ним. Именно такие люди и ставили перед собой задачу лишить нас исторической памяти, лишить нас своей истории, лишить нас своих традиций, языка", — сказал глава государства на встрече с участниками образовательной программы "Школа наставника".
Эти преступления совершают неонацисты и их хозяева, продолжил Путин. По его мнению, эти самые хозяева даже внимания не обратят на сегодняшнее нападение, но в конечном итоге у противников России ничего не получится, "мы их дожмем", заключил президент.
Утром на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионная группа, сообщал губернатор региона Александр Богомаз. В селе Любечане ее участники обстреляли автомобиль — один местный житель погиб, десятилетний ребенок получил ранения. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника.
В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что на месте ЧП проводится спецоперация против нарушивших границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны.
В пресс-службе Кремля отметили, что президент оперативно получает доклады о ситуации. Главы Минобороны, ФСБ и Росгвардии информируют Путина о мерах, которые предпринимают силовые структуры по противодействию террористам.