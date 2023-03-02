https://ria.ru/20230302/bryansk-1855389121.html

Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом

Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом - РИА Новости, 02.03.2023

Путин назвал произошедшее в Брянской области терактом

Нападение украинских боевиков в Брянской области — это теракт, они обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети, заявил Владимир Путин,... РИА Новости, 02.03.2023

2023-03-02T15:06

2023-03-02T15:06

2023-03-02T16:32

брянская область

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Нападение украинских боевиков в Брянской области — это теракт, они обстреляли гражданский автомобиль, видя, что в нем есть дети, заявил Владимир Путин, комментируя ситуацию в граничащем с Украиной регионе.Эти преступления совершают неонацисты и их хозяева, продолжил Путин. По его мнению, эти самые хозяева даже внимания не обратят на сегодняшнее нападение, но в конечном итоге у противников России ничего не получится, "мы их дожмем", заключил президент.Утром на территорию Климовского района Брянской области проникла украинская диверсионная группа, сообщал губернатор региона Александр Богомаз. В селе Любечане ее участники обстреляли автомобиль — один местный житель погиб, десятилетний ребенок получил ранения. Кроме того, в селе Сушаны, которое также находится в Климовском районе, жилой дом загорелся от снаряда, сброшенного с украинского беспилотника.В Центре общественных связей ФСБ рассказали, что на месте ЧП проводится спецоперация против нарушивших границу вооруженных украинских националистов. В ней также участвуют силы Минобороны.В пресс-службе Кремля отметили, что президент оперативно получает доклады о ситуации. Главы Минобороны, ФСБ и Росгвардии информируют Путина о мерах, которые предпринимают силовые структуры по противодействию террористам.

https://ria.ru/20230302/ataka-1855358614.html

брянская область

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2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Совершили очередной террористический акт" — Путин о ЧП в Брянской области "Совершили очередной террористический акт" — Путин о ЧП в Брянской области 2023-03-02T15:06 true PT0M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

брянская область