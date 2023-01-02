https://ria.ru/20230102/proisshestviya-1842803439.html

Выбор РИА Новости: главные происшествия 2022 года в России

Выбор РИА Новости: главные происшествия 2022 года в России - РИА Новости, 02.01.2023

Выбор РИА Новости: главные происшествия 2022 года в России

Подрыв грузовика на Крымском мосту, убийство политолога Дарьи Дугиной, массовый расстрел детей в ижевской школе, крупные пожары в кемеровском приюте, оборонном... РИА Новости, 02.01.2023

2023-01-02T10:21

2023-01-02T10:21

2023-01-02T10:21

происшествия

россия

дарья дугина

чп на крымском мосту

подрыв автомобиля дарьи дугиной

ксения собчак

стрельба в школе в ижевске

пожар в тц "мега химки"

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МОСКВА, 2 янв - РИА Новости. Подрыв грузовика на Крымском мосту, убийство политолога Дарьи Дугиной, массовый расстрел детей в ижевской школе, крупные пожары в кемеровском приюте, оборонном НИИ в Твери, на складе Ozon и в двух торговых центрах в Подмосковье, несколько крушений боевых самолетов определяли повестку криминальной хроники в России в 2022 году. Об этом и многом другом - в тематическом обзоре РИА Новости. Теракт на Крымском мостуРано утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузовика. Это привело к возгоранию железнодорожных цистерн с топливом и частичному обрушению двух автомобильных пролетов моста. Погибли четыре человека. ФСБ России заявила, что организатором теракта на Крымском мосту было главное управление разведки минобороны Украины и лично его руководитель Кирилл Буданов. Взрывное устройство закамуфлировали в рулоны со строительной полиэтиленовой пленкой на 22 паллетах общим весом почти 23 тонны. Позже эту версию подтвердил Следственный комитет России. В рамках расследования были задержаны пять россиян, а также трое граждан Украины и Армении. Всего, по информации СК РФ, в деле фигурируют 12 человек. Источник РИА Новости сообщал, что водитель грузовика был непричастен к теракту. Ряд экспертов в беседе с РИА Новости заявляли, что взрыв могли совершить с помощью радиоканала, а распознать взрывчатку на пункте досмотра, возможно, не удалось из-за антидатчика или отражающей пленки. Автомобильное движение по отремонтированной правой части было возобновлено 5 декабря. В этот же день появилось видео с посещения президентом Крымского моста, на котором ведутся ремонтные работы. Владимир Путин сел за руль Mercedes и в компании вице-премьера Марата Хуснуллина проехал по восстановленной полосе. Глава государства ехал со скоростью 60-80 километров в час, радиоприемник был настроен на "Европу плюс". Убийство ДугинойЖурналист и политолог Дарья Дугина погибла вечером 20 августа при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Одинцовском районе Подмосковья. Спустя два дня ФСБ России заявила, что за убийством Дугиной стоят украинские спецслужбы, исполнитель — гражданка Украины Наталья Вовк, приехавшая в Россию с дочерью 23 июля. Для наблюдения за журналисткой преступники использовали разные автомобильные номера. Кроме того, источник РИА Новости сообщал, что Вовк предъявляла поддельный казахстанский документ на имя Юлии, чтобы арендовать гараж в Москве. По данным ФСБ, после управляемого подрыва машины Вовк с дочерью уехала в Эстонию через Псковскую область. Сейчас она находится в международном розыске и заочно арестована Басманным судом. Также в деле фигурирует гражданин Украины Богдан Цыганенко, который прибыл в Россию транзитом через Эстонию незадолго до убийства, обеспечил Вовк поддельными документами и автономерами, помог собрать бомбу и за день до подрыва покинул РФ. Смертельная стрельба в ижевской школе Утром 26 сентября в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу из двух пистолетов. Жертвами стали 11 детей и шестеро взрослых. Еще 23 человека пострадали. Утолив жажду убийств, Казанцев покончил с собой. Его нашли в школьном кабинете, на нем была майка с нацистской символикой и балаклава на лице. По данным следствия, Казанцев был приверженцем идеологии "Колумбайна"*. Следственный комитет возбудил дело по трем статьям: о возбуждении ненависти либо вражды, убийстве двух и более лиц, а также о незаконном обороте оружия. Был арестован директор частной охранной организации "Щит", обвиняемый в оказании небезопасных услуг. Стрельба в ульяновском детском садуВ конце апреля мужчина 1996 года рождения, уже много лет состоявший на учёте как психически больной, ворвался в детский сад "Рябинка" в поселке Вешкайма Ульяновской области и открыл стрельбу из охотничьего ружья. Погибли двое детей и воспитатель. Ещё одна сотрудница детсада получила ранение. Большого количества жертв удалось избежать благодаря тому, что 72 ребенка спали, а зайти в спальню убийце помешала воспитательница, которая ценой своей жизни встала у него на пути. Впоследствии он совершил суицид. Как выяснилось, детсад был оборудован тревожной кнопкой и четырьмя камерами видеонаблюдения по периметру, однако отследить по ним приближение преступника не удалось. В ходе следствия было установлено, что владельцем ружья был его сосед – он погиб, когда те вдвоём пошли пристреливать оружие. Воспитательницу, закрывшую собой детей, Путин наградил посмертно медалью "За отвагу". Подготовка покушения на Симоньян, Соловьева и Киселева В апреле ФСБ сообщила о задержании шести членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации National Socialism/White Power* - граждан России, планировавших по заданию СБУ убийство журналиста ВГТРК Владимира Соловьева. Как следовало из оперативной видеосъемки, обнародованной ФСБ, неонацисты обсуждали возможность убийства не только Соловьева, но и генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, главного редактора МИА "Россия сегодня" и RT Маргариты Симоньян, а также журналистов ВГТРК Ольги Скабеевой, Евгения Попова и режиссера Тиграна Кеосаяна. Помимо прочего, преступники планировали поджоги военкоматов и машин с символикой в поддержку спецоперации. На допросах задержанные признались в преступных планах и сообщили, что после планировали скрыться за рубежом. Изначально суд арестовал пятерых из шести задержанных. Все они обвиняются в подготовке к убийству "лица в связи с осуществлением им своего профессионального долга общеопасным способом". В июне в деле появился новый фигурант, который также был арестован. Пожар в приюте в Кемерово унес 22 жизниВ ночь на 24 декабря в Кемерово в нелегальном частном приюте произошел пожар, в котором погибли 22 человека, еще шестеро пострадали. Следствие возбудило в отношении организатора учреждения Андрея Смирнова уголовное дело по статье об оказании небезопасных услуг, дело о халатности - против инспектора пожарного надзора Роман Плета. По версии следствия, инспектор на протяжении более чем полугода не предпринимал никаких мер по наведению порядка в приюте. Оба арестованы. Плет, в отличие от Смирнова, вину не признал. Взрывы газа в жилых домах В 2022 году в российских регионах произошло 28 крупных ЧП, связанных со взрывами газа в жилых домах. В подмосковном Ступино 11 апреля бытовой газ взорвался в пятиэтажке, погибли шесть человек, еще пятеро были госпитализированы. На четвертом и пятом этажах обрушились внешние панели. Кроме того, на четвертом этаже были разрушены внутренние перегородки двух квартир, а на третьем – перекос стен, выбиты окна, разрушена перегородка, на втором этаже выбиты окна. На Сахалине в поселке Тымовское 19 ноября в жилом доме на четвертом этаже произошел взрыв газа, что привело к обрушению пяти этажей. Погибли 10 человек, из них четыре ребенка. Четвертого декабря бытовой газ взорвался в пятиэтажке в Нижневартовске, в третьем подъезде обрушились все этажи. СК счел виновником ЧП жителя квартиры на втором этаже, в которой, по предварительной версии, присоединяли газовую горелку к баллону и произошла аварийная разгерметизация. Погибли 10 человек, включая четырех детей. Вырваться из "Полигона" Крупный пожар произошел в кафе "Полигон" в Костроме в ночь на 5 ноября, погибли 13 человек. Жертв могло быть много больше, если бы не местный житель Андрей Кузьмин, выбивший закрытую дверь запасного входа. Виновником пожара оказался 23-летний военнослужащий, запустивший в здании фейерверк. Также арестованы депутат Костромской областной думы Ихтияр Мирзоев, владеющий зданием кафе (за нарушение требований пожарной безопасности), и директор фирмы, занимавшаяся организацией работы заведения (за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Пожар в оборонном НИИ в Твери По информации командования гарнизона, 21 апреля огонь вспыхнул на втором этаже административного корпуса научного учреждения Минобороны России в Твери. Пожар на площади 2,5 тысячи квадратных метров тушили всю ночь. По данным экстренных служб, в огне погибли не менее 20 человек. Роковые решеткиХостел на юго-востоке Москвы охватило огнем 29 июля. Восемь человек погибли, еще четверо пострадали. Практически сразу руководство столичного главка МЧС назвало причину гибели постояльцев – решетки на окнах, заблокировавшие пути спасения. По словам очевидцев, решетки пытались выломать всей толпой. Эвакуироваться через запасной выход у погорельцев также не вышло – дверь была на замке. Репутация хостела и до того была "с дымком": в самом заведении не раз находили нарушения, а владелец уже привлекался к административной ответственности за пренебрежительное отношение к требованиям пожарной безопасности. Учредитель и гендиректор хостела сейчас в СИЗО. По версии прокуратуры, они знали о нарушениях в противопожарной защите, но предпочли материальную выгоду. Кроме того, в деле появился еще один фигурант – пожарный инспектор, он ждет своей участи под домашним арестом. Миллион алых роз, семь трупов и два ареста Площадь трех вокзалов в самом центре Москвы оказалась в дыму 20 ноября. Под привычное "поезд отправляется с энного пути" путешественники и провожающие наблюдали сильнейший пожар: на 2,5 тысячах квадратах горела цветочная база. Семь человек погибли, ещё семерых спасли полицейские. По версии следователей, причинами возгорания могли стать неисправность электропроводки и ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами. Сгоревший миллион алых и белых роз подвёл под уголовную статью четырех человек, двое из которых попали в СИЗО. Владельцу организации и специалисту по охране труда и пожарной безопасности теперь грозит до семи лет лишения свободы. Четырехдневный армагеддон на складе Ozon Километровый столб дыма завис над подмосковной Истрой 3 августа. Горел склад компании Ozon на площади в 55 тысяч "квадратов". Его тушили несколько вертолётов, пожарный поезд и порядка 40 единиц техники. Пожар удалось полностью ликвидировать лишь спустя четыре дня. Ozon оценил убытки в 10,8 миллиарда рублей. Как рассказали РИА Новости в экстренных службах, основные версии пожара - поджог и неисправность электрооборудования. СК сосредоточился на коротком замыкании, сварке без соблюдения норм и неосторожности с огнем. По информации МЧС, пострадали 11 человек, двое были госпитализированы. Руководил тушением крупного пожара первый замглавы МЧС России Александр Чуприян. Он отмечал, что противопожарное водоснабжение на складе было в "крайне неудовлетворительном состоянии", из-за чего воду приходилось подвозить за 4 километра от места возгорания. Мегапожар в ТЦ "Мега Химки" Звуки хлопков, черный дым и копоть - именно так началось утро 9 декабря для жителей подмосковных Химок. Горел строительный магазин OBI (ТЦ "Мега Химки"). Пожар на 17 тысячах "квадратах" уничтожил практически весь магазин, остались только несущие конструкции. Погиб работник торгового центра. По версии подмосковных следователей, к пожару привели сварочные работы, в рамках уголовного дела задержаны прораб и сварщик. Ущерб от пожара может составить рекордные для объектов такого рода 20-30 миллиардов рублей - именно такую предварительную оценку дал Всероссийский союз страховщиков. Через несколько дней в Подмосковье вновь полыхал торговый центр. В Балашихе на открытой площадке у ТЦ "Стройтракт" загорелись – предварительно, из-за короткого замыкания - стройматериалы, огонь перекинулся на само здание и распространился на площадь в 9 тысяч "квадратов". Пострадал сотрудник. Страховщики оценили ущерб в 10 миллиардов рублей. Крушения военных самолетовВ 2022 году в России произошло несколько резонансных крушений боевых самолетов. Минобороны РФ 24 июня сообщило о жесткой посадке в Рязанской области военно-транспортного самолета Ил-76 в ходе учебно-тренировочного полета: из-за неисправности двигателя экипаж решил приземлиться на грунт, самолет частично разрушился. По данным правительства региона, экипаж отвел горящую машину от жилых кварталов, пять человек погибли, еще пятеро были госпитализированы. Власти Оренбургской области сообщили, что погибшие командир корабля подполковник Владимир Петрушин и прапорщик Дмитрий Андреев были из Оренбуржья, а майор Николай Горбунов и майор Степан Перминов служили в регионе. Указом Путина за героизм, мужество и отвагу, проявленные при исполнении воинского долга, звание Героя России посмертно присвоено Петрушину. Орденами Мужества посмертно награждены Перминов, Горбунов, Андреев и курсант Алексей Лобанов. При взлете в Ейске Краснодарского края 17 октября упал сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34, оба летчика катапультировались. На месте падения во дворе девятиэтажного жилого дома загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. А 23 октября в иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, упал самолет-истребитель Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два пилота: заслуженный летчик-испытатель РФ Максим Конюшин, который работал на Иркутском авиазаводе с 2015 года, и военный летчик второго класса майор Виктор Крюков. Жители домов не пострадали. В экстренных службах РИА Новости рассказали, что оба пилота перестали выходить на связь, так как были без сознания. Следственный комитет России приоритетной счел версию о неисправности бортовой системы кислородного оборудования Су-30. Дело кровавой барыни, или осторожно, вымогательство! В конце октября стало известно о задержании Кирилла Суханова, коммерческого директора компании "Oсторожно Media", принадлежащей Ксении Собчак. Он, как выяснилось, оказался фигурантом дела о вымогательстве у главы "Ростеха" Сергея Чемезова. Вместе с Сухановым силовики взяли экс-главреда журнала Tatler Ариана Романовского и журналиста Тамерлана Бигаева. По версии следствия, Суханов вымогал 11 миллионов рублей у Чемезова за непубликацию порочащих сведений в Telegram-канале "Тушите свет", где Романовский и Бигаев были администраторами. Фигурантам вменяется вымогательство с целью получения имущества в особо крупном размере (пункт "б" часть 3 статьи 163 УК РФ) и грозит до 15 лет колонии, все отправлены в СИЗО. Несмотря на заявление самой Собчак о непричастности к скандальному Telegram-каналу или его фейковому двойнику, накануне ареста подозреваемых она уехала из России в Литву. Позднее она вернулась в Москву и посетила офис "Ростеха", а также извинилась перед Чемезовым за своих сотрудников. Дело о вымогательстве вскрыло не только подноготную светской жизни, но и "открыло миру" гражданство Израиля у Собчак. Его наличие подтвердила РИА Новости ее мать сенатор Людмила Нарусова. "Ограбление века" без единого выстрела Громкое ограбление произошло 10 ноября в аэропорту "Домодедово". "Под раздачу" попали пассажиры рейса Бишкек-Москва и встречающие их граждане. Нападение неизвестных в масках произошло на привокзальной площади. Угрожая автоматами, грабители забрали рюкзак и чемодан с деньгами. Вместе с наличными налетчики прихватили еще и нескольких человек – их затолкали в машины. В аэропорту утверждали, что ограбление прошло без единого выстрела. Полиции удалось найти похищенных граждан в тот же день - налетчики выбросили их в лесополосе и уехали с деньгами. По данным источника РИА Новости, пассажиров из Бишкека ограбили примерно на 4 миллиона долларов. За решетку за фейкиПосле начала спецоперации в Уголовном кодексе России появилась новая статья 207.3 "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ" с наказанием вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет. Фигурантами дел по этой статье стали журналист Александр Невзоров**, блогер Вероника Белоцерковская**, уже бывший муниципальный депутат Илья Яшин**, политик Владимир Кара-Мурза**, основатель правозащитного проекта Gulagu.net Владимир Осечкин. Самый суровый на данный момент приговор по этой статье вынесен Яшину – 8,5 лет колонии. Иноагентов свели в единый реестрПервого декабря министерство юстиции опубликовало объединенный реестр иностранных агентов, который теперь включает в себя физических лиц, зарегистрированные и незарегистрированные некоммерческие, а также неправительственные организации. Прежде Минюст вел четыре реестра. В объединенном реестре сейчас числится около 500 организаций и граждан. Реестр размещен в открытом доступе на сайте ведомства с тем объемом сведений, которые определило правительство РФ. Согласно закону "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", с 1 декабря иноагентом может стать человек или юрлицо, которые получили иностранную поддержку или находящиеся под иностранным влиянием. Ранее обязательным условием признания иностранным агентом был лишь факт иностранного финансирования. Курская АЭС под прицелом диверсантовПосле начала спецоперации в России в разы усилилась работа диверсионных групп. "Бьют" диверсанты в первую очередь по объектам мирной энергетики и военной инфраструктуре. Одно из самых громких нападений пришлось на объекты обеспечения Курской атомной электростанции. В августе стало известно, что украинские диверсанты подорвали шесть опор высоковольтных линий электропередачи, идущих от Курской АЭС. По данным ФСБ, по этим системам АЭС питает объекты промышленности, транспорта, жизнеобеспечения, социальной инфраструктуры и населения как региона, так и соседних субъектов страны. Диверсия ненадолго привела к нарушению работы атомной станции. В "Росэнергоатоме" сообщали, что радиационный фон находится в норме, а энергоблоки работают в штатном режиме. Возбуждены уголовные дела по статье "Теракт". Тем не менее, подозреваемых поймать не удалось. Путин выразил надежду, что злоумышленников когда-нибудь схватят.* Террористическая организация, запрещенная в России.** Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

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россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

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