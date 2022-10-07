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На жителя Ростовской области возбудили дело после поджога администрации - РИА Новости, 07.10.2022
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На жителя Ростовской области возбудили дело после поджога администрации
На жителя Ростовской области возбудили дело после поджога администрации - РИА Новости, 07.10.2022
На жителя Ростовской области возбудили дело после поджога администрации
Уголовное дело о теракте возбудили в отношении жителя Зимовниковского района Ростовской области, подозреваемого в поджоге местной администрации из-за несогласия РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:31
2022-10-07T14:31
происшествия
ростовская область
россия
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбудили в отношении жителя Зимовниковского района Ростовской области, подозреваемого в поджоге местной администрации из-за несогласия со спецоперацией и частичной мобилизацией, сообщает УФСБ по Ростовской области в пятницу."На основании материалов УФСБ России по Ростовской области главным следственным управлением регионального ГУМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ "Террористический акт" в отношении жителя поселка Зимовники", - говорится в сообщении.Спецслужба считает, что 28 сентября селянин поджег администрацию Зимовниковского района "в целях дестабилизации деятельности органов власти" и "выражение протеста против проведения специальной военной операции и частичной мобилизации".Дома у подозреваемого силовики нашли "инструменты и компоненты, которые могли использоваться в ходе приготовления к преступлению". По решению суда подозреваемый заключен в СИЗО.На опубликованном УФСБ оперативном видео мужчина заявил, что признает вину и "очень сильно раскаивается" и посоветовал "не совершать его ошибок никогда, ни при каких обстоятельствах".Как сообщали местные СМИ, в ночь на 29 сентября мужчина при помощи трехлитровой канистры сжег один из кабинетов районной администрации. Никто не пострадал.
https://ria.ru/20221007/voenkomaty-1822146159.html
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происшествия, ростовская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
14:31 07.10.2022
 
На жителя Ростовской области возбудили дело после поджога администрации

На жителя Ростовской области возбудили дело о теракте после поджога администрации

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в медиабанкСотрудник полиции во время заполнения документов
Сотрудник полиции во время заполнения документов - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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Сотрудник полиции во время заполнения документов. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбудили в отношении жителя Зимовниковского района Ростовской области, подозреваемого в поджоге местной администрации из-за несогласия со спецоперацией и частичной мобилизацией, сообщает УФСБ по Ростовской области в пятницу.
"На основании материалов УФСБ России по Ростовской области главным следственным управлением регионального ГУМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ "Террористический акт" в отношении жителя поселка Зимовники", - говорится в сообщении.
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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В Приморье зафиксировали три случая поджога военкоматов с начала года
Спецслужба считает, что 28 сентября селянин поджег администрацию Зимовниковского района "в целях дестабилизации деятельности органов власти" и "выражение протеста против проведения специальной военной операции и частичной мобилизации".
Дома у подозреваемого силовики нашли "инструменты и компоненты, которые могли использоваться в ходе приготовления к преступлению". По решению суда подозреваемый заключен в СИЗО.
На опубликованном УФСБ оперативном видео мужчина заявил, что признает вину и "очень сильно раскаивается" и посоветовал "не совершать его ошибок никогда, ни при каких обстоятельствах".
Как сообщали местные СМИ, в ночь на 29 сентября мужчина при помощи трехлитровой канистры сжег один из кабинетов районной администрации. Никто не пострадал.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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