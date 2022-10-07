https://ria.ru/20221007/podzhog-1822233026.html

На жителя Ростовской области возбудили дело после поджога администрации

На жителя Ростовской области возбудили дело после поджога администрации - РИА Новости, 07.10.2022

На жителя Ростовской области возбудили дело после поджога администрации

Уголовное дело о теракте возбудили в отношении жителя Зимовниковского района Ростовской области, подозреваемого в поджоге местной администрации из-за несогласия РИА Новости, 07.10.2022

2022-10-07T14:31

2022-10-07T14:31

2022-10-07T14:31

происшествия

ростовская область

россия

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбудили в отношении жителя Зимовниковского района Ростовской области, подозреваемого в поджоге местной администрации из-за несогласия со спецоперацией и частичной мобилизацией, сообщает УФСБ по Ростовской области в пятницу."На основании материалов УФСБ России по Ростовской области главным следственным управлением регионального ГУМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ "Террористический акт" в отношении жителя поселка Зимовники", - говорится в сообщении.Спецслужба считает, что 28 сентября селянин поджег администрацию Зимовниковского района "в целях дестабилизации деятельности органов власти" и "выражение протеста против проведения специальной военной операции и частичной мобилизации".Дома у подозреваемого силовики нашли "инструменты и компоненты, которые могли использоваться в ходе приготовления к преступлению". По решению суда подозреваемый заключен в СИЗО.На опубликованном УФСБ оперативном видео мужчина заявил, что признает вину и "очень сильно раскаивается" и посоветовал "не совершать его ошибок никогда, ни при каких обстоятельствах".Как сообщали местные СМИ, в ночь на 29 сентября мужчина при помощи трехлитровой канистры сжег один из кабинетов районной администрации. Никто не пострадал.

https://ria.ru/20221007/voenkomaty-1822146159.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, ростовская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)