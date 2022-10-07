https://ria.ru/20221007/podzhog-1822233026.html
На жителя Ростовской области возбудили дело после поджога администрации
На жителя Ростовской области возбудили дело после поджога администрации - РИА Новости, 07.10.2022
На жителя Ростовской области возбудили дело после поджога администрации
Уголовное дело о теракте возбудили в отношении жителя Зимовниковского района Ростовской области, подозреваемого в поджоге местной администрации из-за несогласия РИА Новости, 07.10.2022
2022-10-07T14:31
2022-10-07T14:31
2022-10-07T14:31
происшествия
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россия
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбудили в отношении жителя Зимовниковского района Ростовской области, подозреваемого в поджоге местной администрации из-за несогласия со спецоперацией и частичной мобилизацией, сообщает УФСБ по Ростовской области в пятницу."На основании материалов УФСБ России по Ростовской области главным следственным управлением регионального ГУМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ "Террористический акт" в отношении жителя поселка Зимовники", - говорится в сообщении.Спецслужба считает, что 28 сентября селянин поджег администрацию Зимовниковского района "в целях дестабилизации деятельности органов власти" и "выражение протеста против проведения специальной военной операции и частичной мобилизации".Дома у подозреваемого силовики нашли "инструменты и компоненты, которые могли использоваться в ходе приготовления к преступлению". По решению суда подозреваемый заключен в СИЗО.На опубликованном УФСБ оперативном видео мужчина заявил, что признает вину и "очень сильно раскаивается" и посоветовал "не совершать его ошибок никогда, ни при каких обстоятельствах".Как сообщали местные СМИ, в ночь на 29 сентября мужчина при помощи трехлитровой канистры сжег один из кабинетов районной администрации. Никто не пострадал.
https://ria.ru/20221007/voenkomaty-1822146159.html
https://ria.ru/20221007/zaderzhanie-1822143879.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ростовская область, россия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
Происшествия, Ростовская область, Россия, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
На жителя Ростовской области возбудили дело после поджога администрации
На жителя Ростовской области возбудили дело о теракте после поджога администрации
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 окт - РИА Новости. Уголовное дело о теракте возбудили в отношении жителя Зимовниковского района Ростовской области, подозреваемого в поджоге местной администрации из-за несогласия со спецоперацией и частичной мобилизацией, сообщает УФСБ по Ростовской области в пятницу.
"На основании материалов УФСБ России
по Ростовской области главным следственным управлением регионального ГУМВД возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205 УК РФ "Террористический акт" в отношении жителя поселка Зимовники", - говорится в сообщении.
Спецслужба считает, что 28 сентября селянин поджег администрацию Зимовниковского района "в целях дестабилизации деятельности органов власти" и "выражение протеста против проведения специальной военной операции и частичной мобилизации".
Дома у подозреваемого силовики нашли "инструменты и компоненты, которые могли использоваться в ходе приготовления к преступлению". По решению суда подозреваемый заключен в СИЗО.
На опубликованном УФСБ оперативном видео мужчина заявил, что признает вину и "очень сильно раскаивается" и посоветовал "не совершать его ошибок никогда, ни при каких обстоятельствах".
Как сообщали местные СМИ, в ночь на 29 сентября мужчина при помощи трехлитровой канистры сжег один из кабинетов районной администрации. Никто не пострадал.