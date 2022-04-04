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В Белгороде начали восстанавливать нефтебазу - РИА Новости, 04.04.2022
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В Белгороде начали восстанавливать нефтебазу
В Белгороде начали восстанавливать нефтебазу - РИА Новости, 04.04.2022
В Белгороде начали восстанавливать нефтебазу
Восстановительные работы на пострадавшей от пожара нефтебазе в Белгороде начались, предстоит устранить значительные повреждения, сообщил губернатор области... РИА Новости, 04.04.2022
2022-04-04T12:13
2022-04-04T12:14
игорь конашенков
украина
россия
белгород
следственный комитет россии (ск рф)
вооруженные силы рф
роснефть
удар всу по нефтебазе в белгороде
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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Восстановительные работы на пострадавшей от пожара нефтебазе в Белгороде начались, предстоит устранить значительные повреждения, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."Конечно, повреждения значительные, и восстановительные работы там уже начались", - сказал Гладков в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что сейчас завершается оценка ущерба, после чего будет подготовлена проектно-сметная документация на восстановительные работы.Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горели восемь резервуаров с топливом. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Вечером официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде рано утром, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к ВС РФ нефтебаза не имеет. СК России возбудил уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Белгородской области.
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украина
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игорь конашенков, украина, россия, белгород, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, роснефть, удар всу по нефтебазе в белгороде, происшествия
12:13 04.04.2022 (обновлено: 12:14 04.04.2022)
 
В Белгороде начали восстанавливать нефтебазу

В Белгороде начали восстанавливать нефтебазу после удара с двух украинских вертолетов

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Белгороде
Пожар на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 04.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Пожар на нефтебазе в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Восстановительные работы на пострадавшей от пожара нефтебазе в Белгороде начались, предстоит устранить значительные повреждения, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
"Конечно, повреждения значительные, и восстановительные работы там уже начались", - сказал Гладков в эфире телеканала "Россия 24".
Автомобиль скорой помощи вблизи пожара на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
2 апреля, 04:35
Зеленский отказался обсуждать удар ВСУ по нефтебазе в Белгороде
Он уточнил, что сейчас завершается оценка ущерба, после чего будет подготовлена проектно-сметная документация на восстановительные работы.
Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горели восемь резервуаров с топливом. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.
Вечером официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде рано утром, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к ВС РФ нефтебаза не имеет. СК России возбудил уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Белгородской области.
Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
1 из 9

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
2 из 9

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

Пожар на нефтебазе в Белгороде. Кадр видео
3 из 9

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

Автомобили сотрудников МЧС РФ на месте пожара на нефтебазе в Белгороде
4 из 9

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
5 из 9

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
6 из 9

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

Пожар на нефтебазе в Белгородской области
7 из 9

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

Автомобиль скорой помощи вблизи пожара на нефтебазе в Белгороде
8 из 9

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
9 из 9

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
1 из 9

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
2 из 9

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
3 из 9

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
5 из 9

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
6 из 9

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
7 из 9

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 9

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
9 из 9

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
 
Игорь КонашенковУкраинаРоссияБелгородСледственный комитет России (СК РФ)Вооруженные силы РФРоснефтьУдар ВСУ по нефтебазе в БелгородеПроисшествия
 
 
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