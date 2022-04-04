https://ria.ru/20220404/neftebaza-1781651107.html

В Белгороде начали восстанавливать нефтебазу

В Белгороде начали восстанавливать нефтебазу - РИА Новости, 04.04.2022

В Белгороде начали восстанавливать нефтебазу

Восстановительные работы на пострадавшей от пожара нефтебазе в Белгороде начались, предстоит устранить значительные повреждения, сообщил губернатор области... РИА Новости, 04.04.2022

2022-04-04T12:13

2022-04-04T12:13

2022-04-04T12:14

игорь конашенков

украина

россия

белгород

следственный комитет россии (ск рф)

вооруженные силы рф

роснефть

удар всу по нефтебазе в белгороде

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МОСКВА, 4 апр - РИА Новости. Восстановительные работы на пострадавшей от пожара нефтебазе в Белгороде начались, предстоит устранить значительные повреждения, сообщил губернатор области Вячеслав Гладков."Конечно, повреждения значительные, и восстановительные работы там уже начались", - сказал Гладков в эфире телеканала "Россия 24".Он уточнил, что сейчас завершается оценка ущерба, после чего будет подготовлена проектно-сметная документация на восстановительные работы.Рано утром в пятницу произошел пожар на нефтебазе в Белгороде. По словам главы региона, он стал результатом удара с двух украинских вертолетов, которые зашли в воздушное пространство России на малой высоте. В экстренных службах РИА Новости сообщили, что горели восемь резервуаров с топливом. Мэр Белгорода и представитель "Роснефти" заявили, что пострадавших в результате пожара нет.Вечером официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что два вертолета Украины нанесли удар по гражданскому объекту на окраине Белгороде рано утром, в результате попадания ракет отдельные резервуары были повреждены и загорелись, при этом никакого отношения к ВС РФ нефтебаза не имеет. СК России возбудил уголовное дело по факту совершения украинскими военными теракта на территории Белгородской области.

https://ria.ru/20220402/neftebaza-1781408979.html

украина

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белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

игорь конашенков, украина, россия, белгород, следственный комитет россии (ск рф), вооруженные силы рф, роснефть, удар всу по нефтебазе в белгороде, происшествия