https://ria.ru/20230214/zaschita-1851850326.html

Защита осужденного за поджог военкомата в Югре обжаловала приговор

Защита осужденного за поджог военкомата в Югре обжаловала приговор - РИА Новости, 14.02.2023

Защита осужденного за поджог военкомата в Югре обжаловала приговор

Защитник поджигателя военкомата в Нижневартовске (ХМАО) Владислава Борисенко, который первым в России получил 12 лет лишения свободы по делу о теракте за... РИА Новости, 14.02.2023

2023-02-14T08:46

2023-02-14T08:46

2023-02-14T08:46

россия

происшествия

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 фев – РИА Новости. Защитник поджигателя военкомата в Нижневартовске (ХМАО) Владислава Борисенко, который первым в России получил 12 лет лишения свободы по делу о теракте за подобное преступление, обжаловал приговор, следует из данных картотеки Центрального окружного военного суда. По информации из картотеки, апелляционная жалоба на приговор Борисенко поступила в суд от его адвоката 7 февраля. Жалоба будет рассмотрена в Апелляционном военном суде. В ночь на 4 мая 2022 года в Нижневартовске двое молодых людей подожгли военкомат, где находился сторож. В результате пожара никто не пострадал, была повреждена внутренняя отделка. Следователи выяснили, что злоумышленники – местные жители Владислав Борисенко и Василий Гаврилишен. На них завели уголовные дела по статьям об умышленном повреждении имущества и хулиганстве. Впоследствии обвинение ужесточили до статьи о совершении теракта группой лиц по предварительному сговору. По информации военной прокуратуры, Гаврилишен вел переписку в Telegram с якобы связанным с украинскими спецслужбами заказчиком, неким Ростиславом Мухиным, который обещал ему от 1 до 3 миллионов рублей в зависимости от причиненного ущерба. Всего на счет Гаврилишена поступила 1 тысяча долларов, семь "коктейлей Молотова" бросил тоже он, а Борисенко закупал необходимые компоненты и снимал поджог на видео, отмечала сторона обвинения. Двадцатилетний Борисенко 31 января получил 12 лет колонии строгого режима – в России это первый приговор по статье о теракте, вынесенный за нападение на военкомат. Процесс над Гаврилишеным до сих пор идет.

https://ria.ru/20230111/arkhiv-1844185054.html

https://ria.ru/20230102/petarda-1842834995.html

россия

нижневартовск

ханты-мансийский автономный округ

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, нижневартовск, ханты-мансийский автономный округ