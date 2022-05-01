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СК завел дело по статье "Теракт" после подрыва моста в Курской области - РИА Новости, 01.05.2022
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СК завел дело по статье "Теракт" после подрыва моста в Курской области
СК завел дело по статье "Теракт" после подрыва моста в Курской области - РИА Новости, 01.05.2022
СК завел дело по статье "Теракт" после подрыва моста в Курской области
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после подрыва железнодорожного моста в Курской области, сообщается в Telegram-канале... РИА Новости, 01.05.2022
2022-05-01T21:24
2022-05-01T22:37
происшествия
курская область
россия
суджанский район
следственный комитет россии (ск рф)
роман старовойт
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после подрыва железнодорожного моста в Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Главным следственным управлением СК России по факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК России ("Террористический акт")", — говорится в заявлении.По данным СК, ЧП случилось на 67-м километре железной дороги около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, причиной стало заложенное взрывное устройство. Это вызвало частичное обрушение объекта.Ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Губернатор региона Роман Старовойт назвал произошедшее диверсией.
курская область
россия
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происшествия, курская область, россия, суджанский район, следственный комитет россии (ск рф), роман старовойт
21:24 01.05.2022 (обновлено: 22:37 01.05.2022)
 
СК завел дело по статье "Теракт" после подрыва моста в Курской области

СК завел уголовное дело по статье "Теракт" после подрыва моста в Курской области

© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области / Перейти в фотобанкЧастичное обрушение конструкций моста в Курской области
Частичное обрушение конструкций моста в Курской области - РИА Новости, 1920, 01.05.2022
© РИА Новости / Пресс-служба губернатора Курской области
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МОСКВА, 1 мая — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье "Теракт" после подрыва железнодорожного моста в Курской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Главным следственным управлением СК России по факту подрыва моста в Курской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 205 УК России ("Террористический акт")", — говорится в заявлении.
По данным СК, ЧП случилось на 67-м километре железной дороги около села Русская Конопелька Суджанского района Курской области, причиной стало заложенное взрывное устройство. Это вызвало частичное обрушение объекта.
Ветка использовалась для передвижения товарных составов. Пострадавших нет. Губернатор региона Роман Старовойт назвал произошедшее диверсией.
 
ПроисшествияКурская областьРоссияСуджанский районСледственный комитет России (СК РФ)Роман Старовойт
 
 
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