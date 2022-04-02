https://ria.ru/20220402/belgorod-1781450856.html

СК возбудил дело из-за удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде

СК возбудил дело из-за удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 02.04.2022

СК возбудил дело из-за удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде

Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиаударов ВСУ по Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 02.04.2022

2022-04-02T14:16

2022-04-02T14:16

2022-04-02T15:58

происшествия

белгород

следственный комитет россии (ск рф)

удар всу по нефтебазе в белгороде

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиаударов ВСУ по Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — отметили там.Как утверждают в СК, накануне на территории Украины военнослужащие сговорились совершить теракт на территории Российской Федерации. После этого два боевых вертолета, снабженных тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство России в Белгородской области и, двигаясь на малой высоте, нанесли не менее четырех ударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Белгорода.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

белгород

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры взрыва нефтебазы в Белгороде с камер наблюдения Видео с камер наблюдения взрыва нефтебазы в Белгороде 2022-04-02T14:16 true PT0M43S

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Ольга Фомченкова

происшествия, белгород, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по нефтебазе в белгороде, вооруженные силы украины