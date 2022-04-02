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СК возбудил дело из-за удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 02.04.2022
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СК возбудил дело из-за удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде
СК возбудил дело из-за удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 02.04.2022
СК возбудил дело из-за удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде
Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиаударов ВСУ по Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 02.04.2022
2022-04-02T14:16
2022-04-02T15:58
происшествия
белгород
следственный комитет россии (ск рф)
удар всу по нефтебазе в белгороде
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиаударов ВСУ по Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — отметили там.Как утверждают в СК, накануне на территории Украины военнослужащие сговорились совершить теракт на территории Российской Федерации. После этого два боевых вертолета, снабженных тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство России в Белгородской области и, двигаясь на малой высоте, нанесли не менее четырех ударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Белгорода.Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
белгород
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4.7
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7 495 645-6601
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Кадры взрыва нефтебазы в Белгороде с камер наблюдения
Видео с камер наблюдения взрыва нефтебазы в Белгороде
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происшествия, белгород, следственный комитет россии (ск рф), удар всу по нефтебазе в белгороде, вооруженные силы украины
14:16 02.04.2022 (обновлено: 15:58 02.04.2022)
 
СК возбудил дело из-за удара ВСУ по нефтебазе в Белгороде

СК завел дело против украинских военных из-за авиаударов по нефтебазе в Белгороде

© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанкПожар на нефтебазе в Белгороде
Пожар на нефтебазе в Белгороде - РИА Новости, 1920, 02.04.2022
© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
Пожар на нефтебазе в Белгороде
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 апр — РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело после авиаударов ВСУ по Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", — отметили там.
Как утверждают в СК, накануне на территории Украины военнослужащие сговорились совершить теракт на территории Российской Федерации. После этого два боевых вертолета, снабженных тяжелым наступательным вооружением, незаконно вторглись в воздушное пространство России в Белгородской области и, двигаясь на малой высоте, нанесли не менее четырех ударов по объектам топливно-энергетического комплекса на территории Белгорода.
Россия 24 февраля начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима".
Как заявляло Минобороны, Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам. К 25 марта они выполнили основные задачи первого этапа — существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной же целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
Пожар на нефтебазе в Белгороде после удара с вертолетов ВСУ
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
1 из 9

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
2 из 9

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

Пожар на нефтебазе в Белгороде. Кадр видео
3 из 9

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

Автомобили сотрудников МЧС РФ на месте пожара на нефтебазе в Белгороде
4 из 9

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

Пожар на нефтебазе в Белгороде
5 из 9

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
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© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
6 из 9

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ / Перейти в фотобанк

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

Пожар на нефтебазе в Белгородской области
7 из 9

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

Автомобиль скорой помощи вблизи пожара на нефтебазе в Белгороде
8 из 9

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Таисия Лисковец / Перейти в фотобанк

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

Столб дыма от пожара на нефтебазе в Белгороде
9 из 9

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
1 из 9

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался в ночь на 1 апреля.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
2 из 9

Загорелись восемь резервуаров с топливом, возникла угроза перехода огня на другие емкости.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
3 из 9

Находившиеся на месте ЧП работники предприятия не пострадали.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
4 из 9

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, пожар стал результатом удара с двух украинских вертолетов, зашедших в воздушное пространство России.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
5 из 9

На тушении пожара работают 194 человека, 59 единиц техники и пожарный поезд.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
6 из 9

Жителей близлежащих улиц эвакуировали. Они смогут вернуться домой, когда спасатели справятся с огнем.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
7 из 9

На место происшествия вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

© РИА Новости / Пресс-служба МЧС РФ
Перейти в фотобанк
8 из 9

Кроме того, для оценки ситуации на месте в Белгород направили оперативную группу.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
9 из 9

Угрозы для белгородцев нет, у города достаточно резервов для ликвидации возгорания.

© РИА Новости / Таисия Лисковец
Перейти в фотобанк
 
ПроисшествияБелгородСледственный комитет России (СК РФ)Удар ВСУ по нефтебазе в БелгородеВооруженные силы Украины
 
 
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