https://ria.ru/20221016/belgorod-1824393049.html

СК возбудил уголовное дело после стрельбы на полигоне под Белгородом

СК возбудил уголовное дело после стрельбы на полигоне под Белгородом - РИА Новости, 16.10.2022

СК возбудил уголовное дело после стрельбы на полигоне под Белгородом

Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело после стрельбы на полигоне в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 16.10.2022

2022-10-16T12:09

2022-10-16T12:09

2022-10-16T12:37

происшествия

белгород

белгородская область

следственный комитет россии (ск рф)

теракт на полигоне в белгородской области

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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело после стрельбы на полигоне в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело. В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения", — говорится в пресс-релизе.По какой статье, не уточняется.Минобороны ранее назвало происшедшее терактом. Согласно пресс-релизу ведомства, два гражданина одной из стран СНГ во время занятий на полигоне Западного военного округа под Белгородом расстреляли людей, среди которых были добровольцы, пожелавшие отправиться в зону военной операции. Нападавших убили ответным огнем.

https://ria.ru/20221013/mobilizatsiya-1823367733.html

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Варвара Скокшина

происшествия, белгород, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), теракт на полигоне в белгородской области