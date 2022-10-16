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СК возбудил уголовное дело после стрельбы на полигоне под Белгородом - РИА Новости, 16.10.2022
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СК возбудил уголовное дело после стрельбы на полигоне под Белгородом
СК возбудил уголовное дело после стрельбы на полигоне под Белгородом - РИА Новости, 16.10.2022
СК возбудил уголовное дело после стрельбы на полигоне под Белгородом
Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело после стрельбы на полигоне в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства. РИА Новости, 16.10.2022
2022-10-16T12:09
2022-10-16T12:37
происшествия
белгород
белгородская область
следственный комитет россии (ск рф)
теракт на полигоне в белгородской области
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело после стрельбы на полигоне в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства."Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело. В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения", — говорится в пресс-релизе.По какой статье, не уточняется.Минобороны ранее назвало происшедшее терактом. Согласно пресс-релизу ведомства, два гражданина одной из стран СНГ во время занятий на полигоне Западного военного округа под Белгородом расстреляли людей, среди которых были добровольцы, пожелавшие отправиться в зону военной операции. Нападавших убили ответным огнем.
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происшествия, белгород, белгородская область, следственный комитет россии (ск рф), теракт на полигоне в белгородской области
Происшествия, Белгород, Белгородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Теракт на полигоне в Белгородской области
12:09 16.10.2022 (обновлено: 12:37 16.10.2022)
 
СК возбудил уголовное дело после стрельбы на полигоне под Белгородом

СК возбудил дело после стрельбы на полигоне под Белгородом, где погибли 11 человек

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 16.10.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Главное военное следственное управление СК возбудило уголовное дело после стрельбы на полигоне в Белгородской области, сообщается в Telegram-канале ведомства.
"Главным военным следственным управлением Следственного комитета России по факту преступных действий в Белгородской области возбуждено уголовное дело. В результате происшествия на полигоне в Белгородской области от огнестрельных ранений погибли 11 человек, еще 15 получили ранения", — говорится в пресс-релизе.
По какой статье, не уточняется.
Минобороны ранее назвало происшедшее терактом. Согласно пресс-релизу ведомства, два гражданина одной из стран СНГ во время занятий на полигоне Западного военного округа под Белгородом расстреляли людей, среди которых были добровольцы, пожелавшие отправиться в зону военной операции. Нападавших убили ответным огнем.
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