08:00 28.01.2023 (обновлено: 09:32 28.01.2023)
Чемодан на миллионы: как не попасть на штраф или в тюрьму из-за багажа
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкСлужебная собака, задействованная в проверке багажа на таможенном посту в аэропорту Кольцово в Екатеринбурге
МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Отличный праздничный ужин получился бы у двух авиапассажиров, если бы они встретились. Девушка пыталась ввезти из Турции шампанское на полмиллиона рублей, а молодой человек на Камчатке хотел оформить в багаж 42 килограмма черной икры. Не удалось. Недавно в Домодедово конфисковали нательные кресты с бриллиантами на 13 миллионов. И это еще не самое удивительное, что прячут в чемоданах. О том, что можно и нельзя вывозить из России, какие правила действуют в других странах и как обезопасить себя от проблем в аэропорту, — в материале РИА Новости.
Дорогие часы и позолоченное оружие
Еще из недавних громких историй: у пассажира, вылетавшего из Екатеринбурга в Ташкент, нашли позолоченный автомат Калашникова. С оружием стоимостью 500 тысяч он надеялся пройти через зеленый коридор. А перед таможенниками оправдывался: "Автомат списанный, везу в подарок давнему другу".
В прошлом году, как сообщает ФТС России в телеграм-канале, таможенные органы завели почти 147 тысяч административных дел, сумма взысканных штрафов составила 2,5 миллиарда рублей. В уполномоченные органы передали имущества на шесть миллиардов.
Только в аэропорту Шереметьево возбудили 4900 дел. Через границу незаконно пытались протащить вещей почти на 660 миллионов рублей. Например, 39-летний россиянин вез из Индии перьевые ручки стоимостью 5,2 миллиона.
Шампанское Cristal от Louis Roederer на полмиллиона — это всего десять бутылок. В ноябре россиянка, прилетевшая из Турции, хотела пронести их через зеленый коридор в Шереметьево.
В этом году авиапассажиры тоже действуют с размахом. На днях в Домодедово задержали гражданку Румынии, которая пыталась без декларирования ввезти 18 инкрустированных бриллиантами нательных крестов. А в ручной клади у девушки нашли еще и наручные часы Bulgari.
Другая дама хорошо закупилась в ОАЭ: двое "ролексов" в фирменных упаковках, сумки Louis Vuitton и Gucci. Товары оценили в 2,5 миллиона рублей. Обе путешественницы заявили, что не знали о необходимости декларировать эти предметы роскоши.
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкЗона таможенного контроля в аэропорту Шереметьево
Зона таможенного контроля в аэропорту Шереметьево
Кому в красный коридор, а кому — в зеленый
Незнание законов пассажирами в данных случаях от ответственности не освободит, а возбуждают не только административные, но и уголовные дела. В ФТС России выпускают памятки.
С 2 марта 2022-го запрещено вывозить из страны наличную зарубежную валюту и денежные инструменты в сумме, превышающей десять тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу ЦБ России. Ввезти можно и больше, но обязательно надо декларировать.
Стоимость вещей в багаже у пассажиров, прибывающих в Россию самолетом, должна быть не более десяти тысяч евро, вес — максимум 50 килограммов. Иначе — красный коридор и пошлины. На наземном или водном транспорте другое ограничение — тысяча евро.
Три литра алкоголя допускаются без декларации, от трех до пяти — придется доплатить. Ограничения на табак такие: 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) либо 200 изделий с нагреваемым табаком ("стиков") или 250 граммов табака — или все указанное в ассортименте общим весом не более 250 граммов.
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанкБанки с черной икрой в рыбной лавке осетровой фермы "Астраханская фишка" в Астраханской области
Банки с черной икрой в рыбной лавке осетровой фермы "Астраханская фишка" в Астраханской области
Продукты питания — по пять килограммов растительного и животного происхождения. Есть ограничение на вывоз из России черной икры: не более 250 граммов на человека и только легальной.
Также при въезде и выезде обязательно декларировать, например, культурные ценности, редкие виды растений и животных, сильнодействующие лекарства, образцы человеческих биоматериалов, коллекции по минералогии и палеонтологии. Точный перечень стоит уточнять на сайте ФТС.
Товары для личного пользования декларировать не нужно. Но если речь о дорогостоящих вещах, то эксперты советуют внести их в декларацию при вылете, чтобы не было проблем при возвращении в Россию.
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкМужчина у нового таможенного терминала по оплате пошлин в зале международного аэропорта Домодедово
Мужчина у нового таможенного терминала по оплате пошлин в зале международного аэропорта Домодедово
Коптеры, айкосы и роскошь — под запретом
С другими странами еще сложнее. Везде свои правила — и лучше изучить их перед полетом. Сделать это можно, например, у туроператора, в электронном справочнике "Страны мира" от МИД России. Указана информация и на официальных сайтах посольств, консульств и других органов иностранных государств.
"Данные о том, что нельзя вывозить и ввозить из популярных у российских туристов стран, представлены у нас в памятках путешественникам, которые выдают вместе с ваучером на путевку", — объясняет PR-директор "Интуриста" Дарья Домостроева.
Если есть специальные условия (например, в Египте запрещен ввоз коптеров), компания предупреждает отдельно — в рассылках по электронной почте или в социальных сетях.
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в медиабанкРоссийские туристы во время получения багажа в международном аэропорту Каир
Российские туристы во время получения багажа в международном аэропорту Каир
Однако подробности туристам лучше все-таки уточнять самостоятельно. Нюансов много, говорят в "Слетать.ру". Например, в Таиланд нельзя въезжать с электронными сигаретами и айкосом, за это грозит серьезный штраф. На Мальдивы — с алкоголем, но его просто изымут в аэропорту. Правда, на обратном пути вернут.
Здание международного аэропорта на острове Пхукет
С вывозом тоже не все просто. "Например, из Турции не выпускают предметы, представляющие культурно-историческую и археологическую ценность. Даже несмотря на то что внутри страны их могут продавать на законных основаниях", — говорит генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры" Сергей Гебель.
А из Таиланда не стоит пытаться прихватить дуриан, необработанные ракушки и кораллы, изделия из слоновой кости.
Санкции Евросоюза запрещают везти в Россию предметы роскоши, которую в ЕС для нас определяют весьма скромно. На большинство товаров ограничения по цене — 300 евро. Туристы рассказывали, что у них изымали, например, айфоны. С новой одежды, чтобы избежать проблем, сами путешественники снимали бирки. И лучше выкинуть чеки и упаковочные коробки.
Дамская сумка раздора
Эксперты уточняют: нужно относиться очень внимательно к весу, размеру, составу багажа и ручной клади. Правила, касающиеся габаритов, зависят и от авиакомпаний, и от выбранного тарифа.
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкПассажир использует калибратор багажа возле стойки регистрации авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
Пассажир использует калибратор багажа возле стойки регистрации авиакомпании "Победа" в аэропорту Внуково имени А. Н. Туполева
"Если пассажиру запретят бесплатно провезти стандартную негабаритную дамскую сумку в ручной клади, он сможет оспорить это решение в судебном порядке", — отмечает адвокат Сергей Жорин.
По его мнению, при оценке размеров такой клади можно руководствоваться общепринятыми стандартами. Например, характеристиками магазинов по продаже дамских сумок (исключая большие пляжные модели).
© Depositphotos.com / edmond77Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
© Depositphotos.com / edmond77
Девушка убирает ручную кладь в отсек в салоне самолета
Фрукты — в багаж, зажигалку — нет
Но есть безусловные правила. "В ручной клади нельзя провозить все, что может представлять опасность. Не берем острые, режущие и колющие предметы, например ножницы, ножи", — уточняют в "Слетать.ру". Не рекомендуется даже брать в салон детские игрушки, имитирующие оружие (пистолеты, автоматы, ножики, наручники).
Также запрещены взрывчатые вещества, сжатые и сжиженные газы. При этом одну одноразовую газовую зажигалку иногда разрешают оставить в ручной клади, а вот в багаж ее убирать нельзя.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкСотрудница службы безопасности аэропорта Шереметьево осматривает багаж через интроскоп
Практически все лекарства в твердых формах можно взять с собой, но лучше вместе с рецептом от врача. Кроме того, стоит уточнить, допустимо ли ввозить препарат в страну назначения.
Мази, гели, сиропы, кремы и аэрозоли попадают под правила перевозки жидкостей — разрешается положить в сумочку до 100 миллилитров в емкости или прозрачном пакете.
Ограничения, касающиеся жидкости в ручной клади, не распространяются на детское питание. Так что пронести в салон воды, молока и смесей можно столько, сколько потребуется на время полета.
Игрушечный водяной пистолет
А вот фрукты могут не пропустить. "На Шри-Ланке протащить манго или папайю в ручной клади не получится: скорее всего, заберут во время досмотра", — говорят в "Интуристе".
В багаж нельзя сдавать пауэрбанки. Если батарея воспламенится в чемодане (а такое в последнее время случается нередко), потушить ее будет крайне сложно.
Стоит внимательно изучить и условия авиакомпаний, и законодательство. Правила провоза багажа периодически меняются и часто становятся только строже.