https://ria.ru/20230128/bagazh-1847620951.html

Чемодан на миллионы: как не попасть на штраф или в тюрьму из-за багажа

Чемодан на миллионы: как не попасть на штраф или в тюрьму из-за багажа - РИА Новости, 28.01.2023

Чемодан на миллионы: как не попасть на штраф или в тюрьму из-за багажа

Отличный праздничный ужин получился бы у двух авиапассажиров, если бы они встретились. Девушка пыталась ввезти из Турции шампанское на полмиллиона рублей, а... РИА Новости, 28.01.2023

2023-01-28T08:00

2023-01-28T08:00

2023-01-28T09:32

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МОСКВА, 28 янв — РИА Новости, Светлана Баева. Отличный праздничный ужин получился бы у двух авиапассажиров, если бы они встретились. Девушка пыталась ввезти из Турции шампанское на полмиллиона рублей, а молодой человек на Камчатке хотел оформить в багаж 42 килограмма черной икры. Не удалось. Недавно в Домодедово конфисковали нательные кресты с бриллиантами на 13 миллионов. И это еще не самое удивительное, что прячут в чемоданах. О том, что можно и нельзя вывозить из России, какие правила действуют в других странах и как обезопасить себя от проблем в аэропорту, — в материале РИА Новости.Дорогие часы и позолоченное оружиеЕще из недавних громких историй: у пассажира, вылетавшего из Екатеринбурга в Ташкент, нашли позолоченный автомат Калашникова. С оружием стоимостью 500 тысяч он надеялся пройти через зеленый коридор. А перед таможенниками оправдывался: "Автомат списанный, везу в подарок давнему другу". В прошлом году, как сообщает ФТС России в телеграм-канале, таможенные органы завели почти 147 тысяч административных дел, сумма взысканных штрафов составила 2,5 миллиарда рублей. В уполномоченные органы передали имущества на шесть миллиардов. Только в аэропорту Шереметьево возбудили 4900 дел. Через границу незаконно пытались протащить вещей почти на 660 миллионов рублей. Например, 39-летний россиянин вез из Индии перьевые ручки стоимостью 5,2 миллиона.Шампанское Cristal от Louis Roederer на полмиллиона — это всего десять бутылок. В ноябре россиянка, прилетевшая из Турции, хотела пронести их через зеленый коридор в Шереметьево. В этом году авиапассажиры тоже действуют с размахом. На днях в Домодедово задержали гражданку Румынии, которая пыталась без декларирования ввезти 18 инкрустированных бриллиантами нательных крестов. А в ручной клади у девушки нашли еще и наручные часы Bulgari.Другая дама хорошо закупилась в ОАЭ: двое "ролексов" в фирменных упаковках, сумки Louis Vuitton и Gucci. Товары оценили в 2,5 миллиона рублей. Обе путешественницы заявили, что не знали о необходимости декларировать эти предметы роскоши.Кому в красный коридор, а кому — в зеленыйНезнание законов пассажирами в данных случаях от ответственности не освободит, а возбуждают не только административные, но и уголовные дела. В ФТС России выпускают памятки.С 2 марта 2022-го запрещено вывозить из страны наличную зарубежную валюту и денежные инструменты в сумме, превышающей десять тысяч долларов США и рассчитанной по официальному курсу ЦБ России. Ввезти можно и больше, но обязательно надо декларировать.Стоимость вещей в багаже у пассажиров, прибывающих в Россию самолетом, должна быть не более десяти тысяч евро, вес — максимум 50 килограммов. Иначе — красный коридор и пошлины. На наземном или водном транспорте другое ограничение — тысяча евро.Три литра алкоголя допускаются без декларации, от трех до пяти — придется доплатить. Ограничения на табак такие: 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл) либо 200 изделий с нагреваемым табаком ("стиков") или 250 граммов табака — или все указанное в ассортименте общим весом не более 250 граммов. Продукты питания — по пять килограммов растительного и животного происхождения. Есть ограничение на вывоз из России черной икры: не более 250 граммов на человека и только легальной.Также при въезде и выезде обязательно декларировать, например, культурные ценности, редкие виды растений и животных, сильнодействующие лекарства, образцы человеческих биоматериалов, коллекции по минералогии и палеонтологии. Точный перечень стоит уточнять на сайте ФТС. Товары для личного пользования декларировать не нужно. Но если речь о дорогостоящих вещах, то эксперты советуют внести их в декларацию при вылете, чтобы не было проблем при возвращении в Россию.Коптеры, айкосы и роскошь — под запретомС другими странами еще сложнее. Везде свои правила — и лучше изучить их перед полетом. Сделать это можно, например, у туроператора, в электронном справочнике "Страны мира" от МИД России. Указана информация и на официальных сайтах посольств, консульств и других органов иностранных государств.Если есть специальные условия (например, в Египте запрещен ввоз коптеров), компания предупреждает отдельно — в рассылках по электронной почте или в социальных сетях. Однако подробности туристам лучше все-таки уточнять самостоятельно. Нюансов много, говорят в "Слетать.ру". Например, в Таиланд нельзя въезжать с электронными сигаретами и айкосом, за это грозит серьезный штраф. На Мальдивы — с алкоголем, но его просто изымут в аэропорту. Правда, на обратном пути вернут. С вывозом тоже не все просто. "Например, из Турции не выпускают предметы, представляющие культурно-историческую и археологическую ценность. Даже несмотря на то что внутри страны их могут продавать на законных основаниях", — говорит генеральный директор юридической компании "Гебель и партнеры" Сергей Гебель. А из Таиланда не стоит пытаться прихватить дуриан, необработанные ракушки и кораллы, изделия из слоновой кости.Санкции Евросоюза запрещают везти в Россию предметы роскоши, которую в ЕС для нас определяют весьма скромно. На большинство товаров ограничения по цене — 300 евро. Туристы рассказывали, что у них изымали, например, айфоны. С новой одежды, чтобы избежать проблем, сами путешественники снимали бирки. И лучше выкинуть чеки и упаковочные коробки.Дамская сумка раздораЭксперты уточняют: нужно относиться очень внимательно к весу, размеру, составу багажа и ручной клади. Правила, касающиеся габаритов, зависят и от авиакомпаний, и от выбранного тарифа.Недавно, например, суд признал нормы провоза ручной клади "Победы" нарушающими права пассажиров. В ответ авиакомпания пояснила, что не изменит общий подход, но уточнит правила по дамским сумкам и портфелям. Крупногабаритные в салон не допустят.По его мнению, при оценке размеров такой клади можно руководствоваться общепринятыми стандартами. Например, характеристиками магазинов по продаже дамских сумок (исключая большие пляжные модели).Фрукты — в багаж, зажигалку — нетНо есть безусловные правила. "В ручной клади нельзя провозить все, что может представлять опасность. Не берем острые, режущие и колющие предметы, например ножницы, ножи", — уточняют в "Слетать.ру". Не рекомендуется даже брать в салон детские игрушки, имитирующие оружие (пистолеты, автоматы, ножики, наручники).Также запрещены взрывчатые вещества, сжатые и сжиженные газы. При этом одну одноразовую газовую зажигалку иногда разрешают оставить в ручной клади, а вот в багаж ее убирать нельзя.Практически все лекарства в твердых формах можно взять с собой, но лучше вместе с рецептом от врача. Кроме того, стоит уточнить, допустимо ли ввозить препарат в страну назначения.Мази, гели, сиропы, кремы и аэрозоли попадают под правила перевозки жидкостей — разрешается положить в сумочку до 100 миллилитров в емкости или прозрачном пакете. Ограничения, касающиеся жидкости в ручной клади, не распространяются на детское питание. Так что пронести в салон воды, молока и смесей можно столько, сколько потребуется на время полета.А вот фрукты могут не пропустить. "На Шри-Ланке протащить манго или папайю в ручной клади не получится: скорее всего, заберут во время досмотра", — говорят в "Интуристе". В багаж нельзя сдавать пауэрбанки. Если батарея воспламенится в чемодане (а такое в последнее время случается нередко), потушить ее будет крайне сложно.Стоит внимательно изучить и условия авиакомпаний, и законодательство. Правила провоза багажа периодически меняются и часто становятся только строже.

https://ria.ru/20230117/reysy-1845225103.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

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