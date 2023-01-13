Рейтинг@Mail.ru
Суд признал нормы ручной клади у "Победы" нарушающими права пассажиров - РИА Новости, 13.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20230113/pobeda-1844713173.html
Суд признал нормы ручной клади у "Победы" нарушающими права пассажиров
Суд признал нормы ручной клади у "Победы" нарушающими права пассажиров - РИА Новости, 13.01.2023
Суд признал нормы ручной клади у "Победы" нарушающими права пассажиров
Авиакомпания "Победа" на смогла защитить в судах свое право устанавливать собственные нормы провоза ручной клади, следует из картотеки арбитражных дел. РИА Новости, 13.01.2023
2023-01-13T18:07
2023-01-13T18:35
россия
федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)
победа (авиакомпания)
туризм
новости - туризм
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150885/63/1508856351_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_0a52d8439cdf6c5e7753ef011c5be6f1.jpg
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" на смогла защитить в судах свое право устанавливать собственные нормы провоза ручной клади, следует из картотеки арбитражных дел. Согласно материалам дела, история началась летом 2021 года, когда Ространснадзор устроил в компании внеплановую проверку соблюдения законодательства о гражданской авиации. Ведомство выявило, что авиакомпания уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза ручной клади, и обязало ее устранить нарушения. "Победа" оспорила предписание Ространснадзора в суде. Спор занял несколько инстанций и теперь точку в нем поставил Верховный суд РФ. "Установление авиакомпанией максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади", - сказано в решении суда. Отмечается, что применяемая авиакомпанией формулировка накладывает не предусмотренные воздушным законодательством ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель, что в свою очередь ухудшает уровень обслуживания пассажиров и нарушает их права.
https://ria.ru/20230108/samolet-1843458921.html
https://ria.ru/20221103/turkishairlines-1828723444.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150885/63/1508856351_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_21e86b25c57edf18be10dc65ba458d1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), победа (авиакомпания), новости - туризм
Россия, Федеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор), Победа (авиакомпания), Туризм, Новости - Туризм
18:07 13.01.2023 (обновлено: 18:35 13.01.2023)
 
Суд признал нормы ручной клади у "Победы" нарушающими права пассажиров

Авиакомпания "Победа" не смогла защитить в судах свои нормы по размерам ручной клади

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГенеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков и нормы провоза багажа
Генеральный директор авиакомпании Победа Андрей Калмыков и нормы провоза багажа - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков и нормы провоза багажа. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" на смогла защитить в судах свое право устанавливать собственные нормы провоза ручной клади, следует из картотеки арбитражных дел.
Согласно материалам дела, история началась летом 2021 года, когда Ространснадзор устроил в компании внеплановую проверку соблюдения законодательства о гражданской авиации. Ведомство выявило, что авиакомпания уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза ручной клади, и обязало ее устранить нарушения.
Самолет авиакомпании Победа, выкатившийся за пределы взлетной полосы в аэропорту Перми. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 10:14
В авиакомпании "Победа" прокомментировали инцидент с самолетом в Перми
"Победа" оспорила предписание Ространснадзора в суде. Спор занял несколько инстанций и теперь точку в нем поставил Верховный суд РФ.
"Установление авиакомпанией максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади", - сказано в решении суда.
Отмечается, что применяемая авиакомпанией формулировка накладывает не предусмотренные воздушным законодательством ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель, что в свою очередь ухудшает уровень обслуживания пассажиров и нарушает их права.
В Москве у офиса Turkish Airlines выстроилась очередь - РИА Новости, 1920, 03.11.2022
3 ноября 2022, 08:00Туризм
Домой — в шлепанцах: почему зарубежные авиакомпании теряют багаж россиян
 
ТуризмРоссияФедеральная служба по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор)Победа (авиакомпания)Новости - Туризм
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала