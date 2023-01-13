https://ria.ru/20230113/pobeda-1844713173.html

Суд признал нормы ручной клади у "Победы" нарушающими права пассажиров

Суд признал нормы ручной клади у "Победы" нарушающими права пассажиров - РИА Новости, 13.01.2023

Суд признал нормы ручной клади у "Победы" нарушающими права пассажиров

Авиакомпания "Победа" на смогла защитить в судах свое право устанавливать собственные нормы провоза ручной клади, следует из картотеки арбитражных дел. РИА Новости, 13.01.2023

2023-01-13T18:07

2023-01-13T18:07

2023-01-13T18:35

россия

федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор)

победа (авиакомпания)

туризм

новости - туризм

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МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" на смогла защитить в судах свое право устанавливать собственные нормы провоза ручной клади, следует из картотеки арбитражных дел. Согласно материалам дела, история началась летом 2021 года, когда Ространснадзор устроил в компании внеплановую проверку соблюдения законодательства о гражданской авиации. Ведомство выявило, что авиакомпания уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза ручной клади, и обязало ее устранить нарушения. "Победа" оспорила предписание Ространснадзора в суде. Спор занял несколько инстанций и теперь точку в нем поставил Верховный суд РФ. "Установление авиакомпанией максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади", - сказано в решении суда. Отмечается, что применяемая авиакомпанией формулировка накладывает не предусмотренные воздушным законодательством ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель, что в свою очередь ухудшает уровень обслуживания пассажиров и нарушает их права.

https://ria.ru/20230108/samolet-1843458921.html

https://ria.ru/20221103/turkishairlines-1828723444.html

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россия, федеральная служба по надзору в сфере транспорта (ространснадзор), победа (авиакомпания), новости - туризм