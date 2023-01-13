18:07 13.01.2023 (обновлено: 18:35 13.01.2023)
Суд признал нормы ручной клади у "Победы" нарушающими права пассажиров
Авиакомпания "Победа" не смогла защитить в судах свои нормы по размерам ручной клади
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в медиабанкГенеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков и нормы провоза багажа
Генеральный директор авиакомпании "Победа" Андрей Калмыков и нормы провоза багажа. Архивное фото
МОСКВА, 13 янв - РИА Новости. Авиакомпания "Победа" на смогла защитить в судах свое право устанавливать собственные нормы провоза ручной клади, следует из картотеки арбитражных дел.
Согласно материалам дела, история началась летом 2021 года, когда Ространснадзор устроил в компании внеплановую проверку соблюдения законодательства о гражданской авиации. Ведомство выявило, что авиакомпания уменьшает установленную законом норму бесплатного провоза ручной клади, и обязало ее устранить нарушения.
"Победа" оспорила предписание Ространснадзора в суде. Спор занял несколько инстанций и теперь точку в нем поставил Верховный суд РФ.
"Установление авиакомпанией максимальных суммарных габаритов ручной клади и вещей уменьшает установленную норму бесплатного провоза ручной клади и ограничивает право пассажира на провоз багажа без взимания дополнительной платы, а установленные авиакомпанией правила нарушают требования законодательства, содержат двойные стандарты на перевозку ручной клади", - сказано в решении суда.
Отмечается, что применяемая авиакомпанией формулировка накладывает не предусмотренные воздушным законодательством ограничения по габаритам на дамскую сумку и портфель, что в свою очередь ухудшает уровень обслуживания пассажиров и нарушает их права.
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