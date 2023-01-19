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В багаже пассажира в аэропорту Екатеринбурга нашли позолоченный автомат

В багаже пассажира в аэропорту Екатеринбурга нашли позолоченный автомат - РИА Новости, 19.01.2023

В багаже пассажира в аэропорту Екатеринбурга нашли позолоченный автомат

Позолоченный автомат Калашникова обнаружили таможенники аэропорта Екатеринбурга у пассажира, вылетающего в Ташкент, сообщает пресс-служба Уральского таможенного РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:35

2023-01-19T11:35

2023-01-19T11:54

екатеринбург

ташкент

ак-74м

происшествия

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новости - туризм

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Позолоченный автомат Калашникова обнаружили таможенники аэропорта Екатеринбурга у пассажира, вылетающего в Ташкент, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления. "Позолоченный автомат Калашникова АК-74М калибра 7,62-мм обнаружили кольцовские таможенники у вылетающего в Ташкент россиянина. Подарочный кейс с оружием он пытался пронести через "зеленый" коридор", - говорится в сообщении. Отмечается, что ствол со ствольной коробкой, прицельное приспособление и магазин автомата, изготовленного в 1974 году, покрыты позолотой с узором, а приклад и цевье изготовлены из ценных пород дерева. Стоимость аналогичных изделий на рынке достигает 500 тысяч рублей, подчеркнули в таможне. Как пояснил владелец автомата, оружие, декорированное златоустовскими мастерами, является списанным, он вез его в подарок давнему другу. В управлении добавили, что в настоящее время изделие передано экспертам для установления возможности его трансформации в боевое состояние.

https://ria.ru/20230117/ikra-1845353453.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

екатеринбург, ташкент, ак-74м, происшествия, новости - туризм