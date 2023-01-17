https://ria.ru/20230117/ikra-1845353453.html
На Камчатке мужчина пытался оформить в багаж 42 килограмма икры
На Камчатке мужчина пытался оформить в багаж 42 килограмма икры - РИА Новости, 17.01.2023
На Камчатке мужчина пытался оформить в багаж 42 килограмма икры
На Камчатке зафиксировали первый в 2023 году случай запрета на вывоз лососевой икры с территории полуострова: мужчина пытался оформить в багаж 42 килограмма... РИА Новости, 17.01.2023
2023-01-17T07:38
2023-01-17T07:38
2023-01-17T10:42
камчатский край
происшествия
россия
петропавловск-камчатский
елизово
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
евразийский экономический союз
туризм
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 17 янв — РИА Новости. На Камчатке зафиксировали первый в 2023 году случай запрета на вывоз лососевой икры с территории полуострова: мужчина пытался оформить в багаж 42 килограмма этого деликатеса, сообщили в пресс-службе приморского межрегионального управления Россельхознадзора. "В рамках эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых видов рыб непромышленного изготовления в Международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) на прошедшей неделе зафиксирована первая в 2023 году попытка вывоза икры с нарушением", — сообщили в пресс-службе. Запрещенный груз обнаружили во время досмотра багажа на московском рейсе. Мужчина предъявил документы на "заводскую партию", однако выяснилось, что данные уже есть в электронной базе — пассажир по ним ранее вывозил икру, рассказали в Россельхознадзоре. Всего с начала эксперимента выявили девять случаев нарушений при перевозках икры. Общий вес запрещенного к перевозке груза - 259,8 килограмма. С 1 ноября вступил в силу закон, предусматривающий проведение в Камчатском крае в период с 1 ноября 2022 года по 1 августа 2025 года эксперимента по внедрению дополнительных механизмов регулирования внутренних воздушных перевозок икры лососевых рыб (красной икры) непромышленного изготовления. Эксперимент призван противодействовать провозу незаконно добытого продукта "для личного потребления". Эксперимент проводится посредством установления запрета на перевозку гражданами с территории Камчатского края воздушным транспортом в багаже и в ручной клади более 10 килограммов красной икры непромышленного изготовления без маркировки единым знаком обращения продукции на рынке ЕАЭС на одного человека за один рейс.
https://ria.ru/20230117/sakhalin-1845353620.html
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Камчатский край, Происшествия, Россия, Петропавловск-Камчатский, Елизово, Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор), Евразийский экономический союз, Туризм, Новости - Туризм
07:38 17.01.2023 (обновлено: 10:42 17.01.2023)
На Камчатке мужчина пытался оформить в багаж 42 килограмма икры
Россельхознадзор: на Камчатке мужчина пытался оформить в багаж 42 килограмма икры