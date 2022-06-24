https://ria.ru/20220624/evropa-1797756248.html

В аэропортах Европы у российских туристов изымают дорогие покупки

В аэропортах Европы у российских туристов изымают дорогие покупки - РИА Новости, 24.06.2022

В аэропортах Европы у российских туристов изымают дорогие покупки

В СМИ активно обсуждается тема изъятия в аэропортах Германии у россиян дорогих покупок при попытке получить за них возврат НДС по системе Tax Free, как... РИА Новости, 24.06.2022

2022-06-24T11:08

2022-06-24T11:08

2022-06-24T11:08

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МОСКВА, 24 июн — РИА Новости. В СМИ активно обсуждается тема изъятия в аэропортах Германии у россиян дорогих покупок при попытке получить за них возврат НДС по системе Tax Free, как свидетельствуют подписчики туристического телеграмм канала, такие же проблемы есть и в других странах, сообщает АТОР.В комментариях туристы рассказывают, о сложностях оформления возврата и провоза дорогих вещей в Россию из Франции, Эстонии, Австрии, Финляндии. Почти всем им, впрочем, удалось все же провести купленные дорогие вещи. Но для этого им пришлось отказаться от получения за покупки налогового вычета."Во Франции мне сказали, что должны были бы конфисковать у меня вещи, на которые оформлен возврат по Tax Free, но делают мне "подарок" и оставляют их", – делится своим опытом подписчица телеграмм канала АТОР.Ее коллега делится неудачным опытом: "Попросили друга привезти айфон из Франкфурта. Не знали об этих требованиях. Таможню прошел нормально. При оформлении Tax Free его задержали. Больше часа оформляли бумаги. Телефон изъяли и завели дело".Другие участники обсуждения этой темы в телеграм-канале АТОР, рассказали, что даже и не пытались оформить Tax Free: "Провозила Valentino, но сняла с них все бирки, чеки, коробку, якобы с ними и приехала. Ручную кладь не досматривали",Некоторые туристы рассказывают, что у них спрашивали о покупках на границе, они отвечали отрицательно, также предварительно сняв с вещей бирки и ценникиСталкиваются российские туристы с проблемами вывоза не брендовых, а просто дорогих товаров – на этот раз из Финляндии. Как рассказал житель Москвы, он купил в Финляндии дорогие видеокарты для компьютера. Когда пошел получать возврат Tax Free, покупки у него хотели изъять. Удалось остаться с ними, отказавшись от получения налогового вычета.Напомним, Евросоюз еще в марте запретил экспорт в Россию одежды, обуви и аксессуаров дороже 300 евро. Тем не менее, не прояснен вопрос, распространяется ли этот запрет на личные вещи туристов или все же касается только закупок с целью дальнейшего сбыта.В посольстве Германии в Москве представителям АТОР не дали ответ на этот вопрос. Сказали лишь, что такое возможно, но они пока "не владеют точной информацией".Пока не поступило официальных разъяснений, эксперты туррынка рекомендуют россиянам, которые покупают брендовые вещи в европейских странах, даже не пытаться получить возврат НДС по Tax Free.По возможности лучше провезти купленные вещи в чемодане или ручной клади, без бирок. Таким образом туристы избавят себя от риска не только лишиться покупки, но и быть обвиненными в нарушении санкций.Последнее, по устным заверениям сотрудников европейских аэропортов в объяснениях туристам, может привести к заведению дела "о попытке незаконного ввоза в Россию предметов роскоши".

https://ria.ru/20220623/gretsiya-1797609669.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

туризм, новости - туризм, россия, финляндия, германия, ассоциация туроператоров россии (атор), франция, эстония, австрия, европа, санкции в отношении россии