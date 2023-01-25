https://ria.ru/20230125/domodedovo-1847328553.html

В Домодедово у пассажирки нашли нательные кресты на 13 миллионов рублей

В Домодедово у пассажирки нашли нательные кресты на 13 миллионов рублей - РИА Новости, 25.01.2023

В Домодедово у пассажирки нашли нательные кресты на 13 миллионов рублей

В столичном аэропорту Домодедово у пассажирки из Дубая обнаружили нательные кресты с бриллиантами общей стоимостью в 13 миллионов рублей, сообщается на сайте... РИА Новости, 25.01.2023

2023-01-25T15:01

2023-01-25T15:01

2023-01-25T15:01

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. В столичном аэропорту Домодедово у пассажирки из Дубая обнаружили нательные кресты с бриллиантами общей стоимостью в 13 миллионов рублей, сообщается на сайте таможни."Ювелирные изделия пыталась незаконно переместить через "зеленый" коридор гражданка Румынии. Драгоценности бренда Graff выполнены из белого золота 750 пробы и представлены в виде цепочки и подвески", — рассказали в ведомстве.Помимо 18 инкрустированных бриллиантами нательных крестов, в ручной клади у женщины нашли незадекларированные наручные часы Bulgari. Общая сумма неуплаченных платежей за незаконную перевозку товаров превышает четыре миллиона рублей."В действиях женщины усматриваются признаки составов преступлений, предусмотренных статьями 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров) и 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей)", — добавили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230120/bagazh-1846230823.html

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Лана Баева

Лана Баева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туризм, туристы, домодедово (аэропорт), таможня, происшествия