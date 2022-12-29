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В самолете "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк - РИА Новости, 29.12.2022
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Туризм
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В самолете "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк
В самолете "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк - РИА Новости, 29.12.2022
В самолете "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк
В аэропорту Домодедово на борту самолета "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:27
2022-12-29T22:22
происшествия
калининград
уральские авиалинии
домодедово (аэропорт)
туризм
новости - туризм
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек — РИА Новости. В аэропорту Домодедово на борту самолета "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Калининград.В пресс-службе "Уральских авиалиний" уточнили, что никто не пострадал. Проводится расследование.Пассажирам в ближайшее время предоставят другое воздушное судно, рассказали в Росавиации.
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происшествия, калининград, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт), новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Калининград, Уральские авиалинии, Домодедово (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
19:27 29.12.2022 (обновлено: 22:22 29.12.2022)
 
В самолете "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк

В самолете "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк, всех эвакуировали

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкПассажиры в аэропорту Домодедово
Пассажиры в аэропорту Домодедово - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек — РИА Новости. В аэропорту Домодедово на борту самолета "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.
Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Калининград.

"Во время руления (на предварительный старт. — Прим. ред.) произошел тепловой разгон устройства пауэрбанк. Благодаря кабинному экипажу огонь был локализован за считаные секунды. Пассажиры были эвакуированы", — сказала собеседница агентства.

В пресс-службе "Уральских авиалиний" уточнили, что никто не пострадал. Проводится расследование.
Пассажирам в ближайшее время предоставят другое воздушное судно, рассказали в Росавиации.
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