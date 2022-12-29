https://ria.ru/20221229/samolet-1842334399.html

В самолете "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк

В самолете "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк - РИА Новости, 29.12.2022

В самолете "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк

В аэропорту Домодедово на борту самолета "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. РИА Новости, 29.12.2022

2022-12-29T19:27

2022-12-29T19:27

2022-12-29T22:22

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек — РИА Новости. В аэропорту Домодедово на борту самолета "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Калининград.В пресс-службе "Уральских авиалиний" уточнили, что никто не пострадал. Проводится расследование.Пассажирам в ближайшее время предоставят другое воздушное судно, рассказали в Росавиации.

https://ria.ru/20221228/samolet-1842040424.html

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Евгения Нефедова

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Евгения Нефедова

происшествия, калининград, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт), новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)