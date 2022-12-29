https://ria.ru/20221229/samolet-1842334399.html
В самолете "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк
В самолете "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк - РИА Новости, 29.12.2022
В самолете "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк
В аэропорту Домодедово на борту самолета "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании. РИА Новости, 29.12.2022
2022-12-29T19:27
2022-12-29T19:27
2022-12-29T22:22
происшествия
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уральские авиалинии
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек — РИА Новости. В аэропорту Домодедово на борту самолета "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк, сообщили РИА Новости в пресс-службе авиакомпании.Воздушное судно выполняло рейс из Москвы в Калининград.В пресс-службе "Уральских авиалиний" уточнили, что никто не пострадал. Проводится расследование.Пассажирам в ближайшее время предоставят другое воздушное судно, рассказали в Росавиации.
https://ria.ru/20221228/samolet-1842040424.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, калининград, уральские авиалинии, домодедово (аэропорт), новости - туризм, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Происшествия, Калининград, Уральские авиалинии, Домодедово (аэропорт), Туризм, Новости - Туризм, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
19:27 29.12.2022 (обновлено: 22:22 29.12.2022)
В самолете "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк
В самолете "Уральских авиалиний" у пассажира загорелся пауэрбанк, всех эвакуировали