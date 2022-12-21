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Биография Эммануэля Макрона

Биография Эммануэля Макрона - РИА Новости, 21.12.2022

Биография Эммануэля Макрона

Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) родился 21 декабря 1977 года в городе Амьене (Франция) в семье врачей. РИА Новости, 21.12.2022

2022-12-21T02:10

2022-12-21T02:10

2022-12-21T02:10

справки

эммануэль макрон

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Президент Франции Эммануэль Макрон (Emmanuel Macron) родился 21 декабря 1977 года в городе Амьене (Франция) в семье врачей.Получил степень бакалавра в лицее Генриха IV в Париже. В 2001 году получил степень магистра в области государственной политики в Институте политических исследований в Париже (Sciences Po), а также степень магистра философии в Парижском университете Нантера. В 2004 году окончил Национальную школу администрации (ENA) в Страсбурге (ныне Национальный институт государственной службы).Во время учебы был помощником философа и историка Поля Рикера. В 2004 году Макрон начал карьеру на государственной службе в качестве финансового инспектора в Министерстве экономики и финансов Франции.В сентябре 2008 года стал инвестиционным банкиром в Банке Ротшильда (Rothschild & Cie Banque) – французском подразделении международной финансовой группы Rothschild.Работал с Франсуа Олландом в период его предвыборной кампании на президентских выборах 2012 года. После победы Олланда присоединился к его команде в качестве заместителя главы администрации и экономического советника.С августа 2014 года по август 2016 года Макрон занимал пост министра экономики, промышленности и цифровых технологий Франции. В 2006-2009 годах состоял в Социалистической партии.6 апреля 2016 года Макрон основал независимое движение "Вперед" (En Marche!). Оставался лидером движения до 8 мая 2017 годаю16 ноября 2016 года официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на пост президента Франции. 7 мая 2017 года в ходе второго тура президентских выборов Эммануэль Макрон был избран президентом Франции с результатом 66,1% голосов. 14 мая 2017 года Макрон официально вступил в должность президента. Стал самым молодым главой французского государства со времен Наполеона I.На президентство Макрона выпало несколько кризисов (протесты "желтых жилетов", протесты против пенсионной системы, пандемия коронавируса). Был введен закон о морализации политической сферы, ограничивший наем на работу родственников парламентариев; увеличен корпус сил правопорядка; взят курс на поддержку экологичного транспорта и продуктов в местах общепита. Среди других преобразований – либерализация трудового кодекса и снижение налога с корпораций, освобождение средних слоев от жилищного налога, повышение размера пособий. Во внешней политике Эммануэль Макрон в основном придерживается преемственности по отношению к курсу своих предшественников в Елисейском дворце – Николя Саркози и Франсуа Олланда. Центральное место Макрон отводит взаимоотношениям с Европейским союзом, заявлял о необходимости углубления интеграции и реформ в ЕС. Также приоритетным направлением для него остается атлантическое сотрудничество в рамках НАТО. Большое внимание уделяет расширению и укреплению французского влияния на Ближнем Востоке и в Африке, а также развитию экономических связей с Индией и Китаем. Повышенное внимание он отводит урегулированию конфликтов в Ливии, Сирии, Украине, продолжает поддерживать Совместный всеобъемлющий план действий – политическое соглашение между Ираном и группой государств (РФ, Франция, Китай, США, Великобритания, ФРГ) относительно ядерной программы Ирана. Подтвердил необходимость продолжать бороться с незаконными вооруженными группировками в регионе Сахеля. Макрон выступает за конструктивный диалог с РФ по различным вопросам международных отношений. В то же время в рамках евро-атлантической солидарности поддерживает политику санкций в отношении России, хотя и критически высказывается по поводу их эффективности. В марте 2022 года в открытом письме к французам официально заявил о выдвижении своей кандидатуры на новый президентский срок. 10 апреля 2022 года по итогам первого тура президентских выборов во Франции Макрон набрал 27,84% голосов и вышел во второй тур. 24 апреля во Франции состоялся второй тур президентских выборов, по итогам которого Эммануэль Макрон получил 58,55% голосов и был переизбран на посту президента. 7 мая Эммануэль Макрон официально вступил в должность главы государства на второй срок.В своем первом выступлении после инаугурации он пообещал неустанно действовать, чтобы Франция стала более независимой нацией, и дать "французский и европейский ответ на вызовы нашего века". После начала российской специальной военной операции на Украине Эммануэль Макрон множество раз проводил телефонные переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. В основном инициатором переговоров был президент Франции. В последний раз разговор между лидерами Франции и России состоялся 11 сентября. В интервью американскому телеканалу CBS News Эммануэль Макрон заявил, что поддерживает прямой контакт со своим российским коллегой Владимиром Путиным и считает переговоры единственным способом найти решение в ситуации вокруг Украины.При этом на совместной пресс-конференции с президентом США Джо Байденом 1 декабря в Вашингтоне Макрон заявил, что Запад не будет оказывать давление на Украину, чтобы заставить ее начать переговоры с Россией. В интервью телеканалу TF1 Макрон заявил, что Франция намерена поставить Украине дополнительное вооружение. В то же время, как отметил французский лидер, в вопросах поставки оружия Киеву у Франции есть определенные "красные линии", которые они никогда не перейдет. Президент Франции также заявил, что будущая архитектура безопасности Европы после восстановления мира на Украине должна включать гарантии безопасности для Москвы. Макрон – автор книги-бестселлера "Революция" (Revolution, 2016).Эммануэль Макрон удостоен премии Карла Великого (2018), которая вручается за заслуги в деле объединения Европы.В 2017 году возглавил ежегодный рейтинг самых влиятельных людей до 40 лет по версии американского журнала Fortune.С 2007 года Эммануэль Макрон женат на Брижит Тронье.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, эммануэль макрон