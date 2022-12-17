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День Ракетных войск стратегического назначения в России

День Ракетных войск стратегического назначения в России - РИА Новости, 17.12.2022

День Ракетных войск стратегического назначения в России

17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается памятный день – День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на основании указа... РИА Новости, 17.12.2022

2022-12-17T01:07

2022-12-17T01:07

2022-12-17T01:07

справки

россия

день ракетных войск стратегического назначения

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17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается памятный день – День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации". Установлен указом президента России от 10 декабря 1995 года "Об установлении Дня Ракетных войск стратегического назначения и Дня Военно-космических сил". 17 декабря 1959 года вышло постановление Совета Министров СССР, закрепившее ранее принятое решение о создании нового вида Вооруженных Сил. Этот день и определяет дату образования РВСН. До 1995 года стратегические ракетчики свой профессиональный праздник отмечали вместе с артиллеристами 19 ноября в День ракетных войск и артиллерии, который был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1964 года. Зарождение РВСН связано с развитием отечественного и зарубежного ракетного оружия, а затем и ракетно-ядерного оружия и с совершенствованием его боевого применения. Материальной основой образования РВСН явилось создание в СССР новых отраслей оборонной промышленности – ракетно-космической промышленности и промышленности ядерных боеприпасов. 13 мая 1946 года Совет Министров СССР принял постановление "Вопросы реактивного вооружения" о создании ракетостроительной отрасли в промышленности и освоении ракетного оружия в войсках. В этом документе работы по развитию реактивной техники определялись важнейшей государственной задачей, а выполнение заданий по ней всеми министерствами и организациями – как первоочередными. Согласно постановлению, министерство Вооруженных Сил СССР сформировало специальную артиллерийскую часть для освоения, подготовки и пуска ракет. В дальнейшем она была преобразована в бригаду особого назначения резерва Верховного Главного Командования (РВГК). Она была вооружена управляемыми ракетами дальнего действия. К 1959 году было разработано ракетно-ядерное оружие, созданы первые образцы управляемых баллистических ракет, формировались первые ракетные соединения, способные решать оперативные задачи во фронтовых операциях и стратегические задачи на прилегающих театрах военных действий. В 1959 году в составе Вооруженных сил СССР имелись одно соединение межконтинентальных баллистический ракет (МБР), семь инженерных бригад и более 40 инженерных полков ракет средней дальности (РСД). При этом около половины инженерных полков входило в состав дальней авиации Военно-воздушных сил. Потребность в централизованном руководстве войсками, оснащенными стратегическими ракетами, обусловила организационное оформление нового вида Вооруженных Сил. 17 декабря 1959 года были приняты постановление Президиума ЦК КПСС "Об учреждении поста Главкома по ракетным частям в составе Вооруженных Сил СССР" и постановление Совета Министров СССР "Об учреждении должности Главнокомандующего ракетными войсками в составе Вооруженных Сил СССР". В соответствии с указанными решениями вводилась должность главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения – заместителя министра обороны СССР. Первым главнокомандующим Ракетными войсками был назначен Герой Советского Союза главный маршал артиллерии Митрофан Неделин. Создание нового самостоятельного вида Вооруженных Сил СССР – РВСН дало в руки Верховного Главнокомандующего единую структуру управления стратегическим ракетно-ядерным оружием, что имело большое политическое значение. С 1959 года в СССР развертывались и ставились на боевое дежурство ракетные соединения и части, оснащенные ракетами средней дальности и межконтинентальными баллистическими ракетами, способными решать стратегические задачи на любых театрах военных действий. Непрерывное наращивание количества и качественных характеристик ракетных комплексов, состоявших на вооружении, содействовало установлению ядерного паритета (равновесия) между СССР и США к началу 1970-х годах. Однако рост возможностей обеих сторон не прекратился – на вооружении появлялись все более совершенные ракеты, а на смену моноблочным головным частям пришли разделяющиеся, причем вскоре эти разделяющиеся головные части получили индивидуальное наведение. К середине 1980-х годов началось производство мобильных МБР "Тополь", создание которых стало новым шагом в обеспечении скрытности и неуязвимости стратегических сил. На протяжении всего периода существования СССР РВСН составляли основу его стратегических сил, на них приходилась большая часть боезарядов из тех 10 с лишним тысяч, которыми располагал СССР к 1991 году.Достигнутый баланс ядерных сил, изменения военно-политической обстановки в конце 1980-х – начале 1990-х годов позволили по-новому осмыслить и оценить бесперспективность гонки вооружений и заключить Советскому Союзу, а затем Российской Федерации ряд договоров с США по обоюдному сокращению стратегического ядерного оружия. С 1992 года начался новый этап в развитии РВСН – Ракетные войска стратегического назначения как вид Вооруженных Сил вошли в состав Вооруженных Сил Российской Федерации, проводилась ликвидация ракетных комплексов РВСН за пределами России, создавался и ставился на боевое дежурство ракетный комплекс "Тополь-М" пятого поколения. В 1997 году произошло объединение РВСН с Военно-космическими силами и войсками Ракетно-космической обороны. С 1997 года по 2001 год, кроме ракетных армий и дивизий, в состав РВСН входили также воинские части и учреждения запуска и управления космическими аппаратами, а также объединения и соединения ракетно-космической обороны. С июня 2001 года РВСН были преобразованы из вида Вооруженных Сил в два рода войск – Ракетные войска стратегического назначения и Космические войска. В настоящее время Ракетные войска стратегического назначения являются родом войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главным компонентом ее стратегических ядерных сил. Они предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе стратегических ядерных сил или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов, находящихся на одном или нескольких стратегических воздушно-космических направлениях и составляющих основу военного и военно-экономического потенциала противника. С 2010 года командующим РВСН является генерал-полковник Сергей Каракаев. На современном этапе своего развития в состав Ракетных войск стратегического назначения входят три ракетные объединения, находящиеся во Владимире, Омске и Оренбурге и включающие 12 ракетных соединений, дислоцированных от Тверской до Иркутской областей, арсеналы, 4-й Государственный центральный межвидовой полигон в Астраханской области и 10-й испытательный полигон Сары-Шаган в Республике Казахстан. По совам командующего РВСН Сергея Каракаева, 95% группировки находятся в постоянной боевой готовности. Ежесуточно на боевых постах в составе дежурных сил пребывает около шести тысяч человек. На вооружении РВСН находятся ракетные комплексы стационарного шахтного базирования: "Авангард", "Воевода", "Стилет", "Тополь-М" и "Ярс". В группировку мобильного базирования входят подвижные грунтовые ракетные комплексы "Тополь", "Тополь-М" и "Ярс". За последние годы поставка пусковых установок ракетного комплекса "Ярс" с межконтинентальными баллистическими ракетами позволила обеспечить устойчивые темпы перевооружения группировки как шахтного, так и подвижного вариантов базирования.Ракетными комплексами стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", которые начали поступать в РВСН в 2019 году, вооружен один полк. Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука, то есть, в зависимости от условий, порядка 33 тысяч километров в час. К 2023 году на боевое дежурство заступит второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард" и первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", которые заменят самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" стационарного базирования. Ракета "Сармат" будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны. Кроме того, она оснащена специальными средствами, затрудняющими обнаружение ее боеголовок при полете в атмосфере Земли и вне ее, что не позволяет сделать точный прогноз их траекторий для наведения ракет противоракетной обороны. Для прикрытия передвижных ракетных комплексов с 2019 года РВСН используют лазерный комплекс "Пересвет", который ослепляет аппаратуру разведывательных спутников противника на орбитах до 1,5 тысячи километров. По словам командующего РВСН России генерал-полковник Сергея Каракаева, доля современных образцов вооружения в РВСН к началу 2022 года достигла 83%. Уже через несколько лет Ракетные войска стратегического назначения перешагнут рубеж, за которым в боевом составе не останется устаревающих ракетных комплексов советского производства. Сегодня РВСН продолжают свое развитие, как основная составляющая триады Стратегических ядерных сил страны. Командованием РВСН последовательно проводятся комплекс мероприятий, направленный на развитие, модернизацию и оптимизацию группировки войск. Наличие в сегодняшнем боевом составе РВСН современных ракетных комплексов различного типа базирования с межконтинентальными баллистическими ракетами ("Воевода", "Тополь-М", "Ярс" и "Авангард") позволяют гарантированно решать весь спектр задач стратегического сдерживания, направленного на сохранение суверенитета государства. За свою историю РВСН по прямому назначению как военная сила ни разу не применялись, но совместно с другими компонентами стратегических ядерных сил зримо присутствовали при решении многих военно-политических проблем. По совам командующего РВСН Сергея Каракаева, ключевая роль РВСН в обеспечении безопасности страны сохранится до тех пор, пока в результате научно-технического прогресса или изменения характера международных отношений ядерное оружие не утратит своей сдерживающей роли. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Артем Смирнов

справки, россия, день ракетных войск стратегического назначения