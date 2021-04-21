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Тяжелую ракету "Сармат" примут на вооружение в 2022 году
Тяжелую ракету "Сармат" примут на вооружение в 2022 году
Первый полк, укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", заступит на боевое дежурство в конце 2022 года, заявил президент... РИА Новости, 21.04.2021
2021-04-21T13:33
2021-04-21T14:26
сармат (ракета)
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
северный полюс
нато
безопасность
послание президента федеральному собранию в 2021 году
россия
владимир путин
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый полк, укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", заступит на боевое дежурство в конце 2022 года, заявил президент России Владимир Путин.По его словам, к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, что, добавил глава государства, очень хороший показатель. "А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%", - уточнил президент.В декабре 2020 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году в Ужурской ракетной дивизии."Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.Послание Владимира Путина Федеральному Собранию. Онлайн-репортаж &gt;&gt;
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сармат (ракета), сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения, северный полюс, нато, безопасность, послание президента федеральному собранию в 2021 году, россия, владимир путин

Тяжелую ракету "Сармат" примут на вооружение в 2022 году

13:33 21.04.2021 (обновлено: 14:26 21.04.2021)
 
© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в фотобанкИспытание баллистической ракеты "Сармат"
Испытание баллистической ракеты Сармат - РИА Новости, 1920, 21.04.2021
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Первый полк, укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", заступит на боевое дежурство в конце 2022 года, заявил президент России Владимир Путин.
"На боевом дежурстве уже находятся новейшие ракетные гиперзвуковые комплексы межконтинентальной дальности "Авангард", лазерные боевые комплексы "Пересвет", а первый полк, полностью укомплектованный тяжелыми межконтинентальными баллистическими ракетами "Сармат", поступит на боевое дежурство по плану в конце 2022 года", - сказал Путин, оглашая послание Федеральному собранию.
По его словам, к 2024 году доля современного оружия и техники в войсках составит почти 76%, что, добавил глава государства, очень хороший показатель. "А в ядерной триаде уже в этом году превысит 88%", - уточнил президент.
В декабре 2020 года командующий Ракетными войсками стратегического назначения генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что "Сармат" заступит на боевое дежурство в 2022 году в Ужурской ракетной дивизии.
"Сармат" (РС-28) заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету "Воевода" (по классификации НАТО - "Сатана", РС-20В). Опытно-конструкторские работы по проекту "Сармат" начались в 2011 году. Новая ракета будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
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Сармат (ракета)Сергей КаракаевРакетные войска стратегического назначенияСеверный полюсНАТОБезопасностьПослание президента Федеральному собранию в 2021 годуРоссияВладимир Путин
 
 
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