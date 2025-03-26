День Ракетных войск стратегического назначения: какого числа, история

МОСКВА — РИА Новости. День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России — профессиональный праздник этих войск. Какого числа отмечается, когда будет в 2025 году, и что происходит в эту дату — в материале РИА Новости.
День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России
В настоящее время Ракетные войска стратегического назначения являются родом войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главным компонентом ее стратегических ядерных сил. Они предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе стратегических ядерных сил или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов, находящихся на одном или нескольких стратегических воздушно-космических направлениях и составляющих основу военного и военно-экономического потенциала противника.
Минобороны раскрыло детали учений РВСН
26 марта, 12:06
Когда отмечают
17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается памятный день – День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".
История праздника
13 мая 1946 года Совет Министров СССР принял постановление "Вопросы реактивного вооружения" о создании ракетостроительной отрасли в промышленности и освоении ракетного оружия в войсках. В этом документе работы по развитию реактивной техники определялись важнейшей государственной задачей, а выполнение заданий по ней всеми министерствами и организациями — как первоочередными.
Согласно постановлению, министерство Вооруженных Сил СССР сформировало специальную артиллерийскую часть для освоения, подготовки и пуска ракет. В дальнейшем она была преобразована в бригаду особого назначения резерва Верховного Главного Командования (РВГК). Она была вооружена управляемыми ракетами дальнего действия.
Было разработано ракетно-ядерное оружие, созданы первые образцы управляемых баллистических ракет, формировались первые ракетные соединения, способные решать оперативные задачи во фронтовых операциях и стратегические задачи на прилегающих театрах военных действий.
В 1959 году в составе Вооруженных сил СССР имелись одно соединение межконтинентальных баллистический ракет (МБР), семь инженерных бригад и более 40 инженерных полков ракет средней дальности (РСД). При этом около половины инженерных полков входило в состав дальней авиации Военно-воздушных сил.
Потребность в централизованном руководстве войсками, оснащенными стратегическими ракетами, обусловила организационное оформление нового вида Вооруженных Сил.
17 декабря 1959 года были приняты постановление Президиума ЦК КПСС "Об учреждении поста Главкома по ракетным частям в составе Вооруженных Сил СССР" и постановление Совета Министров СССР "Об учреждении должности Главнокомандующего ракетными войсками в составе Вооруженных Сил СССР". В соответствии с указанными решениями вводилась должность главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения – заместителя министра обороны СССР. Первым главнокомандующим Ракетными войсками был назначен Герой Советского Союза главный маршал артиллерии Митрофан Неделин. Таким образом закрепилось ранее принятое решение о создании нового вида Вооруженных Сил.
До 1995 года стратегические ракетчики свой профессиональный праздник отмечали 19 ноября — в День ракетных войск и артиллерии, который был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1964 года.
Символы РВСН
Флаг РВСН РФ с 2004 года является главным символом этого рода войск в России. На синем полотнище с красной полосой изображена эмблема – перекрещенные стрелы и меч на фоне золотого щита.
Флаг Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации
Флаг Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации
На шевроне форменной одежды бойцов РВСН изображена взлетающая баллистическая ракета – также узнаваемый символ.
Девиз войск – “После нас – тишина” – родом из середины прошлого века и остается неизменным по сей день.
Как отмечают
По традиции, в праздник РВСН на военных базах и в городах проходят торжественные собрания, митинги, парадные построения, возложения цветов у памятников и мемориалов.
Проходят церемонии награждения лучших бойцов и подразделений, вручаются памятные знаки, медали и благодарственные письма.
В учебных заведениях проходят тематические выставки, лекции, уроки мужества и встречи с ветеранами.
Отличие от Дня ракетных войск и артиллерии
День ракетных войск и артиллерии (РВИА) отмечается ежегодно 19 ноября. Эта дата связана с данью памяти заслугам артиллеристов под Сталинградом.
День ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имеет другую историю и связан с датой выхода постановления Совета Министров СССР, в которым учредили новый вид ВС.
Интересные факты о РВСН
В июне 2001 года РВСН были преобразованы из вида Вооруженных Сил в два рода войск – Ракетные войска стратегического назначения и Космические войска.
В состав Ракетных войск стратегического назначения входят три ракетные объединения. Они находятся во Владимире, Омске и Оренбурге, включают в себя 12 ракетных соединений, дислоцированных от Тверской до Иркутской областей, арсеналы, 4-й Государственный центральный межвидовой полигон в Астраханской области и 10-й испытательный полигон Сары-Шаган в Республике Казахстан.
Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука, то есть, в зависимости от условий, порядка 33 тысяч километров в час.
Ракета "Сармат" будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.
Для прикрытия передвижных ракетных комплексов с 2019 года РВСН используют лазерный комплекс "Пересвет", который ослепляет аппаратуру разведывательных спутников противника на орбитах до 1,5 тысячи километров.
За свою историю РВСН по прямому назначению как военная сила ни разу не применялись, но совместно с другими компонентами стратегических ядерных сил зримо присутствовали при решении многих военно-политических проблем.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
В РВСН проведут более 20 конкурсов по боевой подготовке
5 января, 03:09
Еще по темеГлаву центра пожарной безопасности военных объектов обвинили в хищенииСуд арестовал 11 миллионов рублей по делу гендиректора ЛюфановаГендиректора "Центра пожарной безопасности" объявили в розыскСуд заочно арестовал гендиректора Центра пожарной безопасности ОВИМинобороны признали потерпевшим по делу гендиректора ЦПБ ОВИ