День Ракетных войск стратегического назначения: какого числа, история

МОСКВА — РИА Новости. День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России — профессиональный праздник этих войск. Какого числа отмечается, когда будет в 2025 году, и что происходит в эту дату — в материале РИА Новости.

День Ракетных войск стратегического назначения Вооруженных Сил России

В настоящее время Ракетные войска стратегического назначения являются родом войск Вооруженных Сил Российской Федерации, главным компонентом ее стратегических ядерных сил. Они предназначены для ядерного сдерживания возможной агрессии и поражения в составе стратегических ядерных сил или самостоятельно массированными, групповыми или одиночными ракетно-ядерными ударами стратегических объектов, находящихся на одном или нескольких стратегических воздушно-космических направлениях и составляющих основу военного и военно-экономического потенциала противника.

Когда отмечают

17 декабря в Вооруженных Силах Российской Федерации отмечается памятный день – День Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на основании указа президента РФ от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных Силах Российской Федерации".

История праздника

13 мая 1946 года Совет Министров СССР принял постановление "Вопросы реактивного вооружения" о создании ракетостроительной отрасли в промышленности и освоении ракетного оружия в войсках. В этом документе работы по развитию реактивной техники определялись важнейшей государственной задачей, а выполнение заданий по ней всеми министерствами и организациями — как первоочередными.

Согласно постановлению, министерство Вооруженных Сил СССР сформировало специальную артиллерийскую часть для освоения, подготовки и пуска ракет. В дальнейшем она была преобразована в бригаду особого назначения резерва Верховного Главного Командования (РВГК). Она была вооружена управляемыми ракетами дальнего действия.

Было разработано ракетно-ядерное оружие, созданы первые образцы управляемых баллистических ракет, формировались первые ракетные соединения, способные решать оперативные задачи во фронтовых операциях и стратегические задачи на прилегающих театрах военных действий.

В 1959 году в составе Вооруженных сил СССР имелись одно соединение межконтинентальных баллистический ракет (МБР), семь инженерных бригад и более 40 инженерных полков ракет средней дальности (РСД). При этом около половины инженерных полков входило в состав дальней авиации Военно-воздушных сил.

Потребность в централизованном руководстве войсками, оснащенными стратегическими ракетами, обусловила организационное оформление нового вида Вооруженных Сил.

17 декабря 1959 года были приняты постановление Президиума ЦК КПСС "Об учреждении поста Главкома по ракетным частям в составе Вооруженных Сил СССР" и постановление Совета Министров СССР "Об учреждении должности Главнокомандующего ракетными войсками в составе Вооруженных Сил СССР". В соответствии с указанными решениями вводилась должность главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения – заместителя министра обороны СССР. Первым главнокомандующим Ракетными войсками был назначен Герой Советского Союза главный маршал артиллерии Митрофан Неделин. Таким образом закрепилось ранее принятое решение о создании нового вида Вооруженных Сил.

До 1995 года стратегические ракетчики свой профессиональный праздник отмечали 19 ноября — в День ракетных войск и артиллерии, который был установлен указом Президиума Верховного Совета СССР от 17 ноября 1964 года.

Символы РВСН

Флаг РВСН РФ с 2004 года является главным символом этого рода войск в России. На синем полотнище с красной полосой изображена эмблема – перекрещенные стрелы и меч на фоне золотого щита.

Флаг Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации Флаг Ракетных войск стратегического назначения Российской Федерации

На шевроне форменной одежды бойцов РВСН изображена взлетающая баллистическая ракета – также узнаваемый символ.

Девиз войск – “После нас – тишина” – родом из середины прошлого века и остается неизменным по сей день.

Как отмечают

По традиции, в праздник РВСН на военных базах и в городах проходят торжественные собрания, митинги, парадные построения, возложения цветов у памятников и мемориалов.

Проходят церемонии награждения лучших бойцов и подразделений, вручаются памятные знаки, медали и благодарственные письма.

В учебных заведениях проходят тематические выставки, лекции, уроки мужества и встречи с ветеранами.

Отличие от Дня ракетных войск и артиллерии

День ракетных войск и артиллерии (РВИА) отмечается ежегодно 19 ноября. Эта дата связана с данью памяти заслугам артиллеристов под Сталинградом.

День ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имеет другую историю и связан с датой выхода постановления Совета Министров СССР, в которым учредили новый вид ВС.

Интересные факты о РВСН

В июне 2001 года РВСН были преобразованы из вида Вооруженных Сил в два рода войск – Ракетные войска стратегического назначения и Космические войска.

В состав Ракетных войск стратегического назначения входят три ракетные объединения . Они находятся во Владимире, Омске и Оренбурге, включают в себя 12 ракетных соединений, дислоцированных от Тверской до Иркутской областей, арсеналы, 4-й Государственный центральный межвидовой полигон в Астраханской области и 10-й испытательный полигон Сары-Шаган в Республике Казахстан.

Гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука, то есть, в зависимости от условий, порядка 33 тысяч километров в час.

Ракета "Сармат" будет способна атаковать цели как через Северный полюс, так и через Южный, преодолевая системы противоракетной обороны.

За свою историю РВСН по прямому назначению как военная сила ни разу не применялись, но совместно с другими компонентами стратегических ядерных сил зримо присутствовали при решении многих военно-политических проблем.