https://ria.ru/20210521/peresvet-1733348373.html

Шойгу сравнил комплексы "Пересвет" с лазерными мечами из "Звездных войн"

Шойгу сравнил комплексы "Пересвет" с лазерными мечами из "Звездных войн" - РИА Новости, 21.05.2021

Шойгу сравнил комплексы "Пересвет" с лазерными мечами из "Звездных войн"

Министр обороны РФ в рамках марафона "Новое знание" сравнил новейшие российские лазерные боевые комплексы "Пересвет" со световыми мечами, которые показаны в... РИА Новости, 21.05.2021

2021-05-21T17:41

2021-05-21T17:41

2021-05-21T17:57

новое оружие россии

россия

лазерный комплекс "пересвет"

вооруженные силы рф

владимир путин

сергей шойгу

безопасность

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МОСКВА, 21 мая – РИА Новости. Министр обороны РФ в рамках марафона "Новое знание" сравнил новейшие российские лазерные боевые комплексы "Пересвет" со световыми мечами, которые показаны в фантастической космической саге "Звездные войны"."Раньше, вы помните, это была фантастика 20 лет назад - лазерными мечами в фантастических фильмах кто-то с кем-то сражался. Сегодня это действительность, и это комплексы "Пересвет", которые, с одной стороны, уже стоят на вооружении, а с другой - они не прекратили своего движения в развитии. Потому что там очень большое поле деятельности науки", - сказал Шойгу.Он также напомнил, что российская армия продолжает перевооружением на ракетные комплексы "Авангард", идут испытания гиперзвуковой ракет "Циркон".Впервые президент России Владимир Путин объявил о новейших видах российского стратегического вооружения, среди которых был боевой лазер "Пересвет", в послании к Федеральному собранию 1 марта 2018 года. Позднее министр обороны сообщал, что установки комплекса "Пересвет" с 1 декабря 2018 года заступили на опытно-боевое дежурство.С декабря 2019 года "Пересветы" используются для прикрытия передвижных российских ракетных комплексов.

https://ria.ru/20210402/oruzhie-1603887468.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210422/1729388251.html

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россия, лазерный комплекс "пересвет", вооруженные силы рф, владимир путин, сергей шойгу, безопасность