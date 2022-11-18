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Под Оренбургом ракетный полк начали перевооружать на "Авангарды" - РИА Новости, 18.11.2022
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Под Оренбургом ракетный полк начали перевооружать на "Авангарды"
Под Оренбургом ракетный полк начали перевооружать на "Авангарды" - РИА Новости, 18.11.2022
Под Оренбургом ракетный полк начали перевооружать на "Авангарды"
Очередной ракетный полк начали перевооружать в Оренбургской области на стратегический ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком, сообщили... РИА Новости, 18.11.2022
2022-11-18T15:14
2022-11-18T17:58
оренбургская область
россия
безопасность
оренбург
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Очередной ракетный полк начали перевооружать в Оренбургской области на стратегический ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком, сообщили в Минобороны РФ."РВСН приступили к перевооружению очередного ракетного полка Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс "Авангард". В настоящее время проводится загрузка ракеты в шахтную пусковую установку", - сказали в ведомстве.В ведомстве добавили, что инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка подготовлена. Она включает, кроме непосредственно сооружений боевого стартового комплекса, места для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава."Выполнение запланированных на 2022 год мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания", - добавили в Минобороны.По данным разработчиков, гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука, то есть, в зависимости от условий, порядка 33 тысяч километров в час.Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", поступил на вооружение Ясненской ракетной дивизии в 2019 году. Как сообщали ранее в РВСН, к 2023 году на боевое дежурство заступит второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
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Стратегический ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком
На стратегический ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком перевооружают еще один ракетный полк в Оренбургской области
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оренбургская область, россия, безопасность, оренбург, ракетные войска стратегического назначения
Оренбургская область, Россия, Безопасность, Оренбург, Ракетные войска стратегического назначения
15:14 18.11.2022 (обновлено: 17:58 18.11.2022)
 
Под Оренбургом ракетный полк начали перевооружать на "Авангарды"

Минобороны: под Оренбургом ракетный полк начали перевооружать на комплекс "Авангард"

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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Очередной ракетный полк начали перевооружать в Оренбургской области на стратегический ракетный комплекс "Авангард" с гиперзвуковым планирующим блоком, сообщили в Минобороны РФ.
"РВСН приступили к перевооружению очередного ракетного полка Ясненского ракетного соединения на ракетный комплекс "Авангард". В настоящее время проводится загрузка ракеты в шахтную пусковую установку", - сказали в ведомстве.
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В ведомстве добавили, что инфраструктура позиционного района к постановке на боевое дежурство очередного ракетного полка подготовлена. Она включает, кроме непосредственно сооружений боевого стартового комплекса, места для подготовки дежурных смен, несения боевого дежурства и отдыха личного состава.
"Выполнение запланированных на 2022 год мероприятий по перевооружению РВСН позволит повысить боевые возможности наземной компоненты стратегических ядерных сил по выполнению задач стратегического сдерживания", - добавили в Минобороны.
По данным разработчиков, гиперзвуковой боевой блок "Авангард" способен развивать скорость, в 27 раз превышающую скорость звука, то есть, в зависимости от условий, порядка 33 тысяч километров в час.
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком "Авангард", поступил на вооружение Ясненской ракетной дивизии в 2019 году. Как сообщали ранее в РВСН, к 2023 году на боевое дежурство заступит второй полк межконтинентальных баллистических ракет с гиперзвуковым планирующим блоком "Авангард".
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Оренбургская областьРоссияБезопасностьОренбургРакетные войска стратегического назначения
 
 
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