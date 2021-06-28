https://ria.ru/20210628/armiya-1738925856.html

Путин рассказал о постановке на боевое дежурство новых видов вооружения

Путин рассказал о постановке на боевое дежурство новых видов вооружения - РИА Новости, 28.06.2021

Путин рассказал о постановке на боевое дежурство новых видов вооружения

Президент России Владимир Путин рассказал о скором оснащении войск новыми видами вооружений. РИА Новости, 28.06.2021

2021-06-28T16:24

2021-06-28T16:24

2021-06-28T18:03

россия

циркон

зрс с-500

сармат (ракета)

владимир путин

армия

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0c/10/1589438900_0:0:3642:2048_1920x0_80_0_0_02fef224541224944fc2e40bb21b92c1.jpg

МОСКВА, 28 июн — РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о скором оснащении войск новыми видами вооружений.Он напомнил, что гиперзвуковые комплексы "Авангард" и "Кинжал" уже заступили на боевое дежурство."На подходе другие уникальные системы вооружений, среди них межконтинентальная баллистическая ракета "Сармат", корабельная гиперзвуковая ракета "Циркон", зенитные системы С-500 "Прометей" и другие комплексы", — заявил он на встрече с выпускниками военных вузов.Президент добавил, что формируется новая госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года. В ней будут учитываться перспективные разработки ведущих конструкторских бюро и оборонных институтов."И ее реализация будет нацелена на дальнейшее укрепление оборонного потенциала страны. И конечно, вам придется работать с этой техникой", — сказал Путин, обращаясь к выпускникам.Новейшее российское оружиеВ 2018 году Путин в послании Федеральному собранию рассказал о создании гиперзвукового оружия — комплексов "Авангард" и "Кинжал".По его словам, эти ракеты способны преодолеть любые системы противовоздушной и противоракетной обороны. Они перемещают как обычные, так и ядерные заряды на расстояние до двух тысяч километров. Боевой блок "Авангарда" может развивать скорость, в 20 раз превышающую скорость звука.Позднее также стало известно о разработке в России гиперзвуковой крылатой ракеты "Циркон", скорость которой составит М=9 (число Маха), а дальность полета — более тысячи километров. "Цирконом" планируется вооружать надводные и подводные корабли — как перспективные, так и уже строящиеся.Другой ожидаемой новинкой для ВМФ России стал подводный беспилотный аппарат "Посейдон". Он оснащен атомной силовой установкой, поэтому дальность его действия не ограничена. Боевая часть может быть как обычной, так и ядерной. Для его доставки в необходимый район используются подводные лодки, при этом сам он значительно быстрее субмарин и способен погружаться на глубину более километра.В ноябре прошлого года помощник госсекретаря США по вопросам международной безопасности Кристофер Форд выразил опасения, что "Посейдон" может использоваться для затопления американских городов при помощи "радиоактивных цунами".Лазерный комплекс "Пересвет" поступил на вооружение российских РВСН в декабре 2019 года. В послании Федеральному собранию Путин заявил, что работа комплекса основывается на новых физических принципах. По мнению экспертов, "Пересвет" предположительно, выполняет задачи противовоздушной и противоракетной обороны, однако большая часть данных о нем засекречена.

https://ria.ru/20210519/rakety-1732936675.html

https://ria.ru/20210627/oruzhie-1738792691.html

https://ria.ru/20210528/ubiytsa-1734556765.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, циркон, зрс с-500, сармат (ракета), владимир путин, армия, безопасность