День ракетных войск и артиллерии в России

День ракетных войск и артиллерии ежегодно отмечается 19 ноября на основании указа президента Российской Федерации от 31 мая 2006 года "Об установлении профессиональных праздников и памятных дней в Вооруженных силах Российской Федерации" как памятный день, установленный в знак признания заслуг военных специалистов в решении задач обеспечения обороны и безопасности государства и призванный способствовать возрождению и развитию отечественных воинских традиций, повышению престижа военной службы.
Артиллерия – воинские формирования, основным вооружением которых является огнестрельное (калибра 20 миллиметров и более) и реактивное оружие. Артиллерией также называется совокупность этого оружия и технических средств, обеспечивающих его применение.
История развития артиллерии
История отечественной артиллерии насчитывает более шести веков. По известиям летописи во времена княжения Дмитрия Донского москвичи в 1382 году при отражении очередного набега золотоордынского хана Тохтамыша использовали "пушки" (метательные орудия) и "тюфяки" (огнестрельные орудия для стрельбы каменным или металлическим "дробом" на близкое расстояние по живой силе противника).
С тех пор артиллерия стала неотъемлемой частью российской армии.
В самостоятельный род войск, способный обеспечить действия пехоты и кавалерии в бою, артиллерия выделилась в XVI веке и до конца XVII века обслуживалась пушкарями и пищальниками. В начале XVIII века произошло деление артиллерии на полевую (в том числе полковую), осадную и крепостную. В конце XVIII века окончательно оформилась конная артиллерия, а в начале XIX века стали формироваться артиллерийские полки и бригады. В 1840-х годах появилась горная артиллерия.
В русско-японской войне 1904-1905 годов русскими артиллеристами впервые была применена стрельба с закрытых огневых позиций; тогда же появились минометы. К началу Первой мировой войны (1914-1918) артиллерия подразделялась на полевую (легкую, конную, горную), полевую тяжелую и тяжелую (осадную). В ходе войны зародилась зенитная и самоходная артиллерия, а несколько позже – противотанковая.
Появление и развитие реактивной артиллерии
Во Второй мировой войне (1939-1945) появилась реактивная артиллерия и получила широкое распространение зенитная, противотанковая и самоходная артиллерия.
Во всех войнах и сражениях, в которых участвовала русская армия, артиллерия вносила решающий вклад в достижение общей победы. Образно названная в 1940 году "богом войны", она оправдала свое предназначение на полях сражений Великой Отечественной войны (1941-1945). Практически во всех операциях артиллерия выполняла самые главные задачи и была основным огневым средством поражения противника.
В ходе войны непрерывно совершенствовалось артиллерийское вооружение. Были разработаны и поступили на вооружение новые, более эффективные орудия, конструировались новые и совершенствовались существовавшие виды боеприпасов.
Количественный и качественный рост советской артиллерии, обеспечивая непрерывное наращивание мощи артиллерийского огня, влиял и на способы ее применения в бою. Во время Сталинградской битвы 1942-1943 годов советскими войсками впервые в полном объеме была применена новая форма артиллерийского обеспечения наступательных действий – артиллерийское наступление (дало возможность непрерывного обеспечения прорыва обороны противника на всю глубину). Артиллерия в начале операции мощным огневым ударом нанесла врагу тяжелые потери и нарушила всю систему его обороны, что позволило советским войскам, избежав значительных потерь, начать контрнаступление, которое завершилось окружением и разгромом противника под Сталинградом.
За боевые заслуги в годы Великой Отечественной войны более 1800 артиллеристов были удостоены звания Героя Советского Союза, 1,6 миллиона человек награждены орденами и медалями.
В послевоенное время артиллерия продолжала развиваться – повышалась ее дальнобойность, точность, скорострельность, маневренность и управляемость, создавались новые артиллерийские системы.
Современные ракетные войска и артиллерия
В 1961 году на основе артиллерии и имевшихся в то время в Сухопутных войсках ракетных формирований были образованы Ракетные войска и артиллерия, как род войск Вооруженных сил СССР.
Современные ракетные войска и артиллерия Вооруженных сил Российской Федерации включают в себя ракетные войска и артиллерию Сухопутных войск, артиллерию береговых войск Военно-морского флота и артиллерию Воздушно-десантных войск.
В Сухопутных войсках Ракетные войска и артиллерия являются родом войск, основным средством огневого и ядерного поражения противника в ходе ведения общевойсковых операций (боевых действий). Они предназначены для завоевания и удержания огневого превосходства над противником; поражения его средств ядерного нападения, живой силы, вооружения, военной и специальной техники; дезорганизации систем управления войсками и оружием, разведки и радиоэлектронной борьбы; разрушения долговременных оборонительных сооружений и других объектов инфраструктуры; нарушения работы оперативного и войскового тыла; ослабления и изоляции вторых эшелонов и резервов противника; уничтожения прорвавшихся в глубину обороны танков и других бронированных машин противника; прикрытия открытых флангов и стыков; участия в уничтожении воздушных и морских десантов противника; дистанционного минирования местности и объектов; светового обеспечения ночных действий войск; задымления, ослепления объектов противника; распространения агитационных материалов и других задач.
Организационно состоят из ракетных, реактивных, артиллерийских бригад, в том числе смешанных, артиллерийских дивизионов большой мощности, реактивных артиллерийских полков, отдельных разведывательных дивизионов, а также артиллерии общевойсковых бригад и военных баз.
Ракетные, реактивные и артиллерийские подразделения применяются в виде разведывательно-ударных (огневых) комплексов, обеспечивающих поражение целей в режиме реального времени.
Дальнейшее развитие и повышение боевых возможностей ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил России осуществляется путем создания разведывательно-огневых контуров, в том числе и на временной основе, обеспечивающих поражение целей в реальном масштабе времени; оснащения соединений и частей высокоточным оружием, увеличения дальности стрельбы и могущества применяемых боеприпасов, а также автоматизации процессов подготовки и ведения огня.
Технические достижения
В настоящее время все ракетные соединения перевооружены на современный ракетный комплекс "Искандер-М", не имеющий аналогов в мире. На вооружение реактивных артиллерийских и артиллерийских формирований поступают современные образцы, успешно применяющиеся в Специальной военной операции (СВО).
В реактивные формирования поступают реактивные системы залпового огня (РСЗО) как крупного, так и среднего калибра семейства "Торнадо" (300-мм РСЗО "Торнадо-С" и 122-мм РСЗО "Торнадо-Г"). Преимущества данных реактивных систем залпового огня – повышенное могущество реактивных снарядов, высокая скорострельность, большая дальность и мобильность комплексов.
В артиллерийские подразделения продолжают поступать модернизированные самоходные гаубицы 2С19М2 "Мста-С", обладающие повышенной скорострельностью, способные действовать в режиме "шквал огня", в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели, тем самым повышая плотность огня и гарантированное поражению противника.
В ходе специальной военной операции ракетные, реактивные и артиллерийские формирования применяются в виде разведывательно-ударных (огневых) комплексов, что обеспечивает поражение целей в режиме реального времени.
Пятеро артиллеристов стали Героями России в ходе спецоперации
Возрождение традиций: история праздничного дня артиллеристов
Свой праздник артиллеристы обрели еще в советское время. Начальник Военно-исторического музея артиллерии, инженерных войск и войск связи 25 ноября 1943 года обратился к начальнику штаба артиллерии Красной Армии с предложением о ежегодном праздновании Дня советской артиллерии и получил поддержку. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 октября 1944 года был установлен праздник – День артиллерии. В ознаменование заслуг артиллеристов в ходе контрнаступления под Сталинградом, которое началось 19 ноября 1942 года, он отмечался 19 ноября. По приказу верховного главнокомандующего 19 ноября 1944 года – во вторую годовщину контрнаступления советских войск под Сталинградом – прогремел первый праздничный салют в ознаменование решающих успехов артиллерии.
В 1964 году праздник День артиллерии был переименован в День ракетных войск и артиллерии. С 1988 года он стал отмечаться в третье воскресенье ноября, а с 2006 года – вновь 19 ноября.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
