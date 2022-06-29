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Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров - РИА Новости, 29.06.2022
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Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров
Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров - РИА Новости, 29.06.2022
Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров
Российские разработчики опережают ведущие военно-технические державы мира в создании технологий твердотельных нитридных боевых лазеров на 3-5 лет, сообщил в... РИА Новости, 29.06.2022
2022-06-29T16:42
2022-06-29T16:42
безопасность
юрий борисов (вице-премьер)
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БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн - РИА Новости. Российские разработчики опережают ведущие военно-технические державы мира в создании технологий твердотельных нитридных боевых лазеров на 3-5 лет, сообщил в среду вице-премьер Юрий Борисов на форуме "Инженеры будущего"."Я вам выдам один секрет. Речь действительно шла о серьезных наших достижениях в области нитридных лазеров, мы сделали очень серьезный задел по отношению даже к мировым достижениям. Я думаю, что этот задел - примерно 3-5 лет. Удалось найти интересные технические решения, в том числе решения, как определенную удельную мощность донести до объекта, как удержать луч... Там много всяких ухищрений", - сказал он.В мае Борисов сообщил, что российские войска применили в ходе специальной военной операции новейший лазерный комплекс "Задира", прожигающий летательные аппараты на дальности до 5 километров. Кроме того, другой лазерный комплекс "Пересвет", который ослепляет аппаратуру разведывательных спутников противника на орбитах до 1,5 тысячи километров, уже серийно поставляется в войска.
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безопасность, юрий борисов (вице-премьер)
16:42 29.06.2022
 
Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров

Борисов: Россия на несколько лет опережает конкурентов в разработке нитридных лазеров

© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов
Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
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Заместитель председателя правительства РФ Юрий Борисов. Архивное фото
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БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн - РИА Новости. Российские разработчики опережают ведущие военно-технические державы мира в создании технологий твердотельных нитридных боевых лазеров на 3-5 лет, сообщил в среду вице-премьер Юрий Борисов на форуме "Инженеры будущего".
"Я вам выдам один секрет. Речь действительно шла о серьезных наших достижениях в области нитридных лазеров, мы сделали очень серьезный задел по отношению даже к мировым достижениям. Я думаю, что этот задел - примерно 3-5 лет. Удалось найти интересные технические решения, в том числе решения, как определенную удельную мощность донести до объекта, как удержать луч... Там много всяких ухищрений", - сказал он.
Гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин
19 мая, 16:54
Россия лидирует в разработке ядерных космических двигателей, заявил Рогозин
В мае Борисов сообщил, что российские войска применили в ходе специальной военной операции новейший лазерный комплекс "Задира", прожигающий летательные аппараты на дальности до 5 километров. Кроме того, другой лазерный комплекс "Пересвет", который ослепляет аппаратуру разведывательных спутников противника на орбитах до 1,5 тысячи километров, уже серийно поставляется в войска.
 
БезопасностьЮрий Борисов (вице-премьер)
 
 
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