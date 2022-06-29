https://ria.ru/20220629/lazery-1799038778.html

Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров

Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров - РИА Новости, 29.06.2022

Борисов рассказал об успехах России в разработке боевых нитридных лазеров

Российские разработчики опережают ведущие военно-технические державы мира в создании технологий твердотельных нитридных боевых лазеров на 3-5 лет, сообщил в... РИА Новости, 29.06.2022

2022-06-29T16:42

2022-06-29T16:42

2022-06-29T16:42

безопасность

юрий борисов (вице-премьер)

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БУНЫРЕВО (Тульская область), 29 июн - РИА Новости. Российские разработчики опережают ведущие военно-технические державы мира в создании технологий твердотельных нитридных боевых лазеров на 3-5 лет, сообщил в среду вице-премьер Юрий Борисов на форуме "Инженеры будущего"."Я вам выдам один секрет. Речь действительно шла о серьезных наших достижениях в области нитридных лазеров, мы сделали очень серьезный задел по отношению даже к мировым достижениям. Я думаю, что этот задел - примерно 3-5 лет. Удалось найти интересные технические решения, в том числе решения, как определенную удельную мощность донести до объекта, как удержать луч... Там много всяких ухищрений", - сказал он.В мае Борисов сообщил, что российские войска применили в ходе специальной военной операции новейший лазерный комплекс "Задира", прожигающий летательные аппараты на дальности до 5 километров. Кроме того, другой лазерный комплекс "Пересвет", который ослепляет аппаратуру разведывательных спутников противника на орбитах до 1,5 тысячи километров, уже серийно поставляется в войска.

https://ria.ru/20220519/kosmos-1789529042.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

безопасность, юрий борисов (вице-премьер)