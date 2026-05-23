"Будут последствия". Предупреждение России вызвало переполох в США

МОСКВА, 23 мая — РИА Новости. Совместные ядерные учения России и Белоруссии стали мощным сигналом для Запада на фоне эскалации отношений с Москвой, пишет Military Watch Magazine.
"В ходе учений были продемонстрированы разнообразие и высокий уровень развития российского ядерного арсенала, что имеет особое значение в период высокой напряженности в отношениях между Москвой и западным блоком. Влияние ядерного потенциала России на сдерживание военных действий Запада, о котором неоднократно упоминали официальные лица из государств — членов НАТО, укрепило консенсус о жизненной важности этих сил в стране", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что во время испытаний были запущены шесть типов снарядов с ядерным потенциалом. Особое внимание уделяется гиперзвуковой крылатой ракете "Циркон".
"Поступление на вооружение все большего числа этих ракет — в том числе на атомных подводных лодках проекта "Ясень", дальность которых практически безгранична, — будет иметь очень серьезные последствия для способности Вооруженных сил России наносить удары тактическим ядерным оружием", — резюмируется в статье.
Минобороны России сообщило об успешном проведении с 19 по 21 мая ядерных учений совместно с ВС Белоруссии. К участию привлекли РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации, а также часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Всего в них были задействованы больше 64 тысяч человек и свыше 7800 единиц ВВСТ.
В ходе маневров также отработали совместную подготовку и применение ядерного оружия, размещенного в Белоруссии.
