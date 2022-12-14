Главные события 2022 года в регионах: в состав России вошли четыре новых субъекта
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Взрыв на Крымском мосту
На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.
В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.
Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.
Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.
По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.
По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.
По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.
По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.
Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.
Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.
Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.
Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.
После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.
После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.
На автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава.
В результате ЧП частично обрушились два автомобильных пролета переправы, арка над ее судоходной частью не повредилась.
Движение на мосту приостановили, были отменены железнодорожные рейсы и автобусные туры в обоих направлениях.
По словам главы региона Сергея Аксенова, по визуальной оценке, одна автомобильная нитка моста — из Керчи в Тамань — осталась цела.
По итогам предварительного расследования СК, в результате подрыва грузовика погибли три человека. Это, предположительно, пассажиры легкового автомобиля, находившегося рядом с подорвавшимся грузовиком.
Самим фургоном по документам владел житель Кубани. Следователи изучают маршрут его передвижения, а также проводят обыски по месту жительства.
Власти подготовили к запуску паромную переправу, для автомобилистов открыли две временные стоянки в районе поселка Ильич и на развилке Тамань — Волна в Краснодарском крае.
После инцидента на Крымском мосту в Симферополе и других городах региона выстроились очереди за бензином на АЗС. Ситуация с поставками топлива находится под контролем, сообщают власти.
Падения самолетов в Ейске и Иркутске
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.
После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.
После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.
Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.
Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.
У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.
У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.
"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".
"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".
Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.
Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.
По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.
По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.
"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.
"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.
После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.
На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.
Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.
Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.
Сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 потерпел крушение в Ейске, набирая высоту для учебно-тренировочного полета.
После падения самолета разлилось и загорелось топливо, огонь перекинулся на жилой дом.
Жертвами трагедии стали 12 взрослых и трое детей. Еще 43 человека пострадали.
У дома, во дворе которого упал самолет, к утру образовался народный мемориал. Люди несут сюда цветы и игрушки в память о погибших.
"Я видел падение самолета в этот дом. Это просто шоковое состояние. Мне показалось, что он как-то низко летит, — рассказал РИА Новости житель соседнего дома. — Бах! Я кричу отцу: "Папа, уходи в дальнюю комнату, возможно, достанется нам".
Жительница пострадавшего дома тоже видела из своей квартиры летящий самолет. "Живу на девятом этаже, сидела лицом к лоджии и видела, как мимо меня промелькнул самолет. Я на лоджию выскочила и услышала грохот и взрывы", — вспоминает женщина.
По словам очевидцев, сначала огонь был только внизу, но языки пламени очень быстро достигли верхних этажей.
"Я находился в доме, произошел взрыв. Хотел выйти из квартиры, но не смог: было сильное задымление. Попытался надеть куртку, там паспорт, но не успел обуться. Вышел на балкон и вылез через окно, по газовой трубе спустился вниз со второго этажа", — рассказал еще один из жителей пострадавшего дома.
После крушения Су-34 в Ейске следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил полетов или подготовки к ним.
На месте происшествия работают военные следователи, криминалисты и эксперты СК России.
Бортовые самописцы и образцы топлива изъяли для экспертизы, летчиков допрашивают.
В региональном главке МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытаний, в ОАК позже уточнили, что это был приемо-сдаточный полет.
В региональном главке МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытаний, в ОАК позже уточнили, что это был приемо-сдаточный полет.
В доме, на который упал самолет, проживали пять человек. В момент крушения их не было в здании.
В доме, на который упал самолет, проживали пять человек. В момент крушения их не было в здании.
Из-за инцидента без электричества остались 150 домов. Энергоснабжение в районе ЧП восстановят к 22:30, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Из-за инцидента без электричества остались 150 домов. Энергоснабжение в районе ЧП восстановят к 22:30, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Кобзев также сообщил, что дал поручение властям Иркутска рассмотреть вопрос предоставления жилья семьям, которые проживали в поврежденном доме.
Кобзев также сообщил, что дал поручение властям Иркутска рассмотреть вопрос предоставления жилья семьям, которые проживали в поврежденном доме.
По словам губернатора, пока жители дома, на который упал самолет, останутся у родственников. Чиновник также сообщил, что они находятся в удовлетворительном психологическом состоянии.
По словам губернатора, пока жители дома, на который упал самолет, останутся у родственников. Чиновник также сообщил, что они находятся в удовлетворительном психологическом состоянии.
Семьи, проживавшие в разрушенном здании, получат по сто тысяч рублей.
Семьи, проживавшие в разрушенном здании, получат по сто тысяч рублей.
Власти заверили, что документы жильцов восстановят за неделю.
Власти заверили, что документы жильцов восстановят за неделю.
Кроме того, для расследования падения самолета создали комиссию с участием специалистов авиапромышленности.
Кроме того, для расследования падения самолета создали комиссию с участием специалистов авиапромышленности.
Решение о помощи семьям летчиков, погибших при падении самолета, примут в понедельник.
Решение о помощи семьям летчиков, погибших при падении самолета, примут в понедельник.
В региональном главке МЧС заявили, что истребитель Су-30 потерпел крушение во время испытаний, в ОАК позже уточнили, что это был приемо-сдаточный полет.
В доме, на который упал самолет, проживали пять человек. В момент крушения их не было в здании.
Из-за инцидента без электричества остались 150 домов. Энергоснабжение в районе ЧП восстановят к 22:30, заявил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
СК возбудил уголовное дело по статье 263 УК (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).
Кобзев также сообщил, что дал поручение властям Иркутска рассмотреть вопрос предоставления жилья семьям, которые проживали в поврежденном доме.
По словам губернатора, пока жители дома, на который упал самолет, останутся у родственников. Чиновник также сообщил, что они находятся в удовлетворительном психологическом состоянии.
Семьи, проживавшие в разрушенном здании, получат по сто тысяч рублей.
Власти заверили, что документы жильцов восстановят за неделю.
Кроме того, для расследования падения самолета создали комиссию с участием специалистов авиапромышленности.
Решение о помощи семьям летчиков, погибших при падении самолета, примут в понедельник.
Взрывы газа в жилых домах
Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.
Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.
По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.
По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.
Пятерых из шести погибших пока не опознали.
Пятерых из шести погибших пока не опознали.
Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.
Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.
По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.
По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.
Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
Взрыв прогремел в пятиэтажке на улице Мира в Нижневартовске 4 декабря.
По последним данным МЧС, шесть человек погибли, четверо госпитализированы.
Пятерых из шести погибших пока не опознали.
Причиной взрыва стала разгерметизация баллона. Об этом сообщил глава МЧС Александр Куренков.
По информации властей, без вести пропавшими считаются семь человек.
Газовый баллон, от взрыва которого, предположительно, обрушилась пятиэтажка, принес в свою квартиру жилец. Об сообщили в СУСК по Югре. Сейчас мужчина находится в больнице в тяжелом состоянии.
Региональное управление Следственного комитета возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
В городе объявили режим чрезвычайной ситуации на муниципальном уровне.
Стрельба в школе Ижевска
Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.
Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.
Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.
Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.
Погибли 17 человек, 11 из них — дети. Еще десятки ранены.
Погибли 17 человек, 11 из них — дети. Еще десятки ранены.
Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.
Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.
После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.
В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.
В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.
Трагедия в Ижевске произошла в понедельник утром. На школу № 88 напал ее бывший выпускник 1988 года рождения, вооруженный двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами.
Мужчина, одетый в черную майку с нацистской символикой и балаклаву, убил охранника и начал стрелять по всем, кого видел.
Погибли 17 человек, 11 из них — дети. Еще десятки ранены.
Нападавший покончил с собой. Документов при нем не было.
После стрельбы в школе следователи возбудили уголовное дело об убийстве двух и более лиц и незаконном обороте оружия.
Глава Удмуртии Александр Бречалов объявил с 26 по 29 сентября траур по погибшим в школе.
В Главном управлении МЧС по Удмуртии открыли круглосуточный телефон горячей линии, по которому можно получить психологическую помощь и поддержку: 8 (3412) 51-45-50.
Лесные пожары
Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.
Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.
Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.
Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.
Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.
С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.
С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.
Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.
Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.
Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.
Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.
Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.
Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.
В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.
В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.
Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.
Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.
Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.
Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.
Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.
Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.
Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.
Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.
С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.
Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.
Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.
Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.
В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.
Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.
Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.
Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.