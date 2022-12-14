https://ria.ru/20221214/rossiya-1838514433.html

Главные события 2022 года в регионах

Главные события 2022 года в регионах - РИА Новости, 14.12.2022

Главные события 2022 года в регионах

Самым важным событием уходящего 2022 года стало вхождение в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T10:34

2022-12-14T10:34

2022-12-14T11:55

общество

россия

новый год

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МОСКВА, 14 дек - РИА Новости. Самым важным событием уходящего 2022 года стало вхождение в состав России четырех новых субъектов: Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей - зона ответственности расширилась: на новых территориях началась масштабная стройка. Находящимся в зоне вооруженного конфликта людям пришли на помощь другие регионы РФ, а беженцев принимают от Калининграда до Владивостока.Не обошелся год и без крупных ЧП: взрыва на Крымской мосту, восстановление которого сейчас идет по уникальным российским технологиям, падения военного самолета во двор жилого дома в Ейске, взрывов газа в многоквартирных домах в Нижневартовске и на Сахалине, крупных лесных пожаров в Рязанской области, смог от которых дошел до Москвы.Несмотря на беспрецедентное санкционное давление, в этом году в России не прекращалась конгрессно-выставочная деятельность, успешно прошли два крупнейших мероприятия: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Восточный экономический форум (ВЭФ). В Единый день голосования состоялись и традиционные губернаторские выборы, а на Дальнем Востоке открылись долгожданные соединяющие Россию и Китай мосты через реку Амур.БеженцыВосемнадцатого февраля 2022 года главы на тот момент еще самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации населения на территорию России. Первых беженцев приняла Ростовская область, а в дальнейшем, после начала российской специальной военной операции на Украине, жителей Донбасса и других уже освобожденных территорий Украины стали принимать все регионы России: от Калининграда до Владивостока.По данным полпредства президента РФ в Южном федеральном округе на декабрь, в общей сложности около 5 миллионов жителей Донбасса и Украины, спасаясь от геноцида неонацистского киевского режима, нашли убежище в РФ, значительная часть из них – в ЮФО. На территории РФ им оказывается вся необходимая социальная и материальная поддержка: единовременные пособия, бесплатное медобслуживание, устройство детей в школы и детсады, трудоустройство. Для граждан, выехавших из Херсонской области, предусмотрены отдельные меры поддержки - они могут рассчитывать на жилищный сертификат и единовременную выплату за утраченное имущество в размере 100 тысяч рублей.По данным МЧС РФ, с начала февраля беженцам с Донбасса и Украины в России выплачено свыше 11,1 миллиарда рублей материальной помощи. Для возмещения расходов регионам, где были размещены беженцы, правительство выплатило 6,7 миллиарда рублей. Эти деньги распределены между 59 субъектами.Новые регионыВ ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях 23-27 сентября прошли референдумы о вхождении в состав Российской Федерации. По их итогам в ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. Тридцатого сентября президент России Владимир Путин в Кремле подписал договоры с их главами о принятии регионов в состав России. Началась синхронизация законодательной базы новых субъектов с федеральной, что позволит гражданам и предприятиям пользоваться всеми существующими в стране мерами господдержки. Этот процесс, по разным оценкам, может занять до трех лет. Запущен и процесс интеграции новых территорий в систему безопасности России. В ближайшее время будут утверждены трехлетние программы комплексного социально-экономического развития по каждому из новых субъектов, идет планирование их бюджетов на будущий год.По данным МВД РФ на конец ноября, свыше 80 тысяч жителей ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей уже получили российские паспорта после вхождения этих субъектов в состав России. С 2019 года более 1,1 миллиона жителей Донецкой и Луганской народных республик получили российское гражданство.На территории новых российских регионов началось масштабное строительство и восстановление социальных объектов, жилых домов и дорог. Курирует эту работу Минстрой России и лично вице-премьер Марат Хуснуллин. К работам привлечены специалисты и из других субъектов страны, российские регионы взяли шефство и оказывают всю необходимую помощь. На сегодняшний день на новых территориях трудятся уже порядка 40 тысяч специалистов, в общей сложности планируется привлечь до 60 тысяч человек, чтобы восстановить регионы за два-три года. На новых территориях предстоит восстановить свыше 6,2 тысячи объектов. Для восстановления Мариуполя - города, получившего наиболее масштабные разрушения, разработан трехлетний мастер-план. До конца только этого года планируется восстановить 90 социальных объектов, создать новый транспортно-пересадочный узел, включающий в себя железнодорожный вокзал, порт и трамвайные линии. Также в документе обозначено развитие территории аэропорта.Новая зона ответственностиУказом президента России Владимира Путина все регионы с 20 октября, на время проведения специальной военной операции на Украине, разделены на четыре группы по уровню мер безопасности и реагирования на угрозы. У всех губернаторов появились особые полномочия и обязанности. Для координации работы создаются соответствующие штабы, а правительство и ведомства должны оказывать им содействие.В первую группу вошли территории ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, где введен максимальный уровень реагирования (военное положение). До вхождения в состав России в этих регионах уже действовал режим военного положения, теперь он оформлен в рамках российского законодательства.В Донецкой и Луганской народных республиках, как отмечают их руководители Денис Пушилин и Леонид Пасечник, фактически нечего не изменилось - регионы уже восемь лет живут в таком режиме. В Херсонской и Запорожской областях также существенных изменений после введения военного положения не произошло. Однако в двух вышеуказанных регионах было принято решение не начинать мобилизацию, при этом все желающие мужчины могут вступить в добровольческие отряды для защиты своей земли. Во всех четырех субъектах действует комендантский час и созданы отряды теробороны.Во второй группе - восемь приграничных к ним российских регионов: Крым и город Севастополь, Краснодарский край, Белгородская, Брянская, Воронежская, Курская и Ростовская области - там объявлен режим среднего уровня реагирования. Регионы усилили охрану общественного порядка, важных для обеспечения жизнедеятельности населения объектов, военных, государственных и специальных объектов. Также, согласно документу, там допускается введение особого режима работы транспорта, связи и энергетики, временное отселение граждан в безопасные районы, введение особого режима въезда и выезда. В частности, в Крыму начали производить противотанковые заграждения, а в Белгородской и Курской областях уже приступили к установке таких заграждений.В третьей группе, согласно указу президента, вводится режим повышенной готовности - это территории, входящих в состав Центрального и Южного федеральных округов, за исключением ранее названных регионов. Руководители этих субъектов также наделены дополнительными полномочиями, за исключением отселения и особого режима въезда и выезда.Остальные регионы РФ входят в четвертую группу, там действует уровень базовой готовности. На этих территориях также усилена охрана общественного порядка, военных, государственных и специальных объектов, а также важных для жизнедеятельности населения объектов, реализуются меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил РФ.С 24 февраля действует режим ограничения полетов в 11 аэропортов юга и центральной части России: это касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. На сегодняшний день на азовско-черноморском побережье России остался только один работающий аэропорт - в Сочи.Успешные форумы вопреки санкциямВ этом году в России, несмотря на беспрецедентное санкционное давление со стороны Запада, прошли два крупных конгрессно-выставочных события: Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) и Восточный экономический форум (ВЭФ). Оба мероприятия традиционно посетил президент России Владимир Путин.ВЭФ проходил 5-8 сентября на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке. В мероприятии, по информации вице-премьера – полпреда президента в ДФО Юрия Трутнева, приняли участие более семи тысяч человек из 68 стран мира, в том числе и недружественных, таких как США, Великобритания, Франция, Германия, Италия, Корея и Япония. При этом, по словам главы Минвостокразвития РФ Алексея Чекункова, недружественные страны Запада пытались оказывать давление на государства, чьи делегации собирались участвовать в форуме. Несмотря на это в итоге ВЭФ посетили 15 зарубежных высокопоставленных официальных лиц и 14 глав дипломатических корпусов. В рамках форума подписано 296 соглашений на общую сумму 3,272 триллиона рублей.Деловая программа форума включала более 70 мероприятий, ключевым по традиции стало пленарное заседание с участием Путина, также в нем принимали участие председатель государственного административного совета, премьер-министр временного правительства, главнокомандующий вооруженными силами Мьянмы Мин Аун Хлайн, премьер-министр Армении Никол Пашинян, премьер Монголии Лувсаннамсрайн Оюун-Эрдэне и председатель постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей Ли Чжаньшу. С видеоприветствиями к участникам сессии обратились премьер-министр Индии Нарендра Моди и премьер Малайзии Исмаил Сабри Якоб.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходил в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Вопреки давлению западных стран он прошел успешно и собрал представителей более 140 государств и территорий. Ключевым моментом форума стала речь президента России на пленарном заседании, которое состоялось, несмотря на DDoS-атаки в том числе с адресов из Украины и США. Путин, выступая на пленарном заседании, провозгласил наступлении новой эпохи: в мире будут лидировать только страны, имеющие реальный суверенитет – политический, экономический, и технологический. Участие в пленарном заседании также принял президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси адресовали присутствующим видеообращения. Страной-гостем стал Египет. В рамках ПМЭФ было заключено соглашений на сумму 5,6 триллиона рублей.Россия и Китай стали еще ближеВ этом году произошло долгожданное событие - запущено движение по двум соединяющим Россию и Китай мостам через реку Амур: 10 июня пошли грузовики по автомобильному мосту Благовещенск – Хэйхэ, 16 ноября проследовал первый состав по железнодорожному мосту Нижнеленинское – Тунцзян.Строительство моста Благовещенск – Хэйхэ началось в декабре 2016 года в Благовещенском районе Амурской области и велось одновременно с двух берегов. Открыть мост планировали в ноябре 2020 года, но из-за сложной эпидемиологической ситуации запуск объекта пришлось перенести. Строительство моста обошлось в 19 миллиардов рублей, из которых 14 миллиардов вложены на российской территории. Мост двухполосный, его длина - 1080 метров, общая ширина проезжей части – 11 метров. Общая протяженность перехода – около 20 километров. По нему каждый день смогут проезжать 630 грузовых автомобилей, 164 автобуса и 68 легковых машин.Торжественная церемония завершения строительства российской части железнодорожного моста Нижнеленинское – Тунцзян прошла в Еврейской автономной области в конце апреля. Длина моста составляет более 2,2 километра, 309 метров из них приходится на российскую сторону. Мост однопутный с совмещенной колеей российского и китайского стандартов. Стоимость проекта составила порядка 10 миллиардов рублей. Во время строительства моста пришлось пересматривать проект из-за возникших трудностей - углублялось русло реки с российской стороны. Изначально запуск движения по мосту планировался в августе прошлого года, но из-за несвоевременной реконструкции инфраструктуры станции Ленинск и Ленинск-2 неоднократно переносился.Выборы по расписаниюВыборы различных уровней прошли в 82 регионах России с 9 по 11 сентября. Субъектам была предоставлена возможность самостоятельно определить продолжительность голосования - в один, два или три дня. Выбирали 14 глав регионов, депутатов шести региональных парламентов, а также городских дум 12 административных центров. Выбирали губернаторов в Карелии, Удмуртии, Владимирской, Калининградской, Новгородской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Ярославской, Свердловской, Кировской и Томской областях, Бурятии и Марий Эл.В Калининградской, Новгородской, Томской, Ярославской, Калужской, Курской и Псковской областях, а также в Москве можно было проголосовать дистанционно.На губернаторских выборах сенсаций не случилось, предсказуемо победу одержали действующие руководители субъектов или временно исполняющие обязанности. В Бурятии выборы выиграл действующий глава Алексей Цыденов, во Владимирской области - врио губернатора Александр Авдеев, в Калининградской области - действующий губернатор Антон Алиханов. Губернатор Артур Парфенчиков победил в Карелии, в Кировской области выиграл врио главы региона Александр Соколов. В Марий Эл также одержал победу врио главы Юрий Зайцев. В Новгородской области победил действующий губернатор Андрей Никитин, в Рязанской области одержал победу временно исполняющий обязанности губернатора Павел Малков, в Свердловской области - губернатор Евгений Куйвашев. В Тамбовской области победил врио главы региона Максим Егоров, в Томской области - врио губернатора Владимир Мазур. В Удмуртии победу одержал действующий глава региона Александр Бречалов. В Ярославской области победил врио губернатора Михаил Евраев, а в Саратовской области - врио губернатора Роман Басаргин.Взрыв на Крымском мостуВосьмого октября на Крымском мосту произошел теракт: на автомобильной части стороны Таманского полуострова взорвался грузовой автомобиль, в результате чего произошло возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. Пострадала и железнодорожная часть. По оценке российских властей, за случившимся стоят украинские спецслужбы.Правительственную комиссию по ликвидации последствий возглавил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, который в тот же день вылетел на место ЧП. Железнодорожное движение было восстановлено вечером того же дня, а уже на следующий день было запущено движение по неповрежденной автомобильной части. Весь грузовой транспорт был переориентирован на паромную переправу. В кратчайшие сроки и по уникальным технологиям были изготовлены металлоконструкции и заменены пролеты правой поврежденной автомобильной части. Движение по ней возобновилось уже 5 декабря: по восстановленной полосе за рулем автомобиля проехал президент России Владимир Путин в компании Хуснуллина.По поручению президента специалисты уже приступили к восстановлению левой авточасти моста, там будут проведены аналогичные работы. Запустить движение по обеим полосах планируется в марте 2023 года. Также разрабатывается план ремонтных работ второго, получившего повреждения, пути железнодорожной части моста. По словам Хуснуллина, на восстановление понадобится 6-7 месяцев. Путин поручил закончить эти работы к середине летнего сезона.Вместе с тем, Крым наладил логистику и через сухопутный коридор, который проходит по территориям новых субъектов. Основной поток машин уже сегодня идет по отремонтированной автотрассе, связывающий полуостров с Ростовской областью - от Джанкоя до Новоазовска. В общей сложности на новых территориях отремонтировано и построено уже 570 километров дорог.Падения самолетов в Ейске и ИркутскеСемнадцатого октября при тренировочном полете сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик Су-34 упал в Ейске Краснодарского края во дворе жилого квартала, после чего на этом месте загорелось топливо. Летчикам удалось катапультироваться. Однако огонь распространился на жилую многоэтажку: в результате пожара погибли 15 человек, еще 26 пострадали. Среди погибших была семья из семи человек, включая троих детей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье 351 УК РФ (нарушение правил полетов или подготовки к ним). В качестве основной версии случившегося следствие рассматривает техническую неисправность воздушного судна.Пострадавшим в зависимости от полученного вреда здоровью обещали выплатить по 200 и 400 тысяч рублей, родственникам погибших – по 1 миллиону рублей. Также каждый прописанный в пострадавшем доме поручил единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей. По 50 и 100 тысяч рублей на каждого члена семьи получат при частичной или полной потере имущества.На сегодняшний день поврежденная часть дома отключена от коммуникаций, начался демонтаж третьего подъезда. В дальнейшем полностью разберут подъезды с первого по четвертый, после этого их начнут восстанавливать. На время проведения демонтажа из дома отселили жителей этих четырех подъездов, а также в целях безопасности - жителей пятого подъезда. У всех жильцов есть выбор: продолжать жить в пунктах временного размещения либо снимать квартиру. Тем, кто выберет второй вариант, компенсируют стоимость аренды. Также жильцы получат выплаты на ремонт своих квартир.В иркутском микрорайоне Ново-Ленино на дом, где проживали две семьи, 23 октября упал самолет Су-30, который проводил испытательный полет. Погибли два летчика. Никто из жителей не пострадал. Поврежденный дом снесли.После крушения Следственный комитет России завел уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Как выяснили следователи, экипаж перед крушением потерял сознание. В этой связи проверяется версия о неисправности бортовой системы кислородного оборудования.Взрывы газа в жилых домахВ этом году сразу в нескольких регионах произошли взрывы бытового газа в жилых многоквартирных домах. В ряде случаев обошлось без погибших, а где-то - даже без пострадавших. Но были и серьезные ЧП.Четвертого декабря, в воскресенье, взрыв бытового газа произошел в жилом многоэтажном доме в Нижневартовске в ХМАО. В результате частично обрушились перекрытия второго и третьего этажей в третьем подъезде. Погибли девять человек, включая четырех детей. Три человека до сих пор находятся в больнице, один из них – в крайне тяжелом состоянии. Как сообщал глава МЧС Александр Куренков, причиной взрыва стала разгерметизация газового баллона. Жителям пятиэтажки уже начали выдавать ключи от квартир из маневренного фонда. Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).Девятнадцатого ноября взрыв бытового газа произошел в поселке Тымовское на Сахалине в жилом доме на четвертом этаже. Обрушились пять этажей. В результате происшествия погибли десять человек, из них четыре ребенка. Было принято решение демонтировать обрушившийся подъезд дома. Всем оставшимся без жилья жителям выделили квартиры. Предварительной причиной ЧП местные власти считают неправильное хранение и эксплуатацию баллонов с бытовым газом. Возбуждено уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и повреждении или уничтожении имущества по неосторожности.Девятого декабря в результате взрыва бытового газа произошло частичное обрушение перекрытий в двухэтажном жилом доме в Рязани. Разрушены две квартиры. Пострадали два человека. Предварительно, по данным прокуратуры, произошел взрыв газовоздушной смеси в газовой колонке. По информации ГУМЧС, по предварительным данным, произошло воспламенение парогазовоздушной смеси от открытого источника огня в районе газовой плиты. Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (часть 2 статья 238 УК РФ).Восьмого декабря газ взорвался в жилом доме в Ярославле. Частично обрушились чердачные перекрытия и кровля. Один человек погиб, еще один пострадал. Причиной взрыва стала самовольная эксплуатация газового оборудования, заявлял губернатор региона Михаил Евраев. Возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью либо смерть человека).Стрельба в школе ИжевскаУтром 26 сентября в школе №88 в Ижевске ее бывший ученик Артем Казанцев, состоявший на учете в психоневрологическом диспансере, открыл стрельбу, а после покончил с собой. В тот день погибли 11 детей и шестеро взрослых. Еще 23 человека пострадали: 15 тяжелораненых пациентов эвакуировали в московские клиники, остальные восемь лечились в больницах Удмуртии.Позднее суд Ижевска отправил на два месяца под домашний арест директора частного охранного предприятия, которое отвечало за безопасность в школе.После трагедии глава МВД России Владимир Колокольцев сообщил, что полиция хотела бы регулярно получать от диспансеров информацию о психически больных. По словам министра, это позволит выявлять тех, кто может готовить подобные нападения. При этом Колокольцев отметил, что медики не поддерживают такое предложение полиции, считая, что это будет разглашением врачебной тайны.В Госдуме заявили о необходимости увеличить количество психологов в школах для профилактической работы с несовершеннолетними, которые подверглись буллингу, а также ликвидировать кадровый дефицит в сфере оказания психиатрической помощи. Это, по мнению председателя комитета по охране здоровья, члена президиума генсовета "Единой России" Дмитрия Хубезова, позволит предотвратить подобные трагедии.Лесные пожарыВ Рязанской области 22 августа власти ввели режим ЧС из-за лесных пожаров. Распространение огня не удавалось остановить на протяжении нескольких недель. О полной ликвидации лесных пожаров губернатор Павел Малков объявил 8 сентября.Пожары в Рязанской области летом этого года стали самыми масштабными на территории Центральной России. По данным Рослесхоза, там возникли 52 лесных пожара на площади 32,5 тысячи гектаров. При этом самое крупное возгорание было почти на 30 тысяч гектаров, что стало причиной смога и запаха гари в Москве и Московской области.Семнадцатого ноября и.о. начальника управления по надзору за исполнением законодательства в экологической сфере Генпрокуратуры Александр Канунцев сообщил, что по факту летних рязанских пожаров возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ (халатность). Однако в отношении кого заведено дело, он не уточнил. Канунцев заявил, что сокрытие реальных сведений о складывающейся обстановке в Рязанской области препятствовало оперативному введению режима ЧС и стягиванию лесопожарных формирований, что привело к разрастанию пожара, загрязнению атмосферного воздуха, а также отвлечению значительных сил и средств из соседних регионов.Рослесхоз в свою очередь совместно с губернатором Малковым разработал план развития лесопожарной службы региона.Сложная пожароопасная обстановка этим летом также фиксировалась в Коми, Хабаровском крае, Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах, Иркутской области.Наибольшая площадь пожаров была зафиксирована в Якутии. Вместе с тем, в пожароопасный сезон этого года площадь лесных пожаров в республике сократилась в 13 раз по сравнению с прошлым годом (2021 год – 7,6 миллиона гектаров, 2022 год – 600 тысяч гектаров). По мнению главы региона Айсена Николаева, таких результатов республика смогла достигнуть благодаря увеличению федерального финансирования в 5,5 раза и регионального - в 2,4 раза.Пожароопасный сезон в Якутии официально завершился 12 сентября. Последние лесные пожары были зарегистрированы в республике в конце августа.В общей сложности, по данным департамента лесного хозяйства по ДФО, ущерб от лесных пожаров на Дальнем Востоке в этом году вдвое превысил аналогичный показать прошлого года, несмотря на то что возгораний в 2022 году было меньше.

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https://ria.ru/20220629/obschestvo-1798804206.html

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россия

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, россия, новый год