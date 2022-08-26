https://ria.ru/20220826/pozhary-1812265049.html

Дымящийся лес, обугленная земля: пожары в Рязанской области

Дымящийся лес, обугленная земля: пожары в Рязанской области - РИА Новости, 26.08.2022

Дымящийся лес, обугленная земля: пожары в Рязанской области

В рязанских лесах бушуют пожары — смог застилает небо над соседними регионами, включая Москву. На тушение огня брошены беспрецедентные силы. Борьба со стихией — РИА Новости, 26.08.2022

2022-08-26T14:19

2022-08-26T14:19

2022-08-26T16:01

фото

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязанская область

природные пожары в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1a/1812259591_0:0:3404:1915_1920x0_80_0_0_9cbd50b31922dd6ceb782196005ffb58.jpg

В рязанских лесах бушуют пожары — смог застилает небо над соседними регионами, включая Москву. На тушение огня брошены беспрецедентные силы. Борьба со стихией — в фотоленте Ria.ru.

рязанская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, природные пожары в россии