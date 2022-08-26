Дымящийся лес, обугленная земля: пожары в Рязанской области
Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.
Пожары в Рязанской области начались в начале августа, с тех пор пройденная огнем территория только увеличивалась.
Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.
Огонь вплотную подобрался к нескольким деревням, но их удалось отстоять.
Из-за напряженной обстановки с пожарами в регионе ввели режим ЧС.
С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.
С пожарами круглосуточно борется масштабная группировка в 9,6 тысячи человек, усиленная специалистами из Москвы и авиацией.
Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.
Ситуацию осложняют 30-градусная жара и порывистый ветер, дождей пока не предвидится.
Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.
Запах гари пробивается даже через маску, а очертания солнца едва просматриваются сквозь дым.
Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.
Самолеты и вертолеты сбросили на очаги возгораний больше 20 тысяч тонн воды.
В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.
В местах пожара обустроили мощную защитную полосу. Это позволило остановить распространение огня.
Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.
Несколько населенных пунктов остаются в опасной зоне из-за высокого задымления, но угрозы их уничтожения больше нет.
Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.
Ситуация стала полностью контролируемой, сообщил врио губернатора региона Павел Малков.
Вертолеты МЧС у водоема на опушке леса в Рязанской области.
Пожары под Рязанью рассчитывают локализовать в ближайшее время.