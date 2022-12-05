https://ria.ru/20221205/nizhnevartovsk-1836350822.html

Взрыв газа в многоэтажке в Нижневартовске

Взрыв газа в многоэтажке в Нижневартовске - РИА Новости, 05.12.2022

Взрыв газа в многоэтажке в Нижневартовске

Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске. Последствия ЧП — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 05.12.2022

2022-12-05T11:53

2022-12-05T11:53

2022-12-05T12:00

фото

происшествия

нижневартовск

мир

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

взрыв газа в доме в нижневартовске

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/05/1836326731_0:207:1281:927_1920x0_80_0_0_47faf62e1798fe33d3e04682fd94dd5e.jpg

Взрыв бытового газа произошел в воскресенье в жилом доме в Нижневартовске. Последствия ЧП — в фотоленте Ria.ru.

нижневартовск

мир

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, происшествия, нижневартовск, мир, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), взрыв газа в доме в нижневартовске