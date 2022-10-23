https://ria.ru/20221023/samolet-1826076566.html

Крушение самолета Су-30 в Иркутске

Крушение самолета Су-30 в Иркутске - РИА Новости, 23.10.2022

Крушение самолета Су-30 в Иркутске

В Иркутске самолет Су-30 упал на деревянный дом в частном секторе по улице Павла Красильникова, пилоты воздушного судна погибли. Кадры с места события — в... РИА Новости, 23.10.2022

2022-10-23T17:02

2022-10-23T17:02

2022-10-23T17:02

фото

крушение су-30 в иркутске

происшествия

игорь кобзев

иркутск

иркутская область

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/17/1826127410_0:321:2819:1907_1920x0_80_0_0_f560e66a070c1f1d07fdc55d0621f393.jpg

В Иркутске самолет Су-30 упал на деревянный дом в частном секторе по улице Павла Красильникова, пилоты воздушного судна погибли. Кадры с места события — в фотоленте Ria.ru.

иркутск

иркутская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото, крушение су-30 в иркутске, происшествия, игорь кобзев, иркутск, иркутская область, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), су-30, следственный комитет россии (ск рф), объединенная авиастроительная корпорация (оак)