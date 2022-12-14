https://ria.ru/20221214/dtp-1838586113.html

Крупные ДТП с участием машин скорой помощи в России в 2022 году

Крупные ДТП с участием машин скорой помощи в России в 2022 году - РИА Новости, 14.12.2022

Крупные ДТП с участием машин скорой помощи в России в 2022 году

на 46-м километре автодороги Томск – Мариинск (Камайская развязка) произошло столкновение машины скорой помощи со встречным грузовиком. По предварительным... РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T13:58

2022-12-14T13:58

2022-12-14T13:58

справки

россия

дтп

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838560161_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_80c357fbca3d3bbc2879e971ab82783b.jpg

14 декабря на 46-м километре автодороги Томск – Мариинск (Камайская развязка) произошло столкновение машины скорой помощи со встречным грузовиком. По предварительным данным, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, при этом автомобиль скорой медицинской помощи двигался со стороны города Томска в город Асино. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание. 5 ноября на улице Первомайской в городе Черемхово в Иркутской области столкнулись автомобиль скорой помощи и автомашина Toyota Corolla. В результате ДТП пострадали пять человек. Среди них водитель скорой и два медицинских работника, а также два пассажира иномарки. 30 октября в Кировском районе Новосибирска произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи. По данным ГУМВД России по региону, водитель 1997 года рождения на автомобиле Toyota Fielder двигался по Советскому шоссе со стороны поселка Краснообск на запрещающий сигнал светофора. На пересечении улицы Петухова и Советского шоссе автомобиль совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи. В результате ДТП пострадали шесть человек – экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля. Водителя Toyota доставили в больницу, где выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. 30 августа в деревне Воробино под Ярославлем столкнулись бензовоз, легковой автомобиль и скорая помощь, ехавшая по вызову. В результате ДТП произошел розлив топлива с последующим возгоранием, от бензовоза загорелась машина скорой, затем огонь перекинулся на два частных жилых одноэтажных дома. Общая площадь пожара составила 200 квадратных метров. К тушению было привлечено 45 человек и 16 единиц техники. В результате ДТП погибли четыре человека, в том числе бригада врачей скорой помощи. 15 августа в Нижнем Тагиле Свердловской области на перекрестке улиц Газетная и Октябрьской революции водитель Hyundai Accent проехал на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с движущимся автомобилем скорой помощи. В результате сильного удара пассажир газели – женщина-фельдшер – а также водитель и три пассажира Hyundai от полученных травм погибли. Еще два человека – пассажир иномарки и водитель бригады скорой помощи были госпитализированы. 11 августа в Липецке произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля Opel. В результате пациент, которого перевозили медики, погиб. Кроме того, в аварии пострадали три человека – водитель легкового автомобиля, медицинский работник, который находился в "скорой", и сопровождающая женщина, ехавшая вместе с пациентом. 14 апреля в Твери столкнулись легковой автомобиль Mitsubishi Pajero и машина скорой медицинской помощи, которая ехала с включенным специальными сигналами. От столкновения скорая и автомобиль вылетели на тротуар и сбили ждавших автобус пешеходов. 23 февраля в Омске 19-летний водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи под управлением 34-летнего мужчины. В результате ДТП водитель иномарки скончался на месте, 58-летняя фельдшер скорой помощи получила травмы. 5 февраля в селе Бильчир Осинского района Иркутской области скорая помощь столкнулась с большегрузом Shacman, перевозившим гравий. В результате аварии погиб пациент скорой, еще два человека получили травмы.19 января в Комсомольске-на-Амуре машина скорой помощи попала в аварию с двумя иномарками. Автомобиль Nissan Wingroad на высокой скорости врезался в Toyota Corolla, двигавшуюся впереди, та вылетела на "встречку" и лоб в лоб столкнулась с машиной скорой помощи, которая ехала с вызова. В ДТП погиб 31-летний водитель Toyota Corolla, четверо человек пострадали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, россия, дтп