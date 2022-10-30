https://ria.ru/20221030/novosibirsk-1827877483.html

В Новосибирске в ДТП со скорой пострадали люди

В Новосибирске в ДТП со скорой пострадали люди - РИА Новости, 30.10.2022

В Новосибирске в ДТП со скорой пострадали люди

Шесть человек пострадали в аварии с участием автомобиля скорой помощи в Новосибирске, сообщает ГУМВД России по региону. РИА Новости, 30.10.2022

2022-10-30T11:45

2022-10-30T11:45

2022-10-30T11:45

происшествия

новосибирск

россия

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НОВОСИБИРСК, 30 окт - РИА Новости. Шесть человек пострадали в аварии с участием автомобиля скорой помощи в Новосибирске, сообщает ГУМВД России по региону.По данным ведомства, авария произошла рано утром в воскресенье в Кировском районе Новосибирска."Водитель 1997 года рождения на автомобиле Toyota Fielder двигался по Советскому шоссе со стороны поселка Краснообск на запрещающий сигнал светофора. На пересечении улицы Петухова и​ Советского шоссе автомобиль совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.В результате ДТП пострадали шесть человек - экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля.Водителя Toyota доставили в больницу, где выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения - освидетельствование показало 0,767 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.На ранее не судимого жителя Новосибирской области, получившего водительское удостоверение в 2021 году, полицейские составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

https://ria.ru/20221021/dtp-1825682764.html

https://ria.ru/20220830/dtp-1813086680.html

новосибирск

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, новосибирск, россия