https://ria.ru/20221030/novosibirsk-1827877483.html
В Новосибирске в ДТП со скорой пострадали люди
В Новосибирске в ДТП со скорой пострадали люди - РИА Новости, 30.10.2022
В Новосибирске в ДТП со скорой пострадали люди
Шесть человек пострадали в аварии с участием автомобиля скорой помощи в Новосибирске, сообщает ГУМВД России по региону. РИА Новости, 30.10.2022
2022-10-30T11:45
2022-10-30T11:45
2022-10-30T11:45
происшествия
новосибирск
россия
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НОВОСИБИРСК, 30 окт - РИА Новости. Шесть человек пострадали в аварии с участием автомобиля скорой помощи в Новосибирске, сообщает ГУМВД России по региону.По данным ведомства, авария произошла рано утром в воскресенье в Кировском районе Новосибирска."Водитель 1997 года рождения на автомобиле Toyota Fielder двигался по Советскому шоссе со стороны поселка Краснообск на запрещающий сигнал светофора. На пересечении улицы Петухова и Советского шоссе автомобиль совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.В результате ДТП пострадали шесть человек - экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля.Водителя Toyota доставили в больницу, где выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения - освидетельствование показало 0,767 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.На ранее не судимого жителя Новосибирской области, получившего водительское удостоверение в 2021 году, полицейские составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.
https://ria.ru/20221021/dtp-1825682764.html
https://ria.ru/20220830/dtp-1813086680.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, новосибирск, россия
Происшествия, Новосибирск, Россия
В Новосибирске в ДТП со скорой пострадали люди
В Кировском районе Новосибирска в ДТП со скорой пострадали шесть человек
НОВОСИБИРСК, 30 окт - РИА Новости. Шесть человек пострадали в аварии с участием автомобиля скорой помощи в Новосибирске, сообщает ГУМВД России по региону.
По данным ведомства, авария произошла рано утром в воскресенье в Кировском районе Новосибирска.
"Водитель 1997 года рождения на автомобиле Toyota Fielder двигался по Советскому шоссе со стороны поселка Краснообск на запрещающий сигнал светофора. На пересечении улицы Петухова и Советского шоссе автомобиль совершил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи", - говорится в сообщении.
В результате ДТП пострадали шесть человек - экипаж скорой помощи, водитель и пассажир легкового автомобиля.
Водителя Toyota доставили в больницу, где выяснилось, что он находился в состоянии алкогольного опьянения - освидетельствование показало 0,767 миллиграмма алкоголя в литре выдыхаемого воздуха.
На ранее не судимого жителя Новосибирской области
, получившего водительское удостоверение в 2021 году, полицейские составили административный протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения.