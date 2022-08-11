https://ria.ru/20220811/dtp-1808890644.html

Пациент погиб в ДТП с участием скорой в Липецке

Пациент погиб в ДТП с участием скорой в Липецке - РИА Новости, 11.08.2022

Пациент погиб в ДТП с участием скорой в Липецке

Скорая помощь в четверг столкнулась с легковушкой в Липецке – пациент, которого везли в больницу, погиб, но не исключено, что из-за своей болезни, а не ДТП. РИА Новости, 11.08.2022

2022-08-11T14:55

2022-08-11T14:55

2022-08-11T16:25

происшествия

липецк

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Скорая помощь в четверг столкнулась с легковушкой в Липецке – пациент, которого везли в больницу, погиб, но не исключено, что из-за своей болезни, а не ДТП."Одиннадцатого августа на территории Липецка произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля Opel. В результате пациент, которого перевозили медики, погиб", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областной полиции.При этом там подчеркнули, что причины смерти будут устанавливаться в ходе судебно-медицинской экспертизы: "Не исключено, что он умер по причине основного заболевания, а не в результате ДТП". От результатов экспертизы будет зависеть квалификация произошедшего.Кроме того, в аварии пострадали три человека — водитель легкового автомобиля, медицинский работник, который находился в "скорой", и сопровождающая женщина, ехавшая вместе с пациентом.

https://ria.ru/20220811/skoraya-1808815255.html

липецк

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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Кадры ДТП с участием скорой помощи в Липецке Скорая попала в ДТП в Липецке – пациент, которого везли в больницу, погиб, но не исключено, что из-за своей болезни, а не ДТП, сообщили РИА Новости в полиции. 2022-08-11T14:55 true PT0M07S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, липецк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)