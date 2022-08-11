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Пациент погиб в ДТП с участием скорой в Липецке - РИА Новости, 11.08.2022
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Пациент погиб в ДТП с участием скорой в Липецке
Пациент погиб в ДТП с участием скорой в Липецке - РИА Новости, 11.08.2022
Пациент погиб в ДТП с участием скорой в Липецке
Скорая помощь в четверг столкнулась с легковушкой в Липецке – пациент, которого везли в больницу, погиб, но не исключено, что из-за своей болезни, а не ДТП. РИА Новости, 11.08.2022
2022-08-11T14:55
2022-08-11T16:25
происшествия
липецк
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ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Скорая помощь в четверг столкнулась с легковушкой в Липецке – пациент, которого везли в больницу, погиб, но не исключено, что из-за своей болезни, а не ДТП."Одиннадцатого августа на территории Липецка произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля Opel. В результате пациент, которого перевозили медики, погиб", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областной полиции.При этом там подчеркнули, что причины смерти будут устанавливаться в ходе судебно-медицинской экспертизы: "Не исключено, что он умер по причине основного заболевания, а не в результате ДТП". От результатов экспертизы будет зависеть квалификация произошедшего.Кроме того, в аварии пострадали три человека — водитель легкового автомобиля, медицинский работник, который находился в "скорой", и сопровождающая женщина, ехавшая вместе с пациентом.
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липецк
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Кадры ДТП с участием скорой помощи в Липецке
Скорая попала в ДТП в Липецке – пациент, которого везли в больницу, погиб, но не исключено, что из-за своей болезни, а не ДТП, сообщили РИА Новости в полиции.
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происшествия, липецк, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Липецк, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
14:55 11.08.2022 (обновлено: 16:25 11.08.2022)
 
Пациент погиб в ДТП с участием скорой в Липецке

В Липецке скорая попала в ДТП, пациент, которого везли в больницу, погиб

Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 11 авг - РИА Новости. Скорая помощь в четверг столкнулась с легковушкой в Липецке – пациент, которого везли в больницу, погиб, но не исключено, что из-за своей болезни, а не ДТП.
"Одиннадцатого августа на территории Липецка произошло ДТП с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля Opel. В результате пациент, которого перевозили медики, погиб", - сообщили РИА Новости в пресс-службе областной полиции.
При этом там подчеркнули, что причины смерти будут устанавливаться в ходе судебно-медицинской экспертизы: "Не исключено, что он умер по причине основного заболевания, а не в результате ДТП". От результатов экспертизы будет зависеть квалификация произошедшего.
Кроме того, в аварии пострадали три человека — водитель легкового автомобиля, медицинский работник, который находился в "скорой", и сопровождающая женщина, ехавшая вместе с пациентом.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.08.2022
Вчера, 11:31
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ПроисшествияЛипецкМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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