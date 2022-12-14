https://ria.ru/20221214/dtp-1838558936.html

В Томской области скорая столкнулась с грузовиком, есть жертвы

В Томской области скорая столкнулась с грузовиком, есть жертвы - РИА Новости, 14.12.2022

В Томской области скорая столкнулась с грузовиком, есть жертвы

Четыре человека погибли в Томской области при столкновении машины скорой помощи со встречным грузовиком, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 14.12.2022

2022-12-14T12:38

2022-12-14T12:38

2022-12-14T12:49

происшествия

томская область

дтп

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НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли в Томской области при столкновении машины скорой помощи со встречным грузовиком, сообщает УМВД по региону.По данным полиции, ДТП произошло во второй половине дня в среду на 46-м километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка)."По предварительной информации, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, при этом автомобиль скорой медицинской помощи двигался со стороны города Томска в город Асино. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание. По предварительным данным, в автомобиле скорой медицинской помощи погибло четыре человека", - говорится в сообщенииВ прокуратуре Томской области уточнили, что, по предварительным данным, погибли водитель и пассажиры автомобиля скорой медицинской помощи, который столкнулся с "Камазом", водитель грузовика пострадал и госпитализирован."Прокуратура Томского района проконтролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и принятие процессуального решения по данному факту", - сообщает надзорное ведомство.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

томская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, томская область, дтп