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В Томской области скорая столкнулась с грузовиком, есть жертвы - РИА Новости, 14.12.2022
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В Томской области скорая столкнулась с грузовиком, есть жертвы
В Томской области скорая столкнулась с грузовиком, есть жертвы - РИА Новости, 14.12.2022
В Томской области скорая столкнулась с грузовиком, есть жертвы
Четыре человека погибли в Томской области при столкновении машины скорой помощи со встречным грузовиком, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:38
2022-12-14T12:49
происшествия
томская область
дтп
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НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли в Томской области при столкновении машины скорой помощи со встречным грузовиком, сообщает УМВД по региону.По данным полиции, ДТП произошло во второй половине дня в среду на 46-м километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка)."По предварительной информации, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, при этом автомобиль скорой медицинской помощи двигался со стороны города Томска в город Асино. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание. По предварительным данным, в автомобиле скорой медицинской помощи погибло четыре человека", - говорится в сообщенииВ прокуратуре Томской области уточнили, что, по предварительным данным, погибли водитель и пассажиры автомобиля скорой медицинской помощи, который столкнулся с "Камазом", водитель грузовика пострадал и госпитализирован."Прокуратура Томского района проконтролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и принятие процессуального решения по данному факту", - сообщает надзорное ведомство.
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происшествия, томская область, дтп
Происшествия, Томская область, ДТП
12:38 14.12.2022 (обновлено: 12:49 14.12.2022)
 
В Томской области скорая столкнулась с грузовиком, есть жертвы

Четыре человека погибли в Томской области при столкновении скорой помощи с грузовиком

© Фото : УМВД России по Томской областиНа месте ДТП с участием грузовика и скорой помощи в Томской области
На месте ДТП с участием грузовика и скорой помощи в Томской области - РИА Новости, 1920, 14.12.2022
© Фото : УМВД России по Томской области
На месте ДТП с участием грузовика и скорой помощи в Томской области
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НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли в Томской области при столкновении машины скорой помощи со встречным грузовиком, сообщает УМВД по региону.
По данным полиции, ДТП произошло во второй половине дня в среду на 46-м километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка).
"По предварительной информации, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, при этом автомобиль скорой медицинской помощи двигался со стороны города Томска в город Асино. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание. По предварительным данным, в автомобиле скорой медицинской помощи погибло четыре человека", - говорится в сообщении
В прокуратуре Томской области уточнили, что, по предварительным данным, погибли водитель и пассажиры автомобиля скорой медицинской помощи, который столкнулся с "Камазом", водитель грузовика пострадал и госпитализирован.
"Прокуратура Томского района проконтролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и принятие процессуального решения по данному факту", - сообщает надзорное ведомство.
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