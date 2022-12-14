https://ria.ru/20221214/dtp-1838558936.html
В Томской области скорая столкнулась с грузовиком, есть жертвы
В Томской области скорая столкнулась с грузовиком, есть жертвы - РИА Новости, 14.12.2022
В Томской области скорая столкнулась с грузовиком, есть жертвы
Четыре человека погибли в Томской области при столкновении машины скорой помощи со встречным грузовиком, сообщает УМВД по региону. РИА Новости, 14.12.2022
2022-12-14T12:38
2022-12-14T12:38
2022-12-14T12:49
происшествия
томская область
дтп
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838560161_0:81:1280:801_1920x0_80_0_0_80c357fbca3d3bbc2879e971ab82783b.jpg
НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости. Четыре человека погибли в Томской области при столкновении машины скорой помощи со встречным грузовиком, сообщает УМВД по региону.По данным полиции, ДТП произошло во второй половине дня в среду на 46-м километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка)."По предварительной информации, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, при этом автомобиль скорой медицинской помощи двигался со стороны города Томска в город Асино. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание. По предварительным данным, в автомобиле скорой медицинской помощи погибло четыре человека", - говорится в сообщенииВ прокуратуре Томской области уточнили, что, по предварительным данным, погибли водитель и пассажиры автомобиля скорой медицинской помощи, который столкнулся с "Камазом", водитель грузовика пострадал и госпитализирован."Прокуратура Томского района проконтролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и принятие процессуального решения по данному факту", - сообщает надзорное ведомство.
https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html
томская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/0e/1838560161_103:0:1280:883_1920x0_80_0_0_f9c19f3cf709d5d028b14a26bf44ff4c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, томская область, дтп
Происшествия, Томская область, ДТП
12:38 14.12.2022 (обновлено: 12:49 14.12.2022)
В Томской области скорая столкнулась с грузовиком, есть жертвы
Четыре человека погибли в Томской области при столкновении скорой помощи с грузовиком
НОВОСИБИРСК, 14 дек – РИА Новости.
Четыре человека погибли в Томской области при столкновении машины скорой помощи со встречным грузовиком, сообщает УМВД
по региону.
По данным полиции, ДТП произошло во второй половине дня в среду на 46-м километре автодороги Томск-Мариинск (Камайская развязка).
"По предварительной информации, грузовой автомобиль двигался со стороны села Турунтаево, при этом автомобиль скорой медицинской помощи двигался со стороны города Томска в город Асино. В результате столкновения транспортных средств произошло возгорание. По предварительным данным, в автомобиле скорой медицинской помощи погибло четыре человека", - говорится в сообщении
В прокуратуре Томской области уточнили, что, по предварительным данным, погибли водитель и пассажиры автомобиля скорой медицинской помощи, который столкнулся с "Камазом", водитель грузовика пострадал и госпитализирован.
"Прокуратура Томского района проконтролирует установление всех обстоятельств дорожно-транспортного происшествия и принятие процессуального решения по данному факту", - сообщает надзорное ведомство.