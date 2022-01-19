https://ria.ru/20220119/dtp-1768481441.html

В ДТП со скорой в Комсомольске-на-Амуре погиб один человек

В ДТП со скорой в Комсомольске-на-Амуре погиб один человек - РИА Новости, 19.01.2022

В ДТП со скорой в Комсомольске-на-Амуре погиб один человек

Машина скорой помощи попала в аварию с двумя иномарками в Комсомольске-на-Амуре, есть погибший, еще четверо получили травмы, сообщила РИА Новости старший... РИА Новости, 19.01.2022

2022-01-19T07:48

2022-01-19T07:48

2022-01-19T08:55

происшествия

дтп

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ХАБАРОВСК, 19 янв — РИА Новости. Машина скорой помощи попала в аварию с двумя иномарками в Комсомольске-на-Амуре, есть погибший, еще четверо получили травмы, сообщила РИА Новости старший инспектор отделения пропаганды управления ГИБДД по Хабаровскому краю Ольга Голубева.Авария произошла в ночь на 19 января в районе дома №54 по Северному шоссе. По данным ведомства, водитель без прав двигался на автомобиле Nissan-Wingroad со стороны улицы Рыночной в сторону переулка Связистов и устроил ДТП."Автомобиль Nissan-Wingroad на высокой скорости врезался в (машину — ред.) Toyota Corolla, двигавшуюся впереди, та вылетела на "встречку" и лоб в лоб столкнулась с машиной СМП, которая ехала с вызова. В аварии погиб 31-летний водитель Toyota Corolla, госпитализирована с тяжёлыми травмами 17-летняя пассажирка этого автомобиля. Водитель ГАЗ (машина СМП -ред.) ушиб голову и грудную клетку, одна медик-женщина также ушибла грудную клетку и бедро. Еще одна женщина-медик получила закрытый перелом лодыжки правой голени, сотрясение и ушибы головы, все они лечатся амбулаторно", - рассказала собеседница агентства.Она отметила, что виновник аварии, 39-летний водитель, не пострадал и отказался от медосвидетельствования.Городская прокуратура начала проверку ДТП, ее результаты поставлены на контроль, сообщили в региональном надзорном ведомстве.

https://ria.ru/20220117/devochka-1768169577.html

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происшествия, дтп, хабаровский край, хабаровск, комсомольск-на-амуре, россия, ольга голубева