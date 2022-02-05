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В Приангарье один человек погиб после ДТП со скорой
В Приангарье один человек погиб после ДТП со скорой - РИА Новости, 05.02.2022
В Приангарье один человек погиб после ДТП со скорой
Скорая помощь и большегруз столкнулись в Иркутской области, погиб пациент "скорой", еще два человека получили травмы, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T07:42
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происшествия
осинский район
иркутская область
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ИРКУТСК, 5 фев – РИА Новости. Скорая помощь и большегруз столкнулись в Иркутской области, погиб пациент "скорой", еще два человека получили травмы, сообщает ГУМВД региона.В селе Бильчир Осинского района скорая помощь столкнулась с большегрузом Shacman, перевозившим гравий.По факту происшествия прокуратурой организована проверка.
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осинский район
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происшествия, осинский район, иркутская область
07:42 05.02.2022 (обновлено: 09:23 05.02.2022)
 
В Приангарье один человек погиб после ДТП со скорой

В Приангарье после ДТП со скорой помощью один человек умер, двое доставлены в больницу

© Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской областиДТП с участием автомобиля скорой помощи в селе Бильчир Осинского района Иркутской области
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в селе Бильчир Осинского района Иркутской области
© Фото пресс-службы ГУ МВД России по Иркутской области
ДТП с участием автомобиля скорой помощи в селе Бильчир Осинского района Иркутской области
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 5 фев – РИА Новости. Скорая помощь и большегруз столкнулись в Иркутской области, погиб пациент "скорой", еще два человека получили травмы, сообщает ГУМВД региона.
В селе Бильчир Осинского района скорая помощь столкнулась с большегрузом Shacman, перевозившим гравий.
"Различные травмы получили водитель "скорой", фельдшер и пациент. Они были доставлены в медучреждение. В последующем пациент скончался", - говорится в сообщении.
По факту происшествия прокуратурой организована проверка.
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ПроисшествияОсинский районИркутская область
 
 
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