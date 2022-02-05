https://ria.ru/20220205/skoraya-1771199127.html
В Приангарье один человек погиб после ДТП со скорой
В Приангарье один человек погиб после ДТП со скорой - РИА Новости, 05.02.2022
В Приангарье один человек погиб после ДТП со скорой
Скорая помощь и большегруз столкнулись в Иркутской области, погиб пациент "скорой", еще два человека получили травмы, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 05.02.2022
2022-02-05T07:42
2022-02-05T07:42
2022-02-05T09:23
происшествия
осинский район
иркутская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771204366_0:42:800:492_1920x0_80_0_0_aca29f5e6ab85ae257760c16b42b47f5.jpg
ИРКУТСК, 5 фев – РИА Новости. Скорая помощь и большегруз столкнулись в Иркутской области, погиб пациент "скорой", еще два человека получили травмы, сообщает ГУМВД региона.В селе Бильчир Осинского района скорая помощь столкнулась с большегрузом Shacman, перевозившим гравий.По факту происшествия прокуратурой организована проверка.
https://ria.ru/20220130/nevada-1770185700.html
осинский район
иркутская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/05/1771204366_45:0:756:533_1920x0_80_0_0_bd2aafcf5ccc9c7c7626dedcb8c86b07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, осинский район, иркутская область
07:42 05.02.2022 (обновлено: 09:23 05.02.2022)
В Приангарье один человек погиб после ДТП со скорой
В Приангарье после ДТП со скорой помощью один человек умер, двое доставлены в больницу