https://ria.ru/20220205/skoraya-1771199127.html

В Приангарье один человек погиб после ДТП со скорой

В Приангарье один человек погиб после ДТП со скорой - РИА Новости, 05.02.2022

В Приангарье один человек погиб после ДТП со скорой

Скорая помощь и большегруз столкнулись в Иркутской области, погиб пациент "скорой", еще два человека получили травмы, сообщает ГУМВД региона. РИА Новости, 05.02.2022

2022-02-05T07:42

2022-02-05T07:42

2022-02-05T09:23

происшествия

осинский район

иркутская область

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ИРКУТСК, 5 фев – РИА Новости. Скорая помощь и большегруз столкнулись в Иркутской области, погиб пациент "скорой", еще два человека получили травмы, сообщает ГУМВД региона.В селе Бильчир Осинского района скорая помощь столкнулась с большегрузом Shacman, перевозившим гравий.По факту происшествия прокуратурой организована проверка.

https://ria.ru/20220130/nevada-1770185700.html

осинский район

иркутская область

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происшествия, осинский район, иркутская область