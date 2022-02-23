https://ria.ru/20220223/omsk-1774508756.html

Житель Омска погиб, врезавшись в скорую помощь

Житель Омска погиб, врезавшись в скорую помощь - РИА Новости, 23.02.2022

Житель Омска погиб, врезавшись в скорую помощь

Омич за рулём Toyota Corolla ехал по Красноярскому тракту в направлении села Красноярка, где врезался в карету скорой помощи, после чего скончался на месте,... РИА Новости, 23.02.2022

2022-02-23T11:07

2022-02-23T11:07

2022-02-23T13:34

происшествия

авто

омская область

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ОМСК, 23 фев - РИА Новости. Омич за рулём Toyota Corolla ехал по Красноярскому тракту в направлении села Красноярка, где врезался в карету скорой помощи, после чего скончался на месте, сообщили журналистам в пресс-службе областного УМВД.Столкновение произошло сегодня, 23 февраля, в 01.05."Девятнадцатилетний водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи под управлением 34-летнего мужчины", - рассказали в пресс-службе ведомства.Водитель иномарки скончался на месте, а 58-летняя фельдшер скорой помощи получила травмы. Ее доставили в больницу и госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20220222/plita-1774398285.html

омская область

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

происшествия, авто, омская область