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Житель Омска погиб, врезавшись в скорую помощь
Житель Омска погиб, врезавшись в скорую помощь - РИА Новости, 23.02.2022
Житель Омска погиб, врезавшись в скорую помощь
Омич за рулём Toyota Corolla ехал по Красноярскому тракту в направлении села Красноярка, где врезался в карету скорой помощи, после чего скончался на месте,... РИА Новости, 23.02.2022
2022-02-23T11:07
2022-02-23T13:34
происшествия
авто
омская область
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ОМСК, 23 фев - РИА Новости. Омич за рулём Toyota Corolla ехал по Красноярскому тракту в направлении села Красноярка, где врезался в карету скорой помощи, после чего скончался на месте, сообщили журналистам в пресс-службе областного УМВД.Столкновение произошло сегодня, 23 февраля, в 01.05."Девятнадцатилетний водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи под управлением 34-летнего мужчины", - рассказали в пресс-службе ведомства.Водитель иномарки скончался на месте, а 58-летняя фельдшер скорой помощи получила травмы. Ее доставили в больницу и госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
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происшествия, авто, омская область
11:07 23.02.2022 (обновлено: 13:34 23.02.2022)
 
Житель Омска погиб, врезавшись в скорую помощь

Девятнадцатилетний житель Омска погиб, врезавшись в автомобиль скорой помощи

© Фото : ГУ МВД России по Омской областиДТП с участием автомобиля Toyota Corolla и скорой помощи в Омске
ДТП с участием автомобиля Toyota Corolla и скорой помощи в Омске - РИА Новости, 1920, 23.02.2022
© Фото : ГУ МВД России по Омской области
Читать ria.ru в
ОМСК, 23 фев - РИА Новости. Омич за рулём Toyota Corolla ехал по Красноярскому тракту в направлении села Красноярка, где врезался в карету скорой помощи, после чего скончался на месте, сообщили журналистам в пресс-службе областного УМВД.
Столкновение произошло сегодня, 23 февраля, в 01.05.
"Девятнадцатилетний водитель Toyota Corolla выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи под управлением 34-летнего мужчины", - рассказали в пресс-службе ведомства.
Водитель иномарки скончался на месте, а 58-летняя фельдшер скорой помощи получила травмы. Ее доставили в больницу и госпитализировали. Полицейские выясняют обстоятельства произошедшего.
Знак аварийной остановки - РИА Новости, 1920, 22.02.2022
22 февраля, 17:05
Бетонные плиты упали с эстакады на машину на юге Москвы
Опубликовано: Влада Копылова
 
ПроисшествияАвтоОмская область
 
 
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